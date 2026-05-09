U Cluj - Rapid 1-0 Ardelenii s-a impus la limită și au ajuns la un punct în spatele Craiovei. CFR e out, meci cu titlul pe masă etapa viitoare!

U Cluj - Rapid 1-0. Formația lui Bergodi a câștigat pe teren propriu și a relansat complet lupta la titlu.

De cealaltă parte, elevii lui Costel Gâlcă au făcut o partidă modestă și își complică și mai tare șansele pentru locul 4.

Partida de la Cluj a început fără prea multe faze periculoase la cele două porți, însă gruparea lui Bergodi a fost mai prezentă în joc încă din primele minute.

Astfel, golul nu a întârziat să apară, Codrea trimițând în poartă cu capul, în minutul 17, după un corner bătut perfect de Macalou.

Clujenii au avut șansa să se desprindă pe tabelă în minutul 30, însă șutul lui Postolachi, scăpat singur spre poartă, a fost respins incredibil de Aioani.

Rapidiștii nu s-au regăsit nici în partea secundă fiind lipsiți de luciditate la finalizare, în ciuda încercărilor de restabilire a egalității.

După succesul „șepcilor roșii”, CFR Cluj este out din cursa pentru titlu, lupta finală fiind între U Cluj și U Craiova, care vor lupta miercuri și pentru Cupa României.

U Cluj - Rapid 1-0

A marcat: Codrea (17)

Final de meci.

Min. 89 - Stanojev marcase pentru 2-0, însă arbitrul a anulat reușita după intervenția VAR, pentru un henț anterior.

Min. 88 - Galben pentru Kramer.

Min. 69 - Iese Paraschiv, intră Koljic.

Min. 66 - Ocazie pentru Rapid! Sălceanu trimite un șut puternic din 10 metri, însă execuția sa trece mult peste poarta lui Lefter.

Min. 61 - Ies Postolachi și Macalou, intră Lukic și Mendy.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Hazrollaj și Burmaz, intră Borza și Grameni.

Pauză la Cluj.

Min. 44 - Rapid reușește primele acțiuni mai consistente în careul advers abia spre finalul reprizei, însă elevii lui Costel Gâlcă nu reușesc să pună pericol la poarta lui Lefter.

Min. 30 - Ocazie imensă pentru U Cluj. Postolachi scapă singur cu Aioani, însă portarul giuleștenilor are o intervenție colosală și își ține echipa în joc.

Min. 17 - Gol U Cluj! Codrea deschide scorul cu o lovitură de cap perfectă, din 8 metri, după un corner executat de Macalou.

Codrea este cel de-al 19-lea marcator diferit în acest sezon pentru formația lui Cristiano Bergodi.

Min. 15 - Macalou șutează în forță din interiorul careului, după o acțiune personală pe partea dreapta, însă șutul său trece mult pe lângă poartă.

Min. 11 - Startul de partidă este foarte echilibrat pe Cluj Arena, fără faze periculoase la cele două porți.

Meciul a fost oprit pentru câteva momente după ce fanii au aruncat sute de role de hârtie din tribunele arenei.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Capradossi, Miguel Silva - Nistor, Codrea, Bic - Macalou, Postolachi, Stanojev

Lefter - Mikanovic, Cristea, Capradossi, Miguel Silva - Nistor, Codrea, Bic - Macalou, Postolachi, Stanojev Rezerve : Gertmonas, Coșa, Coubiș, Chipciu, Simion, Murgia, Drammeh, Pall, Gheorghiță, Mendy, Trică, Lukic

: Gertmonas, Coșa, Coubiș, Chipciu, Simion, Murgia, Drammeh, Pall, Gheorghiță, Mendy, Trică, Lukic Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Rapid : Aioani - Onea, Ciobotariu, Kramer, Sălceanu - Moruțan, Keita, Christensen - Hazrollaj, Burmaz, Paraschiv

: Aioani - Onea, Ciobotariu, Kramer, Sălceanu - Moruțan, Keita, Christensen - Hazrollaj, Burmaz, Paraschiv Rezerve : Briciu, Șimonia, Todoran, Costache, Borza, Grameni, Pîrvu, Grosu, Koljic

: Briciu, Șimonia, Todoran, Costache, Borza, Grameni, Pîrvu, Grosu, Koljic Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Radu Ghinguleac, Alexandru Corb. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Andrei Chivulete

Rareș Vidican. Radu Ghinguleac, Alexandru Corb. Sorin Costreie. Andrei Chivulete Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

Știrea inițială

Cristiano Bergodi, înainte de meciul cu Rapid: „Trebuie să fim atenți, să jucăm cu determinare”

Despre partida cu Rapid, Cristiano Bergodi a declarat:

„Un meci dificil de play-off, mai ales dacă nu intri concentrat. Dacă situația la Rapid nu e bună, nu știu, eu am văzut doar rezultatele. Rapid are jucători buni, de viteză, chiar dacă are mulți accidentați.

Noi trebuie să jucăm cu atenție, cu determinare, fiindcă 3 puncte ne-ar asigura matematic un loc în cupele europene. Bine că jucăm acasă, unde am făcut meciuri bune.

Rapid va evolua cu ambiție, încă are șanse pentru un baraj de cupele europene, n-a terminat campionatul”.

Știți că în Giulești e un mediu important, chiar dacă dificil, cu siguranță vrea să termine în fața lui Dinamo. Rapid va veni la Cluj cu determinare și va fi dificil. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Constantin Gâlcă: „Trebuie să avem atitudine”

Tehnicianul Rapidului a prefațat și el partida cu Universitatea Cluj:

„Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă care a făcut un campionat bun, are un lot foarte bun, omogen, a demonstrat asta pe parcursul acestui campionat.

Pentru noi este foarte important să recuperăm jucători cât mai mulți posibil şi este important să intrăm în teren cu atitudinea de a scoate ceva, de a câştiga meciul dacă se poate, sau, dacă nu, cel puțin de a nu pierde”.

Trebuie să avem atitudine tot timpul, chiar dacă în teren putem să mai greşim. Mă supără faptul că ne e teamă, ne este frică. Cu teamă nu poți juca”. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Detalii interesante înainte de U Cluj - Rapid

1 noiembrie 2025, Universitatea Cluj - FCSB 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de ardeleni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă 10 victorii și o remiză, scrie lpf.ro.

Giuleștenii s-au impus în opt dintre cele 18 deplasări din ediția în curs, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

31 dintre cele 59 de goluri marcate de clujeni au fost înscrise în repriza secundă, dintre care 14 după minutul 75.

12 dintre golurile înscrise de rapidiști în ediția curentă au fost marcate de fundași.

Golul reușit de Dan Nistor în runda trecută (1-0 cu FC Argeș) a fost cel de-al 70-lea marcat în SuperLigă de actualul mijlocaș al ardelenilor, competiție în care și-a trecut în cont și 104 pase decisive (509 meciuri).

Alexandru Dobre este singurul jucător din cele două loturi care a bifat prezențe în toate cele 37 de etape.

Duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934. Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1 (Graţian Sepi, Silviu Ploeşteanu / Ştefan Boblea). În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, atacantul „giuleştenilor" aflându-se la debut. În ediţia amintită, ambele echipe au cumulat câte 17 puncte (U Cluj - locul 3, CFR București - locul 4).

În total, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 103 ori, de 42 ori au câștigat ardelenii, de 43 de ori s-au impus giuleștenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai mare diferenţă înregistrată pe prima scenă: cinci goluri, de cinci ori 5-0 (de trei ori pentru U Cluj - de două ori pentru Rapid).

Ultimul succes bifat de bucureșteni în disputele din SuperLigă: 23 iulie 2023, U Cluj - Rapid 0-3.

Cea mai recentă confruntare din campionat: 5 aprilie 2026, Rapid - U Cluj 1-2 (Cătălin Vulturar / Oucasse Mendy - dublă).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport