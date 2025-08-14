Kopic a făcut instrucție cu jucătorii VIDEO Antrenorul lui Dinamo, iritat de ultima prestație: „Nu-mi place asta! Vreau să jucăm altfel” +6 foto
Zeljko Kopic
Superliga

Kopic a făcut instrucție cu jucătorii VIDEO Antrenorul lui Dinamo, iritat de ultima prestație: „Nu-mi place asta! Vreau să jucăm altfel”

alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 11:42
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 13:09
  • Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, și stoperul Nikita Stoinov au prefațat duelul de pe Arena Națională
  • Dinamo - UTA Arad se joacă de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Cu evoluții apreciate în derby-ul cu FCSB, 4-3, și în deplasarea de la Metaloglobus, 1-0, stoperul israelian e la prima întâlnire cu presa din România.

Dinamoviștii vor a treia victorie consecutivă în campionat, după un start mai puțin reușit de sezon.

VIDEO » Conferință Dinamo, Kopic și Stoinov

Cele mai importante declarații ale lui Zeljko Kopic:

  • „UTA lui Mister Mihalcea joacă bine, e în formă, e un adversar dificil. Știm ce trebuie să facem, aștept un meci bun mâine”
  • „Au echipă bună, antrenor bun, energie pozitivă, nu se aștepta nimeni să fie așa sus, poate alte echipe care ar trebui sa fie acolo nu sunt, dar pentru mine nu e o surpriză cum joacă UTA, merită să fie acolo unde e acum”
  • „După derby, în care am avut o prestație excelentă, cu Metaloglobus am fost mulțumit doar de prima repriză, de a doua nu, n-a fost bună. Am vorbit, am analizat săptămâna aceasta ce s-a întâmplat, de ce nu ne-am făcut jocul nostru”
  • Jucătorii mi-au spus cum au gândit meciul, au zis că am pierdut puncte în meciurile anterioare deși jucaserăm bine, iar acum aveam 1-0 (n.r. și au încercat să țină de scor). Am înțeles punctul lor de vedere, dar eu, ca antrenor, când vorbesc cu ei despre ce vreau să facem, e important să avem standarde înalte în fiecare meci, să văd îmbunătățiri individuale. Produsul final e rezultatul. Vreau să ne facem jocul de fiecare dată, nu mă interesează unde evoluăm. E important totuși că am luat 3 puncte cu Metaloglobus, deși nu mi-a plăcut jocul”
  • „Vreau să jucăm mult mai bine. Am avut ocazii cu Oțelul cu Botoșani, am avut 1-0 la Clinceni, ei au dat acel gol anulat, dar am pierdut mentalitatea de a presa pentru al doilea gol. Mental au protejat cele 3 puncte, dar mie nu-mi place asta. Vreau să jucăm altfel fiecare meci”
  • „Mărginean nu e apt, cu ceilalți jucători cu probleme vom mai vedea azi”
  • „Va fi interesant, mă voi uita la meciurile de diseară, din cupele europene”
  • „Mâine e 15 august, o zi importantă în România, vom avea fanii noștri la stadion, dar nu mă aștept să fie foarte mulți”
  • „Momentan nu am informații despre veniri de jucători. Sper [să mai fie transferuri], e greu să vorbesc mereu despre asta, mereu aceleași lucruri. Vom vedea”

Cele mai importante declarații ale lui Nikita Stoinov:

  • „Am urmărit UTA, știm ce avem de făcut. Am învățat din ultimul meci, știm ce avem de îmbunătățit”
  • „Important e că am obținut victoria [cu Metalogobus]”
  • „Vom fi uniți și vom da totul mâine. Știu că nu vor fi foarte mulți fani, dar suntem pregătiți”
  • „Mă bucur să locuiesc aici, în București e foarte bine, sunt fani dinamoviști peste tot, mă întâlnesc cu ei pe stradă. Orașul e foarte frumos, n-am avut timp să-l vizitez prea mult, dar voi face asta”
  • „Vreau să terminăm mai sus ca anul trecut în clasament și să jucăm în Europa”
  • „Antrenorul mi-a pus o poreclă, îmi spune Niks”
  • „Idolul meu e Messi, știu că e ciudat, ca fundaș central, dar el este. Sper să-l întâlnesc la un moment dat. Dar acum sunt fericit la Dinamo, nu merg să joc în SUA”
  • „Avem o echipă de top. Sunt echipe bune în România, un nivel ridicat”
  • „Milanov e cel mai bun prieten al meu la Dinamo”
Dinamo - UTA se joacă pe Arena Națională

Partida cu UTA se va disputa pe Arena Națională, după un conflict între conducerea „câinilor” și administratorii de la stadionul „Arcul de Triumf”.

Cei din urmă au fost nemulțumiți că, la meciul cu FC Botoșani, dinamoviștii au acoperit simbolurile sponsorului arenei, Mr Bit, cu cele ale sponsorului principal al echipei, Superbet.

Modul în care a procedat Dinamo nu a fost pe placul celor care administrează arena. Aceștia au reacționat și au notificat oficial clubul din Ștefan cel Mare: dacă mai vreți să jucați aici pe viitor, denumirea sponsorului stadionului nu mai puteți să o ascundeți publicului.

Dinamo s-a văzut pusă în fața unei situații ingrate și a decis să joace cu UTA pe Arena Națională, deși nu anticipează că va avea o mare afluență de public pe 15 august La derby-ul cu FCSB au fost în jur de 24.000 de spectatori.

Pe Arenă e nevoie de cel puțin 12.000-13.000 de fani pentru ca echipa gazdă să nu iasă în pierdere.

Dinamo: “Marketizăm stadionul așa cum vrem noi”

Andrei Nicolescu a comentat acest subiect săptămâna trecută, în studio la Prima Sport.

“În momentul în care vindem un pachet de reprezentare, ne asigurăm că preluăm și un stadion pe care putem să-l marketizăm și să-l îmbrăcăm așa cum considerăm noi de cuviință, pentru că avem sponsori, parteneri cărora trebuie să le dăm expunerea de care avem nevoie”, a spus șeful lui Dinamo.

Apoi a confirmat că Dinamo a fost somată oficial. “Am fost notificați de cei de la CSN Arcul de Triumf că noi, împreună cu partenerul nostru, am neutralizat anumite zone unde se intră în contradicție flagrantă cu ceea ce avem noi în contractele cu sponsorii noștri.

Vă dau un exemplu. Studioul vostru de aici, de la Prima Sport, dacă mi-l închiriați, aș veni și mi-aș pune eu marca mea aici, în plasmă, n-ar mai fi cum e acum, Fotbal Show, ci ceea ce vreau eu să fie. Un contract de închiriere pentru un spațiu, teoretic, trebuie să îmi dea acces la tot spațiul”, a mai declarat Nicolescu.

dinamo liga 1 uta arad conferinta de presa zeljko kopic Nikita Stoinov
