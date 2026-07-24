Așa se întoarce roata! Înainte să gafeze cu Auda, Ștefan Târnovanu a ironizat portarii dintr-un campionat mult mai puternic: „Nu au mâini!”

FCSB - Auda 2-3. Cu câteva zile înainte să comită câteva erori grave în meciul din Conference League, Ștefan Târnovanu (26 de ani) i-a ironizat pe portarii din MLS.

La finalul partidei de joi, portarul FCSB a fost criticat dur de Gigi Becali (68 de ani).

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Chiar dacă nu a avut nicio șansă la golul excepțional marcat de Eduards Daskevics în minutul 5, Ștefan Târnovanu putea avea niște intervenții mult mai bune la următoarele două reușite ale celor de la Auda.

FCSB - Auda 2-3 . Ștefan Târnovanu a ironizat portarii din MLS înainte de meci

Cu câteva zile înainte de meciul cu Auda, portarul FCSB a fost prezent la podcastul „Păreri NEavizate”, unde a urmărit finala CM 2026 dintre Spania și Argentina, câștigată de iberici cu scorul de 1-0.

În cadrul unei discuții privind favoritul la câștigarea Balonului de Aur, Târnovanu nu a fost de acord cu propunerea ca Messi să primească trofeul.

Ștefan Târnovanu a făcut aluzie la nivelul portarilor din MLS, campionat în care Lionel Messi evoluează pentru Inter Miami.

Când i s-a spus că Messi e favorit la câștigarea Balonului de Aur, Târnovanu a răspuns:

„Pe ce bază, mă? Pe ce bază? În MLS n-au mâini ăia în poartă. În MLS nu au mâini portarii!”, a spus jucătorul de la FCSB, citat de gsp.ro.

În prima etapă din Liga 1, Târnovanu a păstrat poarta intactă în duelul cu FC Argeș, scor 2-0.

Nu a mai avut aceeași performanță și la meciul cu Auda, unde a încasat foarte ușor două goluri și a fost dur criticat de patronul Gigi Becali.

Gigi Becali: „Două goluri sunt ale lui Târnovanu”

„Concluziile sunt că nu pot să-mi dau seama (n.r. - ce se întâmplă). Eu doar atât spun, ce trebuia să fie. Trebuia să câștigăm meciul ăsta noi, 4-5 la 0. Așa trebuia.

Nu am intrat concentrați, deloc. Acum, două goluri sunt ale lui Târnovanu, iar Bîrligea a ratat două-trei ocazii…

Eu nu-mi fac probleme de calificare. Asta e concluzia mea. Cu siguranță că mă deranjează superficialitatea. Adică eu spun că noi avem prima șansă, dar și ei joacă fotbal, sunt agresivi”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Cât despre situația lui Târnovanu, care a fost complet ieșit din formă, finanțatorul a transmis:

„Nu știu eu ce se întâmplă, e problema lui, cariera lui, viața lui. El e tot timpul e cu gândul la transfer. O să se transfere când o să-i expire contractul. Eu nu mă mai bazez pe el. Eu nu. Ei dacă vor… eu nu mă bag deloc.

Dar dacă mă întreabă pe mine, eu zic că orice jucător, când greșește, trebuie să plătească. Dacă greșea o dată, da. Dar să iei și al doilea gol în halul ăsta…

Poate el crede că dacă joacă așa, îi dau drumul să plece... Nu să saboteze echipa, să joace așa la mișto. Bă, n-ai avut nicio ofertă. Ce să fac? Să-ți dau drumul așa, pe gratis?”.

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