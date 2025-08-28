FCSB i-a spus „nu” Patronul campioanei, reacție la mutarea lui Mazilu: „Nu mi-a convenit. Dacă era bun,  îl mai lăsa Hagi?”
FCSB i-a spus „nu" Patronul campioanei, reacție la mutarea lui Mazilu: „Nu mi-a convenit. Dacă era bun, îl mai lăsa Hagi?"

  • Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a dezvăluit că Adrian Mazilu (19 ani), care ar fi aproape de un transfer la Dinamo, i-a fost propus în trecut campioanei României.
  • Crescut la Academia lui Gheorghe Hagi, Mazilu nu l-a impresionat pe Becali.

Mazilu a jucat 46 de meciuri pentru Farul, în care a înscris nouă goluri și a oferit patru pase decisive, înainte de a fi transferat la Brighton, unde nu s-a impus și nu a jucat niciun meci.

FCSB i-a spus „nu” lui Adrian Mazilu

„M-a sunat și pe mine impresarul. Nu are rost să vorbesc acum… M-am interesat și nu mi-a convenit. Dacă el, Mazilu, era bun, îl lăsa Hagi? Eu nu mă pricep, dar Hagi?

Nu are rost acum să vorbim de un copil. E un transfer util pentru Dinamo, așa este!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

3 milioane de euro
a încasat Farul după transferul lui Adrian Mazilu, care la acea vreme era cotat la 2,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com. Valoarea sa a scăzut între timp la un milion de euro

Adrian Mazilu evoluează în mod obișnuit ca extremă dreapta, însă de-a lungul carierei a fost folosit și ca atacant, extremă stângă, mijlocaș ofensiv sau mijlocaș dreapta.

Totuși, în atacul celor de la FCSB ar fi avut de concurat cu:

  • David Miculescu (24 de ani) extremă dreapta, cotat la 2,5 milioane
  • Dennis Politic (25 de ani) - extremă stânga, 1,5 milioane de euro
  • Octavian Popescu (22 de ani) - extremă stânga, 1,4 milioane de euro
  • Mihai Toma (18 ani) - extremă stânga, 400.000 de euro
  • Daniel Bîrligea (25 de ani) - atacant, 5 milioane de euro
  • Mamadou Thiam (30 de ani) - atacant, un milion de euro
  • Denis Alibec (34 de ani) - atacant, 600.000 de euro
  • Alexandru Stoian (17 ani) - atacant, 500.000 de euro

De-a lungul timpului, pe aceste posturi au fost utilizați și jucători precum Florin Tănase sau Darius Olaru.

Adrian Mazilu ar urma să semneze cu Dinamo

Conform gsp.ro, părțile implicate ar fi ajuns la un acord final, astfel că fotbalistul ar urma să se alăture lotului pregătit de Zeljko Kopic.

Dinamo ar urma să achite 400.000 de euro celor de la Brighton pentru transferul tânărului fotbalist. De asemenea, „câinii” vor mai achita câte 100.000 de euro, după ce jucătorul va bifa câte 15 meciuri în tricoul alb-roșu.

Totodată, gruparea britanică va păstra 30% din drepturile fotbalistului. „Pescărușii” ar fi cerut și bonusuri în cazul unei calificări a celor de la Dinamo în cupele europene.

La Dinamo, Mazilu ar urma să aibă un contract pe 4 ani, salariul fiind de aproximativ 8.000 de euro pe lună.

