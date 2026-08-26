Trent, amenințat de fani  Momentele dificile prin care a trecut fundașul după despărțirea de Liverpool: „Mă doare, dar înțeleg...”
Foto: Imago
Campionate

Trent, amenințat de fani Momentele dificile prin care a trecut fundașul după despărțirea de Liverpool: „Mă doare, dar înțeleg...”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 16:30
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 16:30
  • Trent Alexander-Arnold (27 de ani) a vorbit în premieră despre transferul său de la Liverpool la Real Madrid, de anul trecut, și despre amenințările primite după plecarea în La Liga.
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După 9 ani petrecuți la Liverpool, fundașul dreapta, care a fost crescut de clubul de pe Anfield, a fost transferat de Real Madrid în iunie anul trecut, decizie care nu a fost pe placul fanilor englezi.

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Trent, amenințat de fani 

După ce a părăsit-o pe Liverpool, Trent a fost victima mai multor abuzuri și amenințări în mediul online din partea fanilor „cormoranilor”.

„Abuzurile online și amenințările primite prin mesaje private pe rețelele sociale sau în alte moduri reprezintă o parte tristă a vieții în 2026, dacă ești o persoană publică și faci lucruri care atrag multă atenție.

Aleg să țin aceste lucruri departe de mine, pentru că nu mi se par reale. Pot să înțeleg asta știind că nu reprezintă clubul de fotbal pe care îl iubesc, Liverpool, și nici orașul meu natal”, a declarat fundașul, conform mirror.co.uk.

354 de meciuri
a jucat Trent Alexander-Arnold pentru Liverpool. A marcat 23 de goluri și a oferit 92 de pase decisive

Actualul fundaș al lui Real Madrid a revenit pe Anfield anul trecut, într-un meci cu Liverpool din Liga Campionilor, câștigat de „galactici” cu 1-0.

Trent a fost huiduit atunci de fani atât în timpul încălzirii, cât și în momentul când a fost introdus pe teren, în minutul 80.

„Huiduielile și dezamăgirea suporterilor lui Liverpool sunt lucruri pe care pot să le suport. Le pot înțelege, în felul meu. În acea perioadă am auzit foarte des că fanilor lui Liverpool nu vor să li se spună cum să se simtă sau ce să gândească, iar eu sunt de acord.

Dar sper ca, într-o zi, să existe un anumit grad de înțelegere pentru deciziile pe care am vrut să le iau în privința propriei mele vieți.

Mă doare din cauza a tot ceea ce am oferit clubului în cei 20 de ani și a sacrificiilor pe care le-am făcut pentru el în această perioadă. Așa că, bineînțeles, mă doare, dar înțeleg dezamăgirea. Înțeleg chiar și furia exprimată prin huiduieli”, a mai spus Trent.

Încă urmăresc fiecare meci. Îi susțin. Vreau să-i văd cum se descurcă bine. Îmi place să-i urmăresc și Liverpool va avea mereu un loc în inima mea, indiferent de ceea ce se întâmplă. Pentru mine, este acasă. Este locul care mi-a oferit oportunitățile de a ajunge unde am ajuns și îl voi iubi mereu. Va fi întotdeauna un loc pe care îl voi numi «acasă». Trent Alexander-Arnold, fundaș Real Madrid

Trent Alexander-Arnold: „Cred că este un subiect foarte important”

Fotbalistul englez consideră că abuzurile în mediul online pot avea un impact negativ asupra oamenilor și reprezintă o problemă serioasă a societății.

„În ceea ce privește amenințările la adresa oamenilor prin intermediul rețelelor sociale, atacurile din mediul online și impactul pe care acestea îl pot avea asupra sănătății mintale, cred că este un subiect foarte important.

Dar este o problemă pe care guvernele și companiile specializate trebuie să o rezolve. Eu am încercat să mă protejez cât mai mult posibil de aceste lucruri, dar înțeleg că pentru unii oameni acest lucru nu este posibil”, a mai spus Trent.

60 de milioane de euro
este cota de piață a lui Trent Alexander-Arnold, conform Transfermarkt

Fundașul dreapta a explicat și cum este primit de fanii englezi atunci când se întoarce la Liverpool, orașul său natal, pentru a-și vizita familia.

„De când am plecat la Real Madrid, m-am întors la Liverpool în mai multe rânduri pentru a-mi vizita familia.

M-am întâlnit întâmplător cu mulți localnici din Liverpool și suporteri ai lui Liverpool în timp ce eram prin oraș. Nicio interacțiune pe care am avut-o nu reflectă genul de lucruri pe care le vezi online sau pe rețelele sociale. Asta mă ajută să fac diferența între cele două.

Nu spun că toată lumea din Liverpool este împăcată cu plecarea mea de la club. Bineînțeles că nu este așa. Dar este cu totul diferit de lucrurile care depășesc limitele fotbalului.

De aceea nu îmi permit să mă las prea afectat de asta și nu stau să mă gândesc permanent la aceste lucruri”, a mai adăugat jucătorul Realului.

Ca să fiu sincer, eram plin de speranță. Când a venit apelul, eram acasă, în Madrid. Aveam familia în vizită și m-am dus în dormitor ca să răspund. Când am închis telefonul, am fost complet devastat. Absolut devastat. Nu-mi făcusem niciun plan pentru vară, pentru că speram să fiu în lot. Trent Alexander-Arnold, despre neconvocarea la Campionatul Mondial

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