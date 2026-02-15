„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton

- Liverpool a învins Brighton acasă, 3-0 în FA Cup, iar un spectator a atras toate privirile
„Cormoranii” s-au calificat în optimile competiției, prin reușitele lui Jones (42), Szoboszlai (56) și Salah (68 pen.)
Un suporter al oaspeților care a purtat un cap de pescăruș, porecla celor de la Brighton, a făcut deliciul comentatorilor și a devenit viral pe rețelele de socializare.
El a purtat inedita deghizare tot meciul.
VIDEO Comentatorii nu s-au putut opri din râs când au văzut fanul deghizat în pescăruș
Fostul fotbalist și antrenor scoțian Ally McCoist, devenit comentator și analist, și ex-mijlocașul lui United Darren Fletcher nu s-au putut opri din râs pe comentariul live când au văzut imaginile cu spectatorul:
Și internauții au inundat rețelele de socializare cu postări despre moment, imaginându-și cum a decurs dialogul fanului cu familia, la plecarea de acasă, sau motivele pentru care a decis să stea tot meciul cu acea mască prin care era foarte greu să vadă:
- „Sigur vrea să se ascundă de soție, căreia i-a zis că are o deplasare la serviciu de Valentine's Day și vor sărbători duminică”
- „Ce faci weekendul ăsta? / Nimic deosebit, doar mă duc la meci cu masca de pescăruș”
- „Ești gata de Anfield? Ai biletul? / Da, e pe telefon / Și masca de pescăruș? / Pff, bine că mi-ai amintit, mamă”
- „Fanul lui Brighton cu masca de pescăruș sigur a avut o seară grozavă, pentru că n-a putut vedea nimic din meci”
- „Trebuie să aflu cine e în spatele măștii! Haha, ce legendă!”
- „Tipul care a purtat masca de pescăruș (n.r. seagull în engleză) își spune acum Steven Seagull (n.r. joc de cuvinte cu numele actorului Steven Seagal)
- „Vă spun eu, tipul ăsta ori trebuia să fie la muncă, ori trebuia să fie cu iubita”