Cine este românul care a șocat Italia Povestea lui Troy Tomșa, mijlocașul care a apucat de gât un arbitru la un meci de tineret +8 foto
Troy Tomșa FOTO: IMAGO
Cine este românul care a șocat Italia Povestea lui Troy Tomșa, mijlocașul care a apucat de gât un arbitru la un meci de tineret

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 09:56
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 09:59
  • Troy Tomșa (18 ani) l-a luat de gât pe arbitrul meciului Napoli - Sassuolo din campionatul italian Primavera 1, scor 5-2, meci care s-a disputat sâmbătă.
  • Detalii despre tânărul fotbalist român, în rândurile de mai jos.

În repriza secundă, după un duel aerian în urma căruia arbitrul a acordat fault pentru gruparea napoletană, Tomșa a protestat vehement și a gesticulat în direcția arbitrului, acesta acordându-i direct cartonașul roșu.

Ulterior, când a început să se îndrepte spre vestiar, Tomșa s-a întors nervos pentru a-i cere explicații arbitrului. Extrem de furios, Tomșa l-a luat de gât pe arbitrul Maresca, în ciuda încercării unuia dintre jucătorii lui Napoli de a-l calma.

Cine este Troy Tomșa, românul care a șocat Italia

Mijlocaș defensiv de 1,90 m, Tomșa are dublă cetățenie, română și britanică și evoluează în Italia, la Sassuolo Primavera U20, acolo unde a avut evoluții foarte bune, fiind unul dintre cei mai apreciați tineri fotbaliști români din străinătate.

Pe teren, pe lângă calitățile fotbalistice (maturitate, inteligență tactică și prezență fizică impunătoare), Troy Tomșa mai atrage atenția prin numeroasele tatuaje de pe mâini și picioare.

Pe piciorul stâng, Troy are tatuat mesajul „Good vibes only”, o expresie asociată cu energia și emoțiile pozitive, adesea folosită ca motto pentru a menține o atitudine optimistă.

Troy Tomșa a început să se tatueze intens imediat după ce a împlinit 18 ani, pe 13 august, moment din care a putut decide singur asupra noilor tatuaje.

FOTO. Momentul în care Troy Tomșa îl apucă de gât pe arbitru

Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (6).jpeg
Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (6).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (1).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (2).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (3).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (4).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (5).jpeg
+8 Foto
Parcursul fotbalistic al lui Troy Tomșa

Troy Tomșa s-a născut în Brent, Anglia, 13 august 2007. Tatăl său este român, iar mama englezoaică. A crescut însă în Germania, unde a și început să practice fotbalul.

În România a ajuns în 2015, când părinții lui s-au mutat pentru câteva luni la Cluj-Napoca. Troy avea 8 ani și nu putea sta departe de minge.

În Cluj, Tomșa a evoluat la grupele de juniori de al Sănătatea, făcând apoi pasul în străinătate în anul 2017, atunci când a ajuns la FSV Ossweil.

În toamna lui 2022, după ce a împlinit 15 ani, a ajuns în Italia, la Sassuolo, unde s-a remarcat și a urcat constant prin grupele de juniori. Contractul pe care l-a semnat în august 2024 este valabil până în vara acestui an.

La nivel internațional, Tomșa a jucat 25 de meciuri pentru reprezentativele U17, U18 și U19 ale României, reușind să marcheze 5 goluri, patru dintre acestea la U19.

Tatăl fotbalistului a dezvăluit că acesta „știe patru limbi” și a făcut demersuri pentru a obține și cetățenia germană.

Ce riscă Troy Tomșa

Sassuolo, clubul la care joacă Tomșa, a emis un comunicat referitor la ceea ce a făcut mijlocașul român și a anunțat că va lua „măsuri disciplinare serioase” împotriva acestuia.

„Clubul consideră că incidentele de acest gen sunt inacceptabile și complet în contradicție cu valorile respectului și corectitudinii, care sunt principiile fundamentale ale sportului și pe care Sassuolo Calcio le promovează constant.

Clubul a inițiat deja evaluările interne corespunzătoare și va lua măsuri disciplinare serioase față de jucător.

Sassuolo Calcio își reafirmă, de asemenea, angajamentul de a promova, prin activități sportive și numeroasele proiecte de formare ale clubului, valorile educaționale care trebuie să însoțească dezvoltarea sportivilor, atât masculini, cât și feminin”, a transmis Sassuolo.

