Dezamăgit de Trent Plecarea lui Alexander-Arnold la Real Madrid i-a lăsat un gust amar șefului lui Liverpool + Momentul pe care nu-l va uita

Tom Werner (75 de ani), președintele clubului Liverpool, s-a declarat dezamăgit de plecarea lui Trent Alexander-Arnold (26 de ani) la Real Madrid.

Fundașul dreapta i-a lăsat amintiri frumoase șefului de pe Anfield: „A fost o operă de geniu”.

Mutarea lui Trent pe „Santiago Bernabeu” a provocat revoltă în rândul fanilor „cormoranilor”.

Deși părea că va pleca gratuit, Liverpool a încasat 10 milioane de lire sterline pentru a-l lăsa pe englez să se alăture celor de la Real Madrid la Mondialul Cluburilor.

Fanii au fost indignați de faptul că situația contractuală a lui Alexander-Arnold a fost neclară pentru o lungă perioadă de timp. Conducătorii clubului susțin că și ei au fost dezamăgiți.

„Noi respectăm faptul că Trent a făcut acest pas. Am povestit cuiva recent despre întâlnirea pe care am avut-o cu Trent în ultimul weekend al sezonului și am vrut doar să știe de la mine personal că suntem recunoscători pentru toate contribuțiile sale.

Mi-a arătat o fotografie de când avea 7 ani, când era un copil la academie, și am multă afecțiune pentru tot ceea ce a făcut. Prin urmare, este timpul ca el să meargă mai departe și ca noi să-l înlocuim.

Îi dorim succes și înțeleg emoțiile suporterilor care au fost dezamăgiți. Și noi am fost dezamăgiți, dar acest lucru este umbrit de amintirile mele minunate despre el ”, a spus Werner, potrivit Daily Mail.

„O operă de geniu”

Werner și-a amintit de contribuția uriașă pe care Alexander-Arnold a avut-o la câștigarea Ligii Campionilor în sezonul 2018/19.

În semifinale, după 0-3 pe Camp Nou, Liverpool a revenit pe Anfield și s-a impus cu 4-0 în fața Barcelonei.

La golul decisiv, fundașul englez a surprins apărarea catalanilor executând rapid un corner care a fost transformat de Divock Origi.

„Nu voi uita niciodată pasa pe care a dat-o, cornerul pe care l-a executat, pentru al patrulea gol împotriva Barcelonei. A fost pur și simplu o operă de geniu.

Ca fan al fotbalului, urmărind unele dintre assisturile sale, modul în care putea crea un gol pasând mingea la peste 30 de metri către un punct specific… nu e de mirare că Real Madrid este încântată”, a mai spus Werner.

92 de pase decisive a reușit Trent Alexander-Arnold în cele 354 de meciuri disputate în tricoul lui Liverpool. A marcat și 23 de goluri

Discursul prin care Trent i-a înfuriat pe fanii lui Liverpool

Alexander-Arnold a provocat și mai multă furie în rândul fanilor lui Liverpool când s-a adresat publicului în spaniolă în timpul prezentării sale la Madrid.

💥 El perfecto castellano de Trent Alexander-Arnold que sorprendió a todos: "Jugar en el Real Madrid es un sueño hecho realidad..." pic.twitter.com/FEUqm3cUH5 — Diario AS (@diarioas) June 12, 2025

Aptitudinile sale lingvistice i-au făcut pe mulți să se întrebe de cât timp exersează și dacă mutarea în Spania era planificată de mai mult timp.

Cu toate acestea, Trent a insistat la scurt timp după aceea că a învățat limba doar câteva luni.

