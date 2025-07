FK Sarajevo - U Craiova 2-1. Tudor Băluță (26 de ani), mijlocașul oltenilor, a recunoscut că oltenii au evoluat slab în Bosnia.

Tudor Băluță (26 de ani), mijlocașul oltenilor, a recunoscut că oltenii au evoluat slab în Bosnia. U Craiova - FK Sarajevo va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport, joi, 31 iulie, cu începere de la ora 20:30.

Tudor Băluță nu își explică atitudinea oltenilor din prima repriză, în care au fost surclasați de Sarajevo.

FK Sarajevo - U Craiova. Tudor Băluță: „Am suferit”

„Cred că așa cum s-a văzut și din afara terenului, prima repriză, am suferit.

Nu știu acum să spun motivele exacte, însă e clar că trebuie să analizăm să vedem de ce nu ne-am ridicat la nivelul meciului prima repriză.

A doua am arătat mai bine, zic eu. Cred că am dominat a doua repriză și am fost mai periculoși.

Am avut și ocazia asta pe final (n.r. a lui Crețu), ce e drept, și ei au mai avut ocazii. Însă, per total, cred că au practicat un joc destul de direct.

Mingi lungi schimbări de direcție care ne-au suprins puțin prima repriză. Cum am zis, a doua a fost mai bună. Ne așteaptă acum meciul de luni în campionat, însă joia viitoare, acasă, sunt sigur că va fi cu totul altă partidă.

Nu cred că e vorba de favorită în meciurile europene, sunt o echipă puternică în țara lor.

Am suferit ca atitudine, ei au jucat cu mai multă dorință. E bine că am dat un răspuns în a doua repriză” a spus Tudor Băluță la Digi Sport.

Tudor Băluță: „Trebuie să fim mai constanți”

Mijlocașul defensiv al oltenilor a vorbit și despre schimbările din joc pe care trebuie să le facă Craiova în retur pentru a obține calificarea.

„Cred că pe total, luând meciul din seara asta și meciurile din campionat, ce pot să spun e că trebuie să jucăm 90 de minute la fel.

Am avut în ambele meciuri din campionat o repriză mai bună, o repriză mai rea. În seara asta la fel.

Cred că e un lucru pe care trebuie să reglăm un pic și să încercăm să fim constanți pe parcursul a 90 de minute și să ne practicăm jocul pe care vrem să-l practicăm și ceea ce lucrăm zi de zi la antrenamente, să-l punem în teren.

Și să mergem convinși că putem să ne calificăm pentru că mai sunt 90 de minute în care se poate întâmpla orice”, a concluzionat Tudor Băluță.

Încă o eliminare rușinoasă?

În cazul unui nou eșec, pentru olteni ar fi a treia eliminare în fața unei echipe modeste din estul Europei, în ultimii 5 ani.

Ce eliminări a suferit Craiova în Europa, cu echipe modeste:

20/21 - eliminată în turul I EL: 1-2 cu Lokomotiv Tbilisi (Georgia);

21/22 - eliminată în turul II ECL: 0-1 și 0-0 cu Laci (Albania).

VIDEO. Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11. Zdruncinat când a vorbit despre părinții săi adoptivi, furios pe subiectul Rapid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport