Budescu revine cu gol VIDEO Fostul campion al Ligii 1 a marcat la debutul pentru CS Tunari. Nu mai jucase de peste 6 luni!

- Liga 2, etapa #5. Constantin Budescu (36 de ani), a marcat golul decisiv în meciul dintre CS Tunari și Voluntari, scor 2-1.
- Fostul jucător de la Astra, FCSB și Petrolul nu a mai jucat un meci de peste șase luni, după despărțirea de FC Buzău.
Intrat în minutul 67, când scorul era 1-1, Budescu a înscris golul decisiv în minutul 83 și a adus prima victorie a sezonului pentru formația lui Bogdan Pătrașcu.
VIDEO Budescu a debutat pentru CS Tunari cu o reușită în meciul cu Voluntari
Tunari a deschis scorul în minutul 12, printr-un penalty executat de căpitanul Claudiu Dragu.
În minutul 40, Alexandru Șuteu a restabilit egalitatea după o acțiune frumos construită împreună cu Mihael Onișa. Mijlocașul a pătruns în careu și l-a învins pe Sebastian Moroz cu un șut pe jos, la colțul lung.
Galerie foto (9 imagini)
Constantin Budescu a intrat în minutul 67, când l-a înlocuit pe Arthur Gyorgyi. Aproape de finalul meciului, Tunari a obținut un nou penalty.
De data aceasta, deși executantul primei lovituri de pedeapsă se afla încă pe teren, Budescu a fost cel care a șutat de la punctul cu var, învingându-l pe tânărul portar Alexandru Maxim (18 ani).
Budescu a evoluat ultima dată în februarie, în Liga 1, la FC Buzău, unde a disputat 24 de partide, în care a înscris cinci goluri și a oferit un assist, în sezonul 2024-2025.
Cifrele lui Constantin Budescu:
- Astra Giurgiu: 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive
- FCSB: 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive
- Petrolul: 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive
- Farul: 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive
- Al-Shabab: 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive
- FC Buzău: 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă
- Damac FC: 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive
- Voluntari: 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă
- DL Yifang: 4 meciuri, 0 goluri, 1 pasă decisivă
Budescu a părăsit Gloria Buzău în urma unui conflict, după ce antrenorul Ilie Stan a hotărât să nu mai conteze pe serviciile sale.
Ca urmare, mijlocașul nu a mai evoluat în niciun meci oficial de peste 6 luni.
Tunari se află pe locul 14 în Liga 2, cu doar cinci puncte acumulate după cinci meciuri.
Programul celor de la Tunari în următoarele cinci partide:
- 13 septembrie: CSM Slatina - Tunari
- 20 septembrie: Tunari - Afumați
- 27 septembrie: Poli Iași - Tunari
- 4 octombrie: Tunari - Metalul Buzău
- 18 octombrie: Tunari - Concordia Chiajna