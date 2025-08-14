Universitatea revine pe Cluj Arena Oficial: meciul cu Dinamo se joacă pe stadionul refăcut după Untold

U Cluj revine pe Cluj Arena, după „exilul” de la Sibiu, cauzat de festivalul Untold

Primul meci va fi cel cu Dinamo, pe 23 august

Partida se va disputa de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

„Șepcile roșii” au pus în vânzare biletele pentru duelul cu echipa a căreia galerii e înfrățită cu a clujenilor.

„Ne întoarcem acasă! Pe 23 august jucăm pe Cluj Arena împotriva celor de la Dinamo București în etapa a șaptea din Superliga. Ia-ți bilet și susține echipa din tribună!”, au scris clujenii pe pagina oficială.

Prețurile biletelor, care pot fi achiziționate online aici:

VIP - 178 lei

- Tribuna O - 100 lei

Tribuna 1 central - 78 lei

Tribuna 1 inel 2 - 60 lei

Tribuna 2 central - 60 lei

Tribuna 2 inel 2 - 44 lei

Peluza „Șepcile roșii” inel 2 - 33 lei

U Cluj a jucat meciurile cu Ararat-Armenia, 1-2, și cu Petrolul, 1-1, pe Municipalul din Sibiu, cât timp pe Cluj Arena au fost pregătirile pentru Untold și apoi s-a desfășurat festivalul, între 7 și 10 august.

Suprafața de joc va fi refăcută, iar noul gazon va fi gata pentru meciul cu Dinamo, pe 23 august. Până atunci, U Cluj va juca etapa #6 în deplasare, la Farul.

Cluj Arena, transformată pentru Untold

Festivalul a bifat anul acesta ediția cu numărul 10, iar stadionul a fost transformat complet.

Scena principală UNTOLD X reprezintă unul dintre cele mai ambițioase decoruri realizate vreodată pentru un festival din România.

Conform stirileprotv.ro, aceasta se întinde pe o lățime de peste 100 de metri, ajungând până în zona tribunelor stadionului.

A fost fixată cu peste 300 de tone de balast pentru stabilitate, iar în mijloc are un decor de 25 de tone montat cu o macara specială.

