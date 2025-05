Record în Liga 1 U Cluj a debutat cel mai tânăr portar din istoria competiției în meciul cu Dinamo: „De acum trebuie să muncesc și mai mult”

Tudor Coșa (16 ani) a devenit cel mai tânăr portar debutant din istoria Superligii.

Acesta a intrat pe teren, vineri, în meciul Dinamo - U Cluj, scor 1-3, din etapa #9 a play-off-ului Ligii 1.

Prin victoria din meciul cu Dinamo, U Cluj a urcat pe locul 3 în play-off, pentru moment, depășind-o pe Universitatea Craiova, care va juca diseară un meci decisiv cu campioana FCSB.

Tudor Coșa: „Am avut foarte multe emoții”

Portarul titular al echipei lui Ioan Ovidiu Sabău, Edvinas Gertmonas, s-a accidentat în minutul 69 al meciului cu Dinamo, iar tehnicianul l-a introdus pe Tudor Coșa în locul lituanianului.

Internaționalul român U16 a devenit, astfel, cel mai tânăr portar debutant din istoria Superligii, la doar 16 ani.

După meci, U Cluj a publicat un interviu cu tânărul Tudor Coșa. Portarul a recunoscut că a avut multe emoții, însă a reușit să le depășească:

„Am avut foarte multe emoții, dar am avut și foarte multă motivație din partea tuturor. De sus, parcă, am simțit că Dumnezeu mi-a spus «intră și fă diferența».

M-au felicitat (n.r. - colegii). Mi-au spus că de acum trebuie să muncesc și mai mult și să rămân cu picioarele pe pământ. Nu trebuie să mă ia capul, trebuie să fiu concentrat la fiecare meci”, a spus Tudor Coșa.

Acesta a vorbit despre experiența debutului, precum și despre idolii săi, care l-au inspirat să devină portar:

„Am intrat și am spus că eu sunt stăpân pe mine, pe tot. Să fiu cel mai tânăr portar debutant înseamnă un viitor pentru mine și multă muncă. Altceva nu am ce să fac decât să muncesc, să am atitudine și să depun mult efort.

Când eram mic, idolii mei erau Gianluigi Donnarumma și Gianluigi Buffon. Acum idolul meu este Manuel Neuer. E cel mai bun din istorie. Asta e părerea mea!”, a adăugat Tudor Coșa.

Tânărul portar a mai subliniat și încrederea pe care i-a oferit-o Gertmonas de când se află la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău:

„Mi-a dat încredere. A avut grijă de mine. M-au primit foarte călduros băieții.”

Clasament play-off

Poziție/Echipă Meciuri Punctaj 1. FCSB 8 48p 2. CFR Cluj 8 39p 3. U Cluj 9 38p 4. Universitatea Craiova 8 37p 5. Rapid 8 32p 6. Dinamo 9 31p

