Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Tragere la sorți Liga Campionilor. Foto: UEFA.com
Liga Campionilor

Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 20:10
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 02:48
  • Tragere la sorți UCL. Urmează dueluri-șoc în grupa XXL a Ligii Campionilor!
  • Real Madrid le va înfrunta pe Liverpool și Juventus, Barcelona va da peste PSG și Chelsea!
  • Cu cine joacă echipele românilor și peste ce adversari ar fi dat FCSB, în rândurile de mai jos.

S-a încheiat tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a Ligii Campionilor. Și urmează confruntări tari între marile favorite. Doar câteva dintre derby-urile care ne așteaptă:

  • Bayern - PSG
  • Chelsea - Barcelona
  • Real Madrid - Manchester City
  • Liverpool - Real Madrid
  • Inter - Liverpool
  • Barcelona - PSG
Programul Ligii Campionilor. Ce adversari ar fi avut FCSB

Eliminată de anonimii de la Shkendija în turul II preliminar, 1-3 la general, FCSB ar fi avut un traseu accesibil până în faza principală din UCL. Ar fi trebuit să le învingă, pe lângă macedoneni, pe Qarabag și Ferencvaros.

Au profitat de traseu azerii, care au ajuns pentru a doua oară în istorie în elita fotbalului european.

Și vor avea parte de meciuri de senzație! Vor juca acasă cu Chelsea, Frankfurt, Ajax și FC Copenhaga, plus în deplasare cu Liverpool, Benfica, Napoli și Bilbao!

O rețetă financiară incredibilă pe teren propriu, plus un meci echilibrat cu FC Copenhaga, deci o oportunitate de a obține măcar o victorie.

Chivu, două meciuri infernale

Misiunea lui Chivu în faza ligii nu va fi una foarte complicată. Are două dueluri infernale, cu Liverpool și Arsenal, ambele pe „Giuseppe Meazza”.

Două deplasări mai dificile, Dortmund și Atletico, însă și 4 meciuri accesibile: Slavia, Ajax, Kairat și Union SG.

Pentru Man, debutul în UCL nu va fi deloc prietenos: Bayern, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG și Newcastle.

Dacă va reuși să-și facă iar loc în primul „11” al lui Tottenham, Drăgușin va avea un program abordabil: Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, FC Copenhaga, AS Monaco, plus meciurile tari cu Dortmund și PSG.

Surpriza Pafos, unde evoluează și mijlocașul Vlad Dragomir a prins echipe din toate campionatele mari, Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus și Monaco! Va avea parte și de o confruntare locală de foc cu Olympiacos. Un singur meci accesibil, în deplasare, cu cealaltă mare surpriză, Kairat Almaty.

Urna 1

  • Bayern Munchen: Chelsea (A), PSG (D), Club Brugge (A), Arsenal (D), Sporting (A), PSV (D), Union SG (A), Pafos (D);
  • Chelsea: Barcelona (A), Bayern (D), Benfica (A), Atalanta (D), Ajax (A), Napoli (D), Pafos (A), Qarabag (D);
  • Real Madrid: Manchester City (A), Liverpool (D), Juventus (A), Benfica (D), Marseille (A), Olympiacos (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D);
  • Inter Milano: Liverpool (A), Dortmund (D), Arsenal (A), Atletico (D), Slavia Praga (A), Ajax (D), Kairat Almaty (A), Union SG (D);
  • Dortmund: Inter (A), Manchester CIty (D), Villarreal (A), Juventus (D), Bodo/Glimt (A), Tottenham (D), Athletic Bilbao (A), FC Copenhaga (D);
  • Liverpool: Real Madrid (A), Inter Milano (D), Atletico (A), Frankfurt (D), PSV (A), Marseille (D), Qarabag (A), Galatasaray (D);
  • Barcelona: PSG (A), Chelsea (D), Frankfurt (A), Club Brugge (D), Olympiacos (A), Slavia Praga (D), FC Copenhaga (A), Newcastle (D);
  • PSG: Bayern (A), Barcelona (D), Atalanta (A), Leverkusen (D), Tottenham (A), Sporting (D), Newcastle (A), Athletic Bilbao (D);
  • Manchester City: Dortmund (A), Real Madrid (D), Leverkusen (A), Villarreal (D), Napoli (A), Bodo/Glimt (D), Galatasaray (A), AS Monaco (D);

Urna 2

  • Leverkusen: PSG (A), Manchester City (D), Villarreal (A), Benfica (D), PSV (A), Olympiacos (D), Newcastle (A), FC Copenhaga (D);
  • Arsenal: Bayern (A), Inter (D), Atletico (A), Club Brugge (D), Olympiacos (A), Slavia Praga (D), Kairat Almaty (A), Athletic Bilbao (D);
  • Atalanta: Chelsea (A), PSG (D), Club Brugge (A), Frankfurt (D), Slavia Praga (A), Marseille (D), Athletic Bilbao (A), Union SG (D);
  • Benfica: Real Madrid (A), Chelsea (D), Leverkusen (A), Juventus (D), Napoli (A), Ajax (D), Qarabag (A), Newcastle (D);
  • Club Brugge: Barcelona (A), Bayern (D), Arsenal (A), Atalanta (D), Marseille (A), Sporting (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D);
  • Frankfurt: Liverpool (A), Barcelona (D), Atalanta (A), Atletico (D), Tottenham (A), Napoli (D), Galatasaray (A), Qarabag (D);
  • Juventus: Dortmund (A), Real Madrid (D), Benfica (A), Villarreal (D), Sporting (A), Bodo/Glimt (D), Pafos (A), AS Monaco (D);
  • Atletico: Inter (A), Liverpool D), Frankfurt (A), Arsenal (D), Bodo/Glimt (A), PSV (D), Union SG (A), Galatasaray (D);
  • Villarreal: Manchester CIty (A), Dortmund (D), Juventus (A), Leverkusen (D), FC Copenhaga (A), Pafos (D);

Urna 3

  • Marseille: Liverpool (A), Real Madrid (D), Atalanta (A), Club Brugge (D), Ajax (A), Sporting (D), Newcastle (A), Union SG (D);
  • Tottenham: Dortmund (A), PSG (D), Villarreal (A), Frankfurt (D), Slavia Praga (A), Bodo/Glimt (D), FC Copenhaga (A), AS Monaco (D);
  • Bodo/Glimt: Manchester City (A), Dortmund (D), Juventus (A), Atletico (D), Tottenham (A), Slavia Praga (A), AS Monaco (A), Galatasaray (D);
  • Sporting: PSG (A), Bayern (D), Club Brugge (A), Juventus (D), Marseille (A), Napoli (D), Kairat Almaty (A), Athletic Bilbao (D);
  • Olympiacos: Real Madrid (A), Barcelona (D), Leverkusen (A), Arsenal (D), PSV (A), Ajax (D), Pafos (A), Kairat Almaty (D);
  • Ajax: Inter (A), Chelsea (D), Benfica (A), Villarreal (D), Olympiacos (A), Marseille (D), Galatasaray (A), Qarabag (D);
  • Slavia Praga: Barcelona (A), Inter Milano (D), Arsenal (A), Atalanta (D), Bodo/Glimt (A), Tottenham (D), Athletic Bilbao (A), Pafos (D);
  • PSV: Bayern (A), Liverpool (D), Atletico (A), Leverkusen (D), Napoli (A), Olympiacos (D), Union SG (A), Newcastle (D);
  • Napoli: Chelsea (A), Manchester City (D), Frankfurt (A), Benfica (D), Sporting (A), PSV (D), Qarabag (A), FC Copenhaga (D);

Urna 4

  • Athletic Bilbao: PSG (A), Dortmund (D), Arsenal (A), Atalanta (D), Sporting (A), Slavia Praga (D), Qarabag (A), Newcastle (D);
  • Qarabag: Chelsea (A), Liverpool (D), Frankfurt (A), Benfica (D), Ajax (A), Napoli (D), FC Copenhaga (A), Athletic Bilbao (D);
  • AS Monaco: Manchester City (A), Real Madrid (D), Juventus (A), Club Brugge (D), Tottenham (A), Bodo/Glimt (D), Galatasaray (A), Pafos (D);
  • Galatasaray: Liverpool (A), Manchester City (D), Atletico (A), Frankfurt (D), Bodo/Glimt (A), Ajax (D), Union SG (A), AS Monaco (D);
  • Newcastle: Barcelona (A), PSG (D), Benfica (A), Leverkusen (D), PSV (A), Marseille, Athletic Bilbao (A), Union SG (D);
  • Union SG: Inter (A), Bayern (D), Atalanta (A), Atletico (D), Marseille (A), PSV (D), Newcastle (A), Galatasaray (D);
  • Pafos: Bayern (A), Chelsea (D), Villarreal (A), Juventus (D), Slavia Praga (A), Olympiacos (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D);
  • FC Copenhaga: Dortmund (A), Barcelona (D), Leverkusen (A), Villarreal (D), Napoli (A), Tottenham (D), Kairat Almaty (A), Qarabag (A);
  • Kairat Almaty: Real Madrid (A), Inter Milano (D), Club Brugge (A), Arsenal (D), Olympiacos (A), Sporting (D), Pafos (A), Copenhaga (D).

Programul Ligii Campionilor:

  • 16-18 septembrie - etapa I;
  • 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
  • 21-22 octombrie - etapa III;
  • 4-5 noiembrie - etapa IV;
  • 25-26 noiembrie - etapa V;
  • 9-10 decembrie - etapa VI;
  • 20-21 ianuarie - etapa VII;
  • 28 ianuarie - etapa VIII;
  • 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
  • 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
  • 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
  • 10-11 și 17-18 martie - optimi;
  • 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
  • 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
  • 30 mai - finala (Budapesta).

Toate meciurile importante vor fi transmise în România de Prima Sport și Digi Sport.

19:20 Încă un fotbalist uriaș la tragerea UEFA

Pe scenă a venit și legendarul Ricardo Kaka, fostul jucător al lui AC Milan și Real Madrid. Brazilianul și Zlatan vor ajuta la efectuarea tragerii la sorți.

19:15 Trofeu pentru Zlatan

După un clip spectaculos în care Zlatan Ibrahimovic, cel care a promovat anul trecut schimbările formatului Ligii Campionilor, îi „șantaja” pe șefii UEFA, suedezul a venit pe scena de la Monaco.

Și a fost premiat de Ceferin, șeful UEFA, cu Trofeul Președintelui.

19:10 Chelsea, premiată

În deschiderea galei, UEFA a premiat-o pe Chelsea, care, după câștigarea Conference League în vară, a devenit singura echipă care a câștigat toate trofeele continentale.

Tragere la sorți UCL: toate detaliile

Evenimentul organizat astăzi de UEFA este unul hibrid, care va îmbina urnele clasice cu bile cu tehnologia modernă.

Se vor extrage pe rând echipele din urne, începând cu cea a favoritelor, iar apoi se va apăsa, simbolic, un buton, iar un software special va genera cei 8 adversari pentru fiecare formație.

Fiecare formație va întâlni câte două echipe din fiecare urnă, însă nu pot înfrunta rivalele din propria țară. În plus, nicio echipă nu poate întâlni mai mult de doi adversari din aceeași țară.

Chiar și în aceste condiții, se poate ajunge la un program horror cu 8 adversari uriași: PSG, Real Madrid, Arsenal, Atletico, Napoli, PSV, Monaco, Newcastle.

Varianta mult mai abordabilă ar fi: Dortmund, Chelsea, Brugge, Villarreal, Bodo/Glimt, Slavia Praga, Kairat Almaty, Pafos.

Datele și orele de disputare ale fiecărui meci vor fi anunțate sâmbătă de UEFA.

Urnele pregătite de UEFA:

Urna 1

  • PSG
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Munchen
  • Liverpool
  • Inter Milano
  • Chelsea
  • Borussia Dortmund
  • Barcelona
  • Urna 2
  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atletico
  • Benfica
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Frankfurt
  • Club Brugge

Urna 3

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting
  • Olympiacos
  • Slavia Praga
  • Bodo/Glimt
  • Marseille

Urna 4

  • FC Copenhaga
  • AS Monaco
  • Galatasaray
  • Union SG
  • Qarabag
  • Athletic Bilbao
  • Newcastle
  • Pafos
  • Kairat Almaty

