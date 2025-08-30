Cu ochii pe olteni  Jucătorul Craiovei, lăudat în Germania după tragerea la sorți din Conference League: „Un talent de top” +35 foto
Ștefan Baiaram
Conference League

Cu ochii pe olteni Jucătorul Craiovei, lăudat în Germania după tragerea la sorți din Conference League: „Un talent de top”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 16:18
  • Ștefan Baiaram (22 de ani) a fost remarcat de presa din Germania, în contextul duelului dintre U Craiova și Mainz, din Conference League
  • De asemenea, antrenorul și directorul sportiv ai nemților au vorbit despre partidele cu oltenii

Ieri a avut loc tragerea la sorți pentru faza principală din Conference League, iar parcursul Craiovei este unul dificil. Oltenii vor întâlni adversari precum Mainz, Sparta Praga și AEK Atena.

Ștefan Baiaram, remarcat de presa din Germania

Publicația germană Bild l-a remarcat pe Ștefan Baiaram, jucătorul Craiovei, după prestațiile foarte bune pe care le-a avut în preliminariile Conference League.

„Universitatea Craiova a eliminat Istanbul Bașakșehir în play-off și a terminat pe locul 3 în campionatul României.

Are în lot un adevărat talent de top, internaționalul U21 Ștefan Baiaram”, a scris Bild despre mijlocașul ofensiv al Craiovei, conform sport.ro.

  • Craiova o va întâlni pe Mainz acasă, în faza principală a Europa League
  • Formația germană a încheiat sezonul trecut din Bundesliga pe locul 6 și are un lot evaluat la 140 de milioane de euro

Ce spun antrenorul și directorul sportiv de la Mainz despre tragerile la sorți

Bo Henriksen (50 de ani), antrenorul lui Mainz de un an și jumătate, a vorbit despre faza principală a Conference League.

„Este o tragere în regulă. Pentru noi e important că avem oportunitatea de a juca astfel de meciuri.

Sunt adversari buni, ceea ce e perfect pentru noi. Ne dorim astfel de meciuri”, a declarat danezul.

De asemenea, Christian Heidel (62 de ani), directorul sportiv al clubului german, a oferit o reacție după aflarea rivalelor:

„Fiorentina este în mod evident un adversar dificil. Vor fi meciuri echilibrate cu toate adversarele. Niciuna dintre ele nu vrea să facă un simplu act de prezență. Concluzia e că orice se poate întâmpla”.

  • În afară de Craiova, Mainz va mai juca cu Lech Poznan, Fiorentina, Samsunspor, Zrinjski și Omonia Nicosia.

Adversarii Craiovei din Conference League

  • Rapid Viena - U Craiova
  • U Craiova - Sparta Praga
  • U Craiova - Mainz
  • AEK Atena - U Craiova
  • Rakow - U Craiova
  • U Craiova - Noah

Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită mâine. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:

  • Etapa I - 2 octombrie;
  • Etapa II - 23 octombrie;
  • Etapa III - 6 noiembrie;
  • Etapa IV - 27 noiembrie;
  • Etapa V - 11 decembrie;
  • Etapa VI - 18 decembrie.
Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir/ Foto : Raed Krishan - GOLAZO.ro
Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir/ Foto : Raed Krishan - GOLAZO.ro

