Budescu revine cu gol VIDEO Fostul campion al Ligii 1 a marcat la debutul pentru CS Tunari. Nu mai jucase de peste 6 luni! +9 foto
Constantin Budescu. Foto: Facebook, @Clubul Sportiv A. Tunari
Liga 2

Budescu revine cu gol VIDEO Fostul campion al Ligii 1 a marcat la debutul pentru CS Tunari. Nu mai jucase de peste 6 luni!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 13:20
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 14:17
  • Liga 2, etapa #5. Constantin Budescu (36 de ani), a marcat golul decisiv în meciul dintre CS Tunari și Voluntari, scor 2-1.
  • Fostul jucător de la Astra, FCSB și Petrolul nu a mai jucat un meci de peste șase luni, după despărțirea de FC Buzău.

Intrat în minutul 67, când scorul era 1-1, Budescu a înscris golul decisiv în minutul 83 și a adus prima victorie a sezonului pentru formația lui Bogdan Pătrașcu.

„Te fac să dispari!” Ordin de restricție pentru colegul lui Dragomir, după amenințările cu moartea trimise fostei iubite: „Am bani și putere”
Citește și
„Te fac să dispari!” Ordin de restricție pentru colegul lui Dragomir, după amenințările cu moartea trimise fostei iubite: „Am bani și putere”
Citește mai mult
„Te fac să dispari!” Ordin de restricție pentru colegul lui Dragomir, după amenințările cu moartea trimise fostei iubite: „Am bani și putere”

VIDEO Budescu a debutat pentru CS Tunari cu o reușită în meciul cu Voluntari

Tunari a deschis scorul în minutul 12, printr-un penalty executat de căpitanul Claudiu Dragu.

În minutul 40, Alexandru Șuteu a restabilit egalitatea după o acțiune frumos construită împreună cu Mihael Onișa. Mijlocașul a pătruns în careu și l-a învins pe Sebastian Moroz cu un șut pe jos, la colțul lung.

CS Tunari - Voluntari 2-1. Foto: Facebook, @Clubul Sportiv A. Tunari
CS Tunari - Voluntari 2-1. Foto: Facebook, @Clubul Sportiv A. Tunari

Galerie foto (9 imagini)

CS Tunari - Voluntari 2-1. Foto: Facebook, @Clubul Sportiv A. Tunari CS Tunari - Voluntari 2-1. Foto: Facebook, @Clubul Sportiv A. Tunari CS Tunari - Voluntari 2-1. Foto: Facebook, @Clubul Sportiv A. Tunari CS Tunari - Voluntari 2-1. Foto: Facebook, @Clubul Sportiv A. Tunari CS Tunari - Voluntari 2-1. Foto: Facebook, @Clubul Sportiv A. Tunari
+9 Foto
labels.photo-gallery

Constantin Budescu a intrat în minutul 67, când l-a înlocuit pe Arthur Gyorgyi. Aproape de finalul meciului, Tunari a obținut un nou penalty.

De data aceasta, deși executantul primei lovituri de pedeapsă se afla încă pe teren, Budescu a fost cel care a șutat de la punctul cu var, învingându-l pe tânărul portar Alexandru Maxim (18 ani).

Budescu a evoluat ultima dată în februarie, în Liga 1, la FC Buzău, unde a disputat 24 de partide, în care a înscris cinci goluri și a oferit un assist, în sezonul 2024-2025.

Cifrele lui Constantin Budescu:

  • Astra Giurgiu: 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive
  • FCSB: 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive
  • Petrolul: 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive
  • Farul: 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive
  • Al-Shabab: 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive
  • FC Buzău: 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă
  • Damac FC: 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive
  • Voluntari: 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă
  • DL Yifang: 4 meciuri, 0 goluri, 1 pasă decisivă
15 selecții
a avut Constantin Budescu la echipa națională, în care a reușit să înscrie cinci goluri

Budescu a părăsit Gloria Buzău în urma unui conflict, după ce antrenorul Ilie Stan a hotărât să nu mai conteze pe serviciile sale.

Ca urmare, mijlocașul nu a mai evoluat în niciun meci oficial de peste 6 luni.

Tunari se află pe locul 14 în Liga 2, cu doar cinci puncte acumulate după cinci meciuri.

Programul celor de la Tunari în următoarele cinci partide:

  • 13 septembrie: CSM Slatina - Tunari
  • 20 septembrie: Tunari - Afumați
  • 27 septembrie: Poli Iași - Tunari
  • 4 octombrie: Tunari - Metalul Buzău
  • 18 octombrie: Tunari - Concordia Chiajna

Citește și

Imagine neobișnuită VIDEO Președintele clubului, filmat în timp ce s-a întins pe gazon, la centrul terenului
Campionate
12:58
Imagine neobișnuită VIDEO Președintele clubului, filmat în timp ce s-a întins pe gazon, la centrul terenului
Citește mai mult
Imagine neobișnuită VIDEO Președintele clubului, filmat în timp ce s-a întins pe gazon, la centrul terenului
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
12:23
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
DEBUT liga 2 GOL PENALTY fc voluntari constantin budescu cs tunari
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share