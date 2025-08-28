Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB

Tragere la sorți UCL. Urmează dueluri-șoc în grupa XXL a Ligii Campionilor!

Real Madrid le va înfrunta pe Liverpool și Juventus, Barcelona va da peste PSG și Chelsea!

Cu cine joacă echipele românilor și peste ce adversari ar fi dat FCSB, în rândurile de mai jos.

S-a încheiat tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a Ligii Campionilor. Și urmează confruntări tari între marile favorite. Doar câteva dintre derby-urile care ne așteaptă:

Bayern - PSG

Chelsea - Barcelona

Real Madrid - Manchester City

Liverpool - Real Madrid

Inter - Liverpool

Barcelona - PSG

Programul Ligii Campionilor. Ce adversari ar fi avut FCSB

Eliminată de anonimii de la Shkendija în turul II preliminar, 1-3 la general, FCSB ar fi avut un traseu accesibil până în faza principală din UCL. Ar fi trebuit să le învingă, pe lângă macedoneni, pe Qarabag și Ferencvaros.

Au profitat de traseu azerii, care au ajuns pentru a doua oară în istorie în elita fotbalului european.

Și vor avea parte de meciuri de senzație! Vor juca acasă cu Chelsea, Frankfurt, Ajax și FC Copenhaga, plus în deplasare cu Liverpool, Benfica, Napoli și Bilbao!

O rețetă financiară incredibilă pe teren propriu, plus un meci echilibrat cu FC Copenhaga, deci o oportunitate de a obține măcar o victorie.

Chivu, două meciuri infernale

Misiunea lui Chivu în faza ligii nu va fi una foarte complicată. Are două dueluri infernale, cu Liverpool și Arsenal, ambele pe „Giuseppe Meazza”.

Două deplasări mai dificile, Dortmund și Atletico, însă și 4 meciuri accesibile: Slavia, Ajax, Kairat și Union SG.

Pentru Man, debutul în UCL nu va fi deloc prietenos: Bayern, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG și Newcastle.

Dacă va reuși să-și facă iar loc în primul „11” al lui Tottenham, Drăgușin va avea un program abordabil: Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, FC Copenhaga, AS Monaco, plus meciurile tari cu Dortmund și PSG.

Surpriza Pafos, unde evoluează și mijlocașul Vlad Dragomir a prins echipe din toate campionatele mari, Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus și Monaco! Va avea parte și de o confruntare locală de foc cu Olympiacos. Un singur meci accesibil, în deplasare, cu cealaltă mare surpriză, Kairat Almaty.

Urna 1

Bayern Munchen: Chelsea (A), PSG (D), Club Brugge (A), Arsenal (D), Sporting (A), PSV (D), Union SG (A), Pafos (D);

Chelsea (A), PSG (D), Club Brugge (A), Arsenal (D), Sporting (A), PSV (D), Union SG (A), Pafos (D); Chelsea: Barcelona (A), Bayern (D), Benfica (A), Atalanta (D), Ajax (A), Napoli (D), Pafos (A), Qarabag (D);

Barcelona (A), Bayern (D), Benfica (A), Atalanta (D), Ajax (A), Napoli (D), Pafos (A), Qarabag (D); Real Madrid: Manchester City (A), Liverpool (D), Juventus (A), Benfica (D), Marseille (A), Olympiacos (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D);

Manchester City (A), Liverpool (D), Juventus (A), Benfica (D), Marseille (A), Olympiacos (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D); Inter Milano: Liverpool (A), Dortmund (D), Arsenal (A), Atletico (D), Slavia Praga (A), Ajax (D), Kairat Almaty (A), Union SG (D);

Liverpool (A), Dortmund (D), Arsenal (A), Atletico (D), Slavia Praga (A), Ajax (D), Kairat Almaty (A), Union SG (D); Dortmund: Inter (A), Manchester CIty (D), Villarreal (A), Juventus (D), Bodo/Glimt (A), Tottenham (D), Athletic Bilbao (A), FC Copenhaga (D);

Inter (A), Manchester CIty (D), Villarreal (A), Juventus (D), Bodo/Glimt (A), Tottenham (D), Athletic Bilbao (A), FC Copenhaga (D); Liverpool: Real Madrid (A), Inter Milano (D), Atletico (A), Frankfurt (D), PSV (A), Marseille (D), Qarabag (A), Galatasaray (D);

Real Madrid (A), Inter Milano (D), Atletico (A), Frankfurt (D), PSV (A), Marseille (D), Qarabag (A), Galatasaray (D); Barcelona: PSG (A), Chelsea (D), Frankfurt (A), Club Brugge (D), Olympiacos (A), Slavia Praga (D), FC Copenhaga (A), Newcastle (D);

PSG (A), Chelsea (D), Frankfurt (A), Club Brugge (D), Olympiacos (A), Slavia Praga (D), FC Copenhaga (A), Newcastle (D); PSG: Bayern (A), Barcelona (D), Atalanta (A), Leverkusen (D), Tottenham (A), Sporting (D), Newcastle (A), Athletic Bilbao (D);

Bayern (A), Barcelona (D), Atalanta (A), Leverkusen (D), Tottenham (A), Sporting (D), Newcastle (A), Athletic Bilbao (D); Manchester City: Dortmund (A), Real Madrid (D), Leverkusen (A), Villarreal (D), Napoli (A), Bodo/Glimt (D), Galatasaray (A), AS Monaco (D);

Urna 2

Leverkusen: PSG (A), Manchester City (D), Villarreal (A), Benfica (D), PSV (A), Olympiacos (D), Newcastle (A), FC Copenhaga (D);

PSG (A), Manchester City (D), Villarreal (A), Benfica (D), PSV (A), Olympiacos (D), Newcastle (A), FC Copenhaga (D); Arsenal: Bayern (A), Inter (D), Atletico (A), Club Brugge (D), Olympiacos (A), Slavia Praga (D), Kairat Almaty (A), Athletic Bilbao (D);

Bayern (A), Inter (D), Atletico (A), Club Brugge (D), Olympiacos (A), Slavia Praga (D), Kairat Almaty (A), Athletic Bilbao (D); Atalanta: Chelsea (A), PSG (D), Club Brugge (A), Frankfurt (D), Slavia Praga (A), Marseille (D), Athletic Bilbao (A), Union SG (D);

Chelsea (A), PSG (D), Club Brugge (A), Frankfurt (D), Slavia Praga (A), Marseille (D), Athletic Bilbao (A), Union SG (D); Benfica: Real Madrid (A), Chelsea (D), Leverkusen (A), Juventus (D), Napoli (A), Ajax (D), Qarabag (A), Newcastle (D);

Real Madrid (A), Chelsea (D), Leverkusen (A), Juventus (D), Napoli (A), Ajax (D), Qarabag (A), Newcastle (D); Club Brugge: Barcelona (A), Bayern (D), Arsenal (A), Atalanta (D), Marseille (A), Sporting (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D);

Barcelona (A), Bayern (D), Arsenal (A), Atalanta (D), Marseille (A), Sporting (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D); Frankfurt: Liverpool (A), Barcelona (D), Atalanta (A), Atletico (D), Tottenham (A), Napoli (D), Galatasaray (A), Qarabag (D);

Liverpool (A), Barcelona (D), Atalanta (A), Atletico (D), Tottenham (A), Napoli (D), Galatasaray (A), Qarabag (D); Juventus: Dortmund (A), Real Madrid (D), Benfica (A), Villarreal (D), Sporting (A), Bodo/Glimt (D), Pafos (A), AS Monaco (D);

Dortmund (A), Real Madrid (D), Benfica (A), Villarreal (D), Sporting (A), Bodo/Glimt (D), Pafos (A), AS Monaco (D); Atletico: Inter (A), Liverpool D), Frankfurt (A), Arsenal (D), Bodo/Glimt (A), PSV (D), Union SG (A), Galatasaray (D);

Inter (A), Liverpool D), Frankfurt (A), Arsenal (D), Bodo/Glimt (A), PSV (D), Union SG (A), Galatasaray (D); Villarreal: Manchester CIty (A), Dortmund (D), Juventus (A), Leverkusen (D), FC Copenhaga (A), Pafos (D);

Urna 3

Marseille: Liverpool (A), Real Madrid (D), Atalanta (A), Club Brugge (D), Ajax (A), Sporting (D), Newcastle (A), Union SG (D);

Liverpool (A), Real Madrid (D), Atalanta (A), Club Brugge (D), Ajax (A), Sporting (D), Newcastle (A), Union SG (D); Tottenham: Dortmund (A), PSG (D), Villarreal (A), Frankfurt (D), Slavia Praga (A), Bodo/Glimt (D), FC Copenhaga (A), AS Monaco (D);

Dortmund (A), PSG (D), Villarreal (A), Frankfurt (D), Slavia Praga (A), Bodo/Glimt (D), FC Copenhaga (A), AS Monaco (D); Bodo/Glimt: Manchester City (A), Dortmund (D), Juventus (A), Atletico (D), Tottenham (A), Slavia Praga (A), AS Monaco (A), Galatasaray (D);

Manchester City (A), Dortmund (D), Juventus (A), Atletico (D), Tottenham (A), Slavia Praga (A), AS Monaco (A), Galatasaray (D); Sporting: PSG (A), Bayern (D), Club Brugge (A), Juventus (D), Marseille (A), Napoli (D), Kairat Almaty (A), Athletic Bilbao (D);

PSG (A), Bayern (D), Club Brugge (A), Juventus (D), Marseille (A), Napoli (D), Kairat Almaty (A), Athletic Bilbao (D); Olympiacos : Real Madrid (A), Barcelona (D), Leverkusen (A), Arsenal (D), PSV (A), Ajax (D), Pafos (A), Kairat Almaty (D);

: Real Madrid (A), Barcelona (D), Leverkusen (A), Arsenal (D), PSV (A), Ajax (D), Pafos (A), Kairat Almaty (D); Ajax: Inter (A), Chelsea (D), Benfica (A), Villarreal (D), Olympiacos (A), Marseille (D), Galatasaray (A), Qarabag (D);

Inter (A), Chelsea (D), Benfica (A), Villarreal (D), Olympiacos (A), Marseille (D), Galatasaray (A), Qarabag (D); Slavia Praga: Barcelona (A), Inter Milano (D), Arsenal (A), Atalanta (D), Bodo/Glimt (A), Tottenham (D), Athletic Bilbao (A), Pafos (D);

Barcelona (A), Inter Milano (D), Arsenal (A), Atalanta (D), Bodo/Glimt (A), Tottenham (D), Athletic Bilbao (A), Pafos (D); PSV: Bayern (A), Liverpool (D), Atletico (A), Leverkusen (D), Napoli (A), Olympiacos (D), Union SG (A), Newcastle (D);

Bayern (A), Liverpool (D), Atletico (A), Leverkusen (D), Napoli (A), Olympiacos (D), Union SG (A), Newcastle (D); Napoli: Chelsea (A), Manchester City (D), Frankfurt (A), Benfica (D), Sporting (A), PSV (D), Qarabag (A), FC Copenhaga (D);

Urna 4

Athletic Bilbao: PSG (A), Dortmund (D), Arsenal (A), Atalanta (D), Sporting (A), Slavia Praga (D), Qarabag (A), Newcastle (D);

PSG (A), Dortmund (D), Arsenal (A), Atalanta (D), Sporting (A), Slavia Praga (D), Qarabag (A), Newcastle (D); Qarabag: Chelsea (A), Liverpool (D), Frankfurt (A), Benfica (D), Ajax (A), Napoli (D), FC Copenhaga (A), Athletic Bilbao (D);

Chelsea (A), Liverpool (D), Frankfurt (A), Benfica (D), Ajax (A), Napoli (D), FC Copenhaga (A), Athletic Bilbao (D); AS Monaco: Manchester City (A), Real Madrid (D), Juventus (A), Club Brugge (D), Tottenham (A), Bodo/Glimt (D), Galatasaray (A), Pafos (D);

Manchester City (A), Real Madrid (D), Juventus (A), Club Brugge (D), Tottenham (A), Bodo/Glimt (D), Galatasaray (A), Pafos (D); Galatasaray: Liverpool (A), Manchester City (D), Atletico (A), Frankfurt (D), Bodo/Glimt (A), Ajax (D), Union SG (A), AS Monaco (D);

Liverpool (A), Manchester City (D), Atletico (A), Frankfurt (D), Bodo/Glimt (A), Ajax (D), Union SG (A), AS Monaco (D); Newcastle: Barcelona (A), PSG (D), Benfica (A), Leverkusen (D), PSV (A), Marseille, Athletic Bilbao (A), Union SG (D);

Barcelona (A), PSG (D), Benfica (A), Leverkusen (D), PSV (A), Marseille, Athletic Bilbao (A), Union SG (D); Union SG: Inter (A), Bayern (D), Atalanta (A), Atletico (D), Marseille (A), PSV (D), Newcastle (A), Galatasaray (D);

Inter (A), Bayern (D), Atalanta (A), Atletico (D), Marseille (A), PSV (D), Newcastle (A), Galatasaray (D); Pafos: Bayern (A), Chelsea (D), Villarreal (A), Juventus (D), Slavia Praga (A), Olympiacos (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D);

Bayern (A), Chelsea (D), Villarreal (A), Juventus (D), Slavia Praga (A), Olympiacos (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D); FC Copenhaga: Dortmund (A), Barcelona (D), Leverkusen (A), Villarreal (D), Napoli (A), Tottenham (D), Kairat Almaty (A), Qarabag (A);

Dortmund (A), Barcelona (D), Leverkusen (A), Villarreal (D), Napoli (A), Tottenham (D), Kairat Almaty (A), Qarabag (A); Kairat Almaty: Real Madrid (A), Inter Milano (D), Club Brugge (A), Arsenal (D), Olympiacos (A), Sporting (D), Pafos (A), Copenhaga (D).

Programul Ligii Campionilor:

16-18 septembrie - etapa I;

30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;

21-22 octombrie - etapa III;

4-5 noiembrie - etapa IV;

25-26 noiembrie - etapa V;

9-10 decembrie - etapa VI;

20-21 ianuarie - etapa VII;

28 ianuarie - etapa VIII;

30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;

27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

10-11 și 17-18 martie - optimi;

7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;

28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;

30 mai - finala (Budapesta).

Toate meciurile importante vor fi transmise în România de Prima Sport și Digi Sport.

Pe scenă a venit și legendarul Ricardo Kaka, fostul jucător al lui AC Milan și Real Madrid. Brazilianul și Zlatan vor ajuta la efectuarea tragerii la sorți.

După un clip spectaculos în care Zlatan Ibrahimovic, cel care a promovat anul trecut schimbările formatului Ligii Campionilor, îi „șantaja” pe șefii UEFA, suedezul a venit pe scena de la Monaco.

Și a fost premiat de Ceferin, șeful UEFA, cu Trofeul Președintelui.

În deschiderea galei, UEFA a premiat-o pe Chelsea, care, după câștigarea Conference League în vară, a devenit singura echipă care a câștigat toate trofeele continentale.

Tragere la sorți UCL: toate detaliile

Evenimentul organizat astăzi de UEFA este unul hibrid, care va îmbina urnele clasice cu bile cu tehnologia modernă.

Se vor extrage pe rând echipele din urne, începând cu cea a favoritelor, iar apoi se va apăsa, simbolic, un buton, iar un software special va genera cei 8 adversari pentru fiecare formație.

Fiecare formație va întâlni câte două echipe din fiecare urnă, însă nu pot înfrunta rivalele din propria țară. În plus, nicio echipă nu poate întâlni mai mult de doi adversari din aceeași țară.

Chiar și în aceste condiții, se poate ajunge la un program horror cu 8 adversari uriași: PSG, Real Madrid, Arsenal, Atletico, Napoli, PSV, Monaco, Newcastle.

Varianta mult mai abordabilă ar fi: Dortmund, Chelsea, Brugge, Villarreal, Bodo/Glimt, Slavia Praga, Kairat Almaty, Pafos.

Datele și orele de disputare ale fiecărui meci vor fi anunțate sâmbătă de UEFA.

Urnele pregătite de UEFA:

Urna 1

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Munchen

Liverpool

Inter Milano

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcelona

Urna 2

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atletico

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Frankfurt

Club Brugge

Urna 3

Tottenham

PSV

Ajax

Napoli

Sporting

Olympiacos

Slavia Praga

Bodo/Glimt

Marseille

Urna 4

FC Copenhaga

AS Monaco

Galatasaray

Union SG

Qarabag

Athletic Bilbao

Newcastle

Pafos

Kairat Almaty

