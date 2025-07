Sabău, furios Și-a băgat jucătorii în ședință, după remiza cu UTA: „Sper că au înțeles”

U CLUJ - UTA ARAD 1-1. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul gazdelor, a răbufnit din cauza prestației modeste a elevilor săi.

„Șepcile roșii” se pregătesc de revenirea în cupele europene, după o pauză de 53 de ani, însă Ioan Ovidiu Sabău nu a fost deloc încântat de jocul echipei sale.

Tehnicianul celor de la U Cluj a dezvăluit că a avut o discuție mai aspră cu jucătorii săi la pauza partidei, când ardelenii erau conduși, 0-1.

Ioan Ovidiu Sabău: „Sper că jucătorii sunt inteligenți și au înțeles mesajul!”

„Sunt foarte dezamăgit, am fi dorit să câștigăm la cum am arătat și în prima repriză și în a doua. Am controlat jocul, am avut ocazii în prima repriză. Sigur, luăm gol destul de ușor... Dar știm problemele noastre, ce ne lipsește. Le-am spus și lor. E foarte greu să spun, vreau să mă abțin.

Le-am spus-o lor și sper că au înțeles mesajul, pentru că e foarte, foarte important ce le-am spus. Cred că dacă au înțeles ne putem schimba și putem arăta puțin diferit.

Discuția din vestiar a fost foarte corectă! Le-am spus ce trebuiau să audă.

Cred că au înțeles, cei care sunt inteligenți - și sper să fie toți - au înțeles ce înseamnă acest club, acei oameni care vin să ne vadă.

Dacă au înțeles mesajul, rămân aici. Dacă nu, mai e o perioadă de transferuri. Nu e nicio problemă. Dacă sunt probleme, primul care pleacă sunt eu. Dar cine rămâne trebuie să știe cum să ne comportăm.

Oamenii n-au pretenții să avem niște superexecuții, dar vor pasiune, sa luptăm pentru fiecare minge, să ne identificăm cu această echipă, să ne pese de cei care vin la stadion, de cei care ne plătesc. Vreau ca jucătorii să fie capabili să lupte. Asta este cel mai important pentru un jucător profesionist, pentru că asta le este meseria!”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la Digi Sport.

Cred că am făcut un joc destul de slăbuț. Ne așteaptă un meci important în Armenia, trebuie să nu ne facem de râs. Am avut multe șuturi, avem jocul de posesie, însă nu a reușit azi. Încet-încet se vor integra jucătorii noi. E un meci foarte important, atât pentru mine, cât și pentru echipă. Nu vreau să mai trăiesc ceea ce am pățit cu Universitatea Craiova în anii trecuți, cu Tbilisi Dan Nistor, mijlocaș U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău: „Vreau să credem că ne putem califica”

Sabău a vorbit și despre „dubla” cu Ararat-Armenia, din turul 2 preliminar al Conference League.

„Vreau să credem că ne putem califica. E prima noastră experiență în Europa. Sa nu fie doar o prezență, să credem că am realizat prea mult până în momentul de față. Nu, trebuie să credem cu adevărat că este posibil, să luptăm pentru această calificare.

Cred că e o performanță deosebită, trebuie să fie o mândrie pentru fiecare dintre ei și sper să găsesc acel prim 11 care știe să lupte și crede într-o calificare importantă pentru ei, pentru club, pentru fanii noștri”

