U Cluj - Rapid 1-0 Ardelenii s-a impus la limită și au ajuns la un punct în spatele Craiovei. CFR e out, meci cu titlul pe masă etapa viitoare! +8 foto
U Cluj - Rapid. Foto: Sport Pictures
Superliga

U Cluj - Rapid 1-0 Ardelenii s-a impus la limită și au ajuns la un punct în spatele Craiovei. CFR e out, meci cu titlul pe masă etapa viitoare!

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 23:14
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 23:43
  • U Cluj - Rapid 1-0. Formația lui Bergodi a câștigat pe teren propriu și a relansat complet lupta la titlu.
  • De cealaltă parte, elevii lui Costel Gâlcă au făcut o partidă modestă și își complică și mai tare șansele pentru locul 4.

Partida de la Cluj a început fără prea multe faze periculoase la cele două porți, însă gruparea lui Bergodi a fost mai prezentă în joc încă din primele minute.

 Haos în Cehia VIDEO+FOTO. Meciul care putea decide campioana, oprit în prelungiri! Fanii au intrat pe teren și l-au rănit pe portarul advers
Citește și
Haos în Cehia VIDEO+FOTO. Meciul care putea decide campioana, oprit în prelungiri! Fanii au intrat pe teren și l-au rănit pe portarul advers
Citește mai mult
 Haos în Cehia VIDEO+FOTO. Meciul care putea decide campioana, oprit în prelungiri! Fanii au intrat pe teren și l-au rănit pe portarul advers

Astfel, golul nu a întârziat să apară, Codrea trimițând în poartă cu capul, în minutul 17, după un corner bătut perfect de Macalou.

U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (3).jpg
U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (3).jpg

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (1).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (2).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (3).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Clujenii au avut șansa să se desprindă pe tabelă în minutul 30, însă șutul lui Postolachi, scăpat singur spre poartă, a fost respins incredibil de Aioani.

Rapidiștii nu s-au regăsit nici în partea secundă fiind lipsiți de luciditate la finalizare, în ciuda încercărilor de restabilire a egalității.

După succesul „șepcilor roșii”, CFR Cluj este out din cursa pentru titlu, lupta finală fiind între U Cluj și U Craiova, care vor lupta miercuri și pentru Cupa României.

Scene ca-n America de Sud FOTO. Imagini senzaționale în debutul partidei dintre U Cluj și Rapid » Meciul a fost întrerupt 5 minute
Citește și
Scene ca-n America de Sud FOTO. Imagini senzaționale în debutul partidei dintre U Cluj și Rapid » Meciul a fost întrerupt 5 minute
Citește mai mult
Scene ca-n America de Sud FOTO. Imagini senzaționale în debutul partidei dintre U Cluj și Rapid » Meciul a fost întrerupt 5 minute

U Cluj - Rapid 1-0

  • A marcat: Codrea (17)

Final de meci.

Min. 89 - Stanojev marcase pentru 2-0, însă arbitrul a anulat reușita după intervenția VAR, pentru un henț anterior.

Min. 88 - Galben pentru Kramer.

Min. 69 - Iese Paraschiv, intră Koljic.

Min. 66 - Ocazie pentru Rapid! Sălceanu trimite un șut puternic din 10 metri, însă execuția sa trece mult peste poarta lui Lefter.

Min. 61 - Ies Postolachi și Macalou, intră Lukic și Mendy.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Hazrollaj și Burmaz, intră Borza și Grameni.

Pauză la Cluj.

Min. 44 - Rapid reușește primele acțiuni mai consistente în careul advers abia spre finalul reprizei, însă elevii lui Costel Gâlcă nu reușesc să pună pericol la poarta lui Lefter.

Min. 30 - Ocazie imensă pentru U Cluj. Postolachi scapă singur cu Aioani, însă portarul giuleștenilor are o intervenție colosală și își ține echipa în joc.

U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (1).jpg

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (1).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (2).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (3).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Min. 17 - Gol U Cluj! Codrea deschide scorul cu o lovitură de cap perfectă, din 8 metri, după un corner executat de Macalou.

  • Codrea este cel de-al 19-lea marcator diferit în acest sezon pentru formația lui Cristiano Bergodi.

Min. 15 - Macalou șutează în forță din interiorul careului, după o acțiune personală pe partea dreapta, însă șutul său trece mult pe lângă poartă.

Min. 11 - Startul de partidă este foarte echilibrat pe Cluj Arena, fără faze periculoase la cele două porți.

  • Meciul a fost oprit pentru câteva momente după ce fanii au aruncat sute de role de hârtie din tribunele arenei.
U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (8).jpg
U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (8).jpg

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (1).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (2).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (3).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Capradossi, Miguel Silva - Nistor, Codrea, Bic - Macalou, Postolachi, Stanojev
  • Rezerve: Gertmonas, Coșa, Coubiș, Chipciu, Simion, Murgia, Drammeh, Pall, Gheorghiță, Mendy, Trică, Lukic
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Rapid: Aioani - Onea, Ciobotariu, Kramer, Sălceanu - Moruțan, Keita, Christensen - Hazrollaj, Burmaz, Paraschiv
  • Rezerve: Briciu, Șimonia, Todoran, Costache, Borza, Grameni, Pîrvu, Grosu, Koljic
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Radu Ghinguleac, Alexandru Corb. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Andrei Chivulete
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
Rapid, fără Dobre la Cluj Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport, înainte de meciul cu Universitatea: „Alb ca varul”. Cum se simte acum
Citește și
Rapid, fără Dobre la Cluj Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport, înainte de meciul cu Universitatea: „Alb ca varul”. Cum se simte acum
Citește mai mult
Rapid, fără Dobre la Cluj Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport, înainte de meciul cu Universitatea: „Alb ca varul”. Cum se simte acum

Știrea inițială

Cristiano Bergodi, înainte de meciul cu Rapid: „Trebuie să fim atenți, să jucăm cu determinare”

Despre partida cu Rapid, Cristiano Bergodi a declarat:

„Un meci dificil de play-off, mai ales dacă nu intri concentrat. Dacă situația la Rapid nu e bună, nu știu, eu am văzut doar rezultatele. Rapid are jucători buni, de viteză, chiar dacă are mulți accidentați.

Noi trebuie să jucăm cu atenție, cu determinare, fiindcă 3 puncte ne-ar asigura matematic un loc în cupele europene. Bine că jucăm acasă, unde am făcut meciuri bune.

Rapid va evolua cu ambiție, încă are șanse pentru un baraj de cupele europene, n-a terminat campionatul”.

Știți că în Giulești e un mediu important, chiar dacă dificil, cu siguranță vrea să termine în fața lui Dinamo. Rapid va veni la Cluj cu determinare și va fi dificil. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Constantin Gâlcă: „Trebuie să avem atitudine”

Tehnicianul Rapidului a prefațat și el partida cu Universitatea Cluj:

„Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă care a făcut un campionat bun, are un lot foarte bun, omogen, a demonstrat asta pe parcursul acestui campionat.

Pentru noi este foarte important să recuperăm jucători cât mai mulți posibil şi este important să intrăm în teren cu atitudinea de a scoate ceva, de a câştiga meciul dacă se poate, sau, dacă nu, cel puțin de a nu pierde”.

Trebuie să avem atitudine tot timpul, chiar dacă în teren putem să mai greşim. Mă supără faptul că ne e teamă, ne este frică. Cu teamă nu poți juca”. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Detalii interesante înainte de U Cluj - Rapid

  • 1 noiembrie 2025, Universitatea Cluj - FCSB 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de ardeleni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă 10 victorii și o remiză, scrie lpf.ro.
  • Giuleștenii s-au impus în opt dintre cele 18 deplasări din ediția în curs, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.
  • 31 dintre cele 59 de goluri marcate de clujeni au fost înscrise în repriza secundă, dintre care 14 după minutul 75.
  • 12 dintre golurile înscrise de rapidiști în ediția curentă au fost marcate de fundași.
  • Golul reușit de Dan Nistor în runda trecută (1-0 cu FC Argeș) a fost cel de-al 70-lea marcat în SuperLigă de actualul mijlocaș al ardelenilor, competiție în care și-a trecut în cont și 104 pase decisive (509 meciuri).
  • Alexandru Dobre este singurul jucător din cele două loturi care a bifat prezențe în toate cele 37 de etape.
  • Duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934. Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1 (Graţian Sepi, Silviu Ploeşteanu / Ştefan Boblea). În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, atacantul „giuleştenilor" aflându-se la debut. În ediţia amintită, ambele echipe au cumulat câte 17 puncte (U Cluj - locul 3, CFR București - locul 4).
  • În total, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 103 ori, de 42 ori au câștigat ardelenii, de 43 de ori s-au impus giuleștenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.
  • Cea mai mare diferenţă înregistrată pe prima scenă: cinci goluri, de cinci ori 5-0 (de trei ori pentru U Cluj - de două ori pentru Rapid).
  • Ultimul succes bifat de bucureșteni în disputele din SuperLigă: 23 iulie 2023, U Cluj - Rapid 0-3.
  • Cea mai recentă confruntare din campionat: 5 aprilie 2026, Rapid - U Cluj 1-2 (Cătălin Vulturar / Oucasse Mendy - dublă).

Citește și

Uluitorul Luis Enrique Ce surpriză le-a făcut antrenorul lui PSG propriilor jucători chiar de ziua lui
Liga Campionilor
14:53
Uluitorul Luis Enrique Ce surpriză le-a făcut antrenorul lui PSG propriilor jucători chiar de ziua lui
Citește mai mult
Uluitorul Luis Enrique Ce surpriză le-a făcut antrenorul lui PSG propriilor jucători chiar de ziua lui
„Îi înțeleg pe suporteri” Zeljko Kopic a vorbit despre noua siglă a lui Dinamo + Probleme la meciul cu FC Argeș
Superliga
14:51
„Îi înțeleg pe suporteri” Zeljko Kopic a vorbit despre noua siglă a lui Dinamo + Probleme la meciul cu FC Argeș
Citește mai mult
„Îi înțeleg pe suporteri” Zeljko Kopic a vorbit despre noua siglă a lui Dinamo + Probleme la meciul cu FC Argeș

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
liga 1 u cluj rapid play-off
Știrile zilei din sport
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
Campionate
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Citește mai mult
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Superliga
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Citește mai mult
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Alte sporturi
21:39
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Citește mai mult
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Superliga
19:21
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Citește mai mult
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
22:07
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
21:25
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Alte sporturi
17:15
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Citește mai mult
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Superliga
19:14
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Citește mai mult
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Stranieri
19:03
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Citește mai mult
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
B365
08.05
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
Citește mai mult
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!

Echipe/Competiții

fcsb 16 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 42 rapid 35 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share