Avertisment pentru Munteanu Bogdan Stelea trage un semnal de alarmă : „Dacă o ține așa, în maximum un an dispare”
Louis Munteanu FOTO: SportPictures
Avertisment pentru Munteanu Bogdan Stelea trage un semnal de alarmă: „Dacă o ține așa, în maximum un an dispare”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 17:09
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 17:09

Întrebat despre o posibilă mutare a lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB, fostul portar Bogdan Stelea a tras un semnal de alarmă pentru atacant.

Bogdan Stelea, semnal de alarmă pentru Louis Munteanu

Stelea consideră că fostul golgheter al Superligii nu poate emite pretenții în negocierile cu alte cluburi, întrucât este ieșit din formă.

„Orice se poate întâmpla. Mi se pare că Louis Munteanu e, nu că pe ultimii 50 de metri, pe ultimii 20, pe ultimii 10 metri de făcut mofturi în fotbal.

Dacă o tot ține așa, în maximum un an dispare. Dispare! Cum au dispărut mulți. Ar trebui să se gândească bine la ce are de gând să facă”, a spus Bogdan Stelea, potrivit digisport.ro.

Munteanu și conducerea celor de la CFR au dat-o la pace

Louis Munteanu a lipsit mai multe zile de la antrenamentele celor de la CFR Cluj, din cauza motivului că nu a fost vândut în această perioadă de mercato.

Protestul jucătorului s-a încheiat și acesta a revenit la antrenamentele echipei din Cluj.

Există o singură soluție ca un jucător să ajungă să joace în fotbalul mare. Seriozitate, pregătire, randament meci de meci. Asta e singură variantă, vorbesc de orice alt jucător. Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, despre Louis Munteanu

Louis Munteanu, început slab de sezon

Louis Munteanu a avut trei stagiuni consecutive în care s-a remarcat. Atacantul a reușit să câștige titlul de campion al Superligii alături de Farul Constanța, a debutat la echipa națională și devenit golgheterul Ligii 1 sezonul trecut.

Louis Munteanu s-a aflat în atenția mai multor cluburi din Ligue 1, însă niciunul nu a ajuns la un acord cu sefii celor de la CFR Cluj.

Totuși, în acest început de sezon, forma lui Louis Munteanu lasă de dorit. Atacantul a înscris un singur gol în cele nouă partide în care a evoluat.

Singurul gol reușit a fost chiar la debutul în această stagiune, împotriva celor de la Paksi, din turul 1 preliminar al Europa League, scor 3-0.

5.000.000 euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt

