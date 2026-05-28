Gertmonas a semnat! VIDEO. Portarul lituanian a plecat de la U Cluj și a avut parte de o prezentare spectaculoasă la noua sa echipă

Edvinas Gertmonas (29 de ani) este noul jucător al celor de la FC Servette Geneva.

Portarul lituanian s-a despărțit de Universitatea Cluj și a semnat deja cu gruparea elvețiană, care i-a pregătit un videoclip special pentru prezentarea oficială.

„Servette FC are plăcerea de a anunța sosirea lui Edvinas Gertmonas. Portarul internațional lituanian în vârstă de 29 de ani se alătură echipei, venind de la FC Universitatea Cluj, unde îi expirase contractul.

Edvinas Gertmonas a semnat un contract valabil până în 2029 și va purta numărul 1.

Servette FC îi urează bun-venit și îi transmite mult succes în tricoul grena!”, a scris Servette, pe pagina de Facebook.

În plus, elvețienii i-au pregătit lui Gertmonas și un clip special, în care îi este înmânat tricoul, publicat pe rețelele de socializare.

Lituanianul a avut un sezon solid la U Cluj, alături de care a încheiat pe locul 2 în Liga 1, bifând 28 de apariții în toate competițiile, dintre care 13 fără gol primit.

La plecare, Germonas a avut un mesaj de rămas bun și pentru suporterii lui U Cluj:

„Salutare, fani U Cluj. Sunt eu. Vreau să vă spun la revedere. A fost un rollercoaster de doi ani alături de voi. A fost foarte frumos să fiu parte din această experiență. Sper că v-am făcut mândri.

Am dat tot ce am avut mai bun în tot acest timp, iar acum e vremea să ne luăm rămas bun. Toate cele bune pentru voi și pentru club. Mult succes!”, a spus Gertmonas.

Statisticile lui Gertmonas în sezonul recent încheiat în Liga 1

Meciuri fără gol primit: 12/24

Parade: 69

Goluri încasate: 17 (15 din interiorul careului, iar două din afara acestuia)

Pase reușite: 507/657 (77%)

