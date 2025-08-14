Universitatea revine pe Cluj Arena Oficial: meciul cu Dinamo se joacă pe stadionul refăcut după Untold

- U Cluj revine pe Cluj Arena, după „exilul” de la Sibiu, cauzat de festivalul Untold
- Primul meci va fi cel cu Dinamo, pe 23 august
Partida se va disputa de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
„Șepcile roșii” au pus în vânzare biletele pentru duelul cu echipa a căreia galerii e înfrățită cu a clujenilor.
„Ne întoarcem acasă! Pe 23 august jucăm pe Cluj Arena împotriva celor de la Dinamo București în etapa a șaptea din Superliga. Ia-ți bilet și susține echipa din tribună!”, au scris clujenii pe pagina oficială.
Prețurile biletelor, care pot fi achiziționate online aici:
- VIP - 178 lei
- Tribuna O - 100 lei
- Tribuna 1 central - 78 lei
- Tribuna 1 inel 2 - 60 lei
- Tribuna 2 central - 60 lei
- Tribuna 2 inel 2 - 44 lei
- Peluza „Șepcile roșii” inel 2 - 33 lei
U Cluj a jucat meciurile cu Ararat-Armenia, 1-2, și cu Petrolul, 1-1, pe Municipalul din Sibiu, cât timp pe Cluj Arena au fost pregătirile pentru Untold și apoi s-a desfășurat festivalul, între 7 și 10 august.
Suprafața de joc va fi refăcută, iar noul gazon va fi gata pentru meciul cu Dinamo, pe 23 august. Până atunci, U Cluj va juca etapa #6 în deplasare, la Farul.
Cluj Arena, transformată pentru Untold
Festivalul a bifat anul acesta ediția cu numărul 10, iar stadionul a fost transformat complet.
Scena principală UNTOLD X reprezintă unul dintre cele mai ambițioase decoruri realizate vreodată pentru un festival din România.
Conform stirileprotv.ro, aceasta se întinde pe o lățime de peste 100 de metri, ajungând până în zona tribunelor stadionului.
A fost fixată cu peste 300 de tone de balast pentru stabilitate, iar în mijloc are un decor de 25 de tone montat cu o macara specială.