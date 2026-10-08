CFR Cluj - U Cluj 1-3. Alex Chipciu (37 de ani) a oferit o primă reacție după revenirea de senzație reușită de formația sa în derby-ul ardelean.

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Elevii lui Cristiano Bergodi au întors scorul în repriza secundă și au urcat pe locul 5 în clasament, la capătul unui joc foarte solid.

CFR Cluj - U Cluj 1-3 . Alex Chipciu: „Per total, cred că am fost peste ei”

„Un meci greu, intens, am și greșit la primul gol, cred. Am apreciat greșit, mi-a intrat și nocturna în ochi. Am luat gol în primele minute ale meciului. S-a întâmplat și azi.

Noi mereu intrăm mai greu, dar mereu am venit pe fondul ăsta de a reveni. Dar, într-adevăr, trebuie să fim corecți și să spunem și că CFR Cluj e acum într-un moment mai greu. Cumva, s-a schimbat puțin balanța și în favoarea noastră la nivel de lot.

Deși încă au jucători foarte valoroși, mai ales în față, cred că sunt jucători de primele echipe. S-au văzut și în seara asta. Dar, pe total, așa ca statistici, cred că am fost peste.

Și e important pentru noi că am câștigat și ne-am dus iar acolo aproape de primele echipe și că am terminat pe fondul ăsta de joc bun și superior.

Dacă am fi câștigat prin ritmul din prima repriză, cumva nu știai ce vei face în meciurile următoare. Acum avem și meciuri foarte grele, cum e cel cu Rapid. Cred că e o surpriză plăcută a campionatului”, a declarat Alex Chipciu, la Digi Sport.

Întrebat dacă intrările lui Lukic și a lui Drammeh au cântărit decisiv în rezultat, Chipciu a transmis:

„Păi, când intră de pe bancă un jucător al naționalei Bosniei, că am văzut diferența dintre noi și Bosnia în momentul ăsta, e clar că aduce un plus.

Drammeh la fel, e și el un jucător de națională și e foarte bun, împinge jocul. Dar aș spune că și prima repriză i-a măcinat pe cei de la CFR, pentru că făceau efort să se apere cu toții în careu”.

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