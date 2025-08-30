Budescu revine cu gol VIDEO Fostul campion al Ligii 1 a marcat la debutul pentru CS Tunari. Nu mai jucase de peste 6 luni!

Liga 2, etapa #5. Constantin Budescu (36 de ani), a marcat golul decisiv în meciul dintre CS Tunari și Voluntari, scor 2-1.

Fostul jucător de la Astra, FCSB și Petrolul nu a mai jucat un meci de peste șase luni, după despărțirea de FC Buzău.

Intrat în minutul 67, când scorul era 1-1, Budescu a înscris golul decisiv în minutul 83 și a adus prima victorie a sezonului pentru formația lui Bogdan Pătrașcu.

VIDEO Budescu a debutat pentru CS Tunari cu o reușită în meciul cu Voluntari

Tunari a deschis scorul în minutul 12, printr-un penalty executat de căpitanul Claudiu Dragu.

În minutul 40, Alexandru Șuteu a restabilit egalitatea după o acțiune frumos construită împreună cu Mihael Onișa. Mijlocașul a pătruns în careu și l-a învins pe Sebastian Moroz cu un șut pe jos, la colțul lung.

Constantin Budescu a intrat în minutul 67, când l-a înlocuit pe Arthur Gyorgyi. Aproape de finalul meciului, Tunari a obținut un nou penalty.

De data aceasta, deși executantul primei lovituri de pedeapsă se afla încă pe teren, Budescu a fost cel care a șutat de la punctul cu var, învingându-l pe tânărul portar Alexandru Maxim (18 ani) .

Budescu a evoluat ultima dată în februarie, în Liga 1, la FC Buzău, unde a disputat 24 de partide, în care a înscris cinci goluri și a oferit un assist, în sezonul 2024-2025.

Cifrele lui Constantin Budescu:

Astra Giurgiu : 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive

: 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive FCSB : 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive

: 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive Petrolul : 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive

: 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive Farul : 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive

: 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive Al-Shabab : 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive

: 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive FC Buzău : 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă

: 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă Damac FC : 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive

: 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive Voluntari : 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă

: 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă DL Yifang: 4 meciuri, 0 goluri, 1 pasă decisivă

15 selecții a avut Constantin Budescu la echipa națională, în care a reușit să înscrie cinci goluri

Budescu a părăsit Gloria Buzău în urma unui conflict, după ce antrenorul Ilie Stan a hotărât să nu mai conteze pe serviciile sale.

Ca urmare, mijlocașul nu a mai evoluat în niciun meci oficial de peste 6 luni.

Tunari se află pe locul 14 în Liga 2, cu doar cinci puncte acumulate după cinci meciuri.

Programul celor de la Tunari în următoarele cinci partide:

13 septembrie: CSM Slatina - Tunari

20 septembrie: Tunari - Afumați

27 septembrie: Poli Iași - Tunari

4 octombrie: Tunari - Metalul Buzău

18 octombrie: Tunari - Concordia Chiajna

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport