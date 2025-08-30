Nemulțumirea lui Rădoi  Antrenorul Craiovei a comparat programul încărcat al oltenilor cu cel al Rapidului: „Noi 3 meciuri în 7 zile, ei 3 în 27” +35 foto
Mirel Rădoi. Captură conferința de presă
Superliga

Nemulțumirea lui Rădoi Antrenorul Craiovei a comparat programul încărcat al oltenilor cu cel al Rapidului: „Noi 3 meciuri în 7 zile, ei 3 în 27”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 14:33
  • Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Craiovei, și-a exprimat nemulțumirea legată de programul aglomerat, în conferința premergătoare meciului cu FC Botoșani din etapa 8.
  • Partida va avea loc mâine, 31 august, de la ora 18:30, și poate fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Craiova, liderul din Superliga, va juca în deplasare cu FC Botoșani, ocupanta locului 4. Între cele două echipe este o diferență de 7 puncte.

Citește și
Mirel Rădoi, nemulțumit de programul Craiovei: „Trebuie să avem un lot numeros”

Mirel Rădoi a vorbit, în cadrul conferinței premergătoare meciului cu FC Botoșani din etapa #8, despre programul încărcat al Craiovei în comparație cu cel al Rapidului.

Chiar făceam o paralelă și mă uitam la echipa care, în momentul acesta, are 18 puncte, adică Rapid. A avut un meci pus la 10 zile, altul la 9 zile și al treilea meci după 8 zile. Deci practic a avut 3 meciuri în 27 de zile, o medie de o partidă la 9 zile.

Noi am avut 3 meciuri jucate în 7 zile, de la începutul campionatului și până acum. 

E clar că aici echipele angrenate în cupele europene trebuie să aibă un lot numeros pentru a putea merge pe ambele competiții, plus că în curând va apărea și Cupa României. 

Sper ca băieții să fie motivați pentru această partidă, după această calificare istorică, și să putem să aducem cele 3 puncte de la Botoșani”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, sfat pentru Baiaram: „Trebuie să dai tot ce ai mai bun”

Antrenorul Craiovei a vorbit și despre convocarea la echipa națională a lui Ștefan Baiaram.

„A fost foarte fericit și a fost și pentru noi o provocare ca Baiaram să ajungă la echipa națională. Sfaturi multe nu sunt de dat.

Când e vorba de echipa națională trebuie să dai tot ce ai mai bun. Nu există odihnă acolo, nu există repaus”, a adăugat Mirel Rădoi.

În momentul ăsta întâlnim a doua cea mai bună echipă pe faza de atac și cred că este una din echipele foarte bune alea campionatului în momentul în care joacă acasă. Mirel Rădoi despre duelul cu FC Botoșani

Vasile Mogoș, despre meciul cu Botoșani: „Un meci greu”

Fundașul Craiovei a vorbit și el, în cadrul conferinței premergătoare meciului cu Botoșani, despre partida din etapa a 8-a din Superliga:

„Cred că o să fie un meci foarte greu, pentru că la Botoșani, din câte îmi aduc aminte, e foarte greu să câștigi. Eu niciodată nu am câștigat acolo și vreau să o fac acum.

Nu cred că există oboseală, dar cred că avem un moral foarte bun și trebuie în continuare să-l ținem în așa”.

Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir/ Foto : Raed Krishan - GOLAZO.ro
Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir/ Foto : Raed Krishan - GOLAZO.ro

Galerie foto (35 imagini)

Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+35 Foto
Citește și

Mirel Radoi liga 1 craiova botosani superliga etapa 8
