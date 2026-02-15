„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton

Liverpool a învins Brighton acasă, 3-0 în FA Cup, iar un spectator a atras toate privirile

„Cormoranii” s-au calificat în optimile competiției, prin reușitele lui Jones (42), Szoboszlai (56) și Salah (68 pen.)

Un suporter al oaspeților care a purtat un cap de pescăruș, porecla celor de la Brighton, a făcut deliciul comentatorilor și a devenit viral pe rețelele de socializare.

El a purtat inedita deghizare tot meciul.

VIDEO Comentatorii nu s-au putut opri din râs când au văzut fanul deghizat în pescăruș

Fostul fotbalist și antrenor scoțian Ally McCoist, devenit comentator și analist, și ex-mijlocașul lui United Darren Fletcher nu s-au putut opri din râs pe comentariul live când au văzut imaginile cu spectatorul:

“What you up to this weekend mate?”



“Ah nothing much, just going down to the game with my seagull mask…”



🤦‍♂️😭 pic.twitter.com/rQ2GssV77A — EPL Bible (@EPLBible) February 15, 2026

Și internauții au inundat rețelele de socializare cu postări despre moment, imaginându-și cum a decurs dialogul fanului cu familia, la plecarea de acasă, sau motivele pentru care a decis să stea tot meciul cu acea mască prin care era foarte greu să vadă:

„Sigur vrea să se ascundă de soție, căreia i-a zis că are o deplasare la serviciu de Valentine's Day și vor sărbători duminică”

„Ce faci weekendul ăsta? / Nimic deosebit, doar mă duc la meci cu masca de pescăruș”

„Ești gata de Anfield? Ai biletul? / Da, e pe telefon / Și masca de pescăruș? / Pff, bine că mi-ai amintit, mamă”

„Fanul lui Brighton cu masca de pescăruș sigur a avut o seară grozavă, pentru că n-a putut vedea nimic din meci”

„Trebuie să aflu cine e în spatele măștii! Haha, ce legendă!”

„Tipul care a purtat masca de pescăruș (n.r. seagull în engleză) își spune acum Steven Seagull (n.r. joc de cuvinte cu numele actorului Steven Seagal)

„Vă spun eu, tipul ăsta ori trebuia să fie la muncă, ori trebuia să fie cu iubita”

