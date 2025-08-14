Universitatea revine pe Cluj Arena Oficial: meciul cu Dinamo se joacă pe stadionul refăcut după Untold +12 foto
U Cluj revine pe Cluj Arena cu Dinamo, după „exilul” de la Sibiu, cauzat de festivalul Untold
Superliga

Universitatea revine pe Cluj Arena Oficial: meciul cu Dinamo se joacă pe stadionul refăcut după Untold

alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 12:14
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 12:14
  • U Cluj revine pe Cluj Arena, după „exilul” de la Sibiu, cauzat de festivalul Untold
  • Primul meci va fi cel cu Dinamo, pe 23 august

Partida se va disputa de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Kopic a făcut instrucție cu jucătorii VIDEO Antrenorul lui Dinamo, iritat de ultima prestație: „Nu-mi place asta! Vreau să jucăm altfel”
Citește și
Kopic a făcut instrucție cu jucătorii VIDEO Antrenorul lui Dinamo, iritat de ultima prestație: „Nu-mi place asta! Vreau să jucăm altfel”
Citește mai mult
Kopic a făcut instrucție cu jucătorii VIDEO Antrenorul lui Dinamo, iritat de ultima prestație: „Nu-mi place asta! Vreau să jucăm altfel”

„Șepcile roșii” au pus în vânzare biletele pentru duelul cu echipa a căreia galerii e înfrățită cu a clujenilor.

„Ne întoarcem acasă! Pe 23 august jucăm pe Cluj Arena împotriva celor de la Dinamo București în etapa a șaptea din Superliga. Ia-ți bilet și susține echipa din tribună!”, au scris clujenii pe pagina oficială.

Prețurile biletelor, care pot fi achiziționate online aici:

  • VIP - 178 lei
  • Tribuna O - 100 lei
  • Tribuna 1 central - 78 lei
  • Tribuna 1 inel 2 - 60 lei
  • Tribuna 2 central - 60 lei
  • Tribuna 2 inel 2 - 44 lei
  • Peluza „Șepcile roșii” inel 2 - 33 lei

U Cluj a jucat meciurile cu Ararat-Armenia, 1-2, și cu Petrolul, 1-1, pe Municipalul din Sibiu, cât timp pe Cluj Arena au fost pregătirile pentru Untold și apoi s-a desfășurat festivalul, între 7 și 10 august.

Suprafața de joc va fi refăcută, iar noul gazon va fi gata pentru meciul cu Dinamo, pe 23 august. Până atunci, U Cluj va juca etapa #6 în deplasare, la Farul.

Cluj Arena, transformată pentru Untold

Festivalul a bifat anul acesta ediția cu numărul 10, iar stadionul a fost transformat complet.

Scena principală UNTOLD X reprezintă unul dintre cele mai ambițioase decoruri realizate vreodată pentru un festival din România.

Conform stirileprotv.ro, aceasta se întinde pe o lățime de peste 100 de metri, ajungând până în zona tribunelor stadionului.

A fost fixată cu peste 300 de tone de balast pentru stabilitate, iar în mijloc are un decor de 25 de tone montat cu o macara specială.

Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD
Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD

Galerie foto (12 imagini)

Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD
+12 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Emoții speciale pentru Adi Mihalcea UTA joacă împotriva lui Dinamo: „Sunt atașat de club, dar vrem punct sau puncte”
Superliga
11:15
Emoții speciale pentru Adi Mihalcea UTA joacă împotriva lui Dinamo: „Sunt atașat de club, dar vrem punct sau puncte”
Citește mai mult
Emoții speciale pentru Adi Mihalcea UTA joacă împotriva lui Dinamo: „Sunt atașat de club, dar vrem punct sau puncte”
Împrumutat în Spania Portarul Farului, transfer surprinzător la o echipă de tradiție din Europa 
Superliga
00:49
Împrumutat în Spania Portarul Farului, transfer surprinzător la o echipă de tradiție din Europa
Citește mai mult
Împrumutat în Spania Portarul Farului, transfer surprinzător la o echipă de tradiție din Europa 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
dinamo liga 1 u cluj cluj arena untold
Știrile zilei din sport
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Conference League
10:15
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
Citește mai mult
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Europa League
09:45
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”
Citește mai mult
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Europa League
14.08
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Citește mai mult
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Europa League
14.08
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Citește mai mult
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
11:18
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB  Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
10:30
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Top stiri din sport
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Europa League
00:24
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Citește mai mult
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Europa League
14.08
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Citește mai mult
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Europa League
14.08
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește mai mult
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Europa League
14.08
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 14 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share