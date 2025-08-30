Victima unui atac cibernetic  Firma de impresariat a unui agent român a oferit contracte false jucătorilor + Au fost sesizate autoritățile

IG Sports Management, firma de impresariat a agentului român Rareș Pop, ar fi fost victima unui atac cibernetic.

Rareș Pop este un impresar care reprezintă mai mulți jucători din Superliga, iar acesta a venit cu prima reacție după cele întâmplate.

Firma de impresariat a lui Rareș Pop, victima unui atac cibernetic

Mai multe persoane s-ar fi folosit de numărul de telefon al lui Rareș Pop pentru a intra în contact cu anumiți fotbaliști și pentru a le oferi contracte false .

Pe pagina agenției au apărut explicații despre cele întâmplate, spunând că a fost sesizată poliția, care va deschide un dosar de cercetare penală:

„Dorim să informăm publicul și jucătorii profesioniști că, în ultimele zile, au fost semnalate apeluri telefonice false efectuate de persoane necunoscute, care se folosesc în mod fraudulos de numărul de telefon al fondatorului agenției, Rareș Pop.

Aceste apeluri NU provin de la IG Sports Management și NU au nicio legătură cu activitatea noastră profesională.

Situația a fost raportată de urgență autorităților, iar organele de specialitate au deschis un dosar de cercetare.

Pentru a sprijini ancheta oficială aflată deja în desfășurare, solicităm tuturor jucătorilor și colaboratorilor ca, în cazul în care primesc apeluri similare, să le înregistreze și să transmită materialele către agenție, pentru a strânge cât mai multe probe oficiale la dosar.

Toate comunicările oficiale cu jucătorii și cluburile se fac exclusiv prin canalele noastre:

Pagina oficială IG Sports Management

Contact direct cu reprezentanții agenției

[email protected]

Ne delimităm categoric de aceste practici și vom colabora deplin cu autoritățile pentru a identifica persoanele responsabile.

Vă mulțumim pentru încredere și susținere! Echipa IG Sports Management”.

În cadrul unei postări de pe pagina sa personală de pe Instagram, Rareș Pop a venit cu alte detalii pentru urmăritorii săi:

Printre jucătorii aflați sub contract cu firma respectivă se numără dinamovistul Alex Pop, Răzvan Rănasă și David Maftei de la Farul, Dani Iglesias de la Sepsi, David și Alex Irimia, împrumutați de Dinamo la Metaloglobus, sau David Matei de la U Craiova.

Impresarul Rareș Pop a fost protagonistul unor scene violente anul trecut, în Giulești, când a bruscat și înjurat mai mulți jurnaliști, apoi s-a răstit la jandarmi:

