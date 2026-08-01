„A pierdut încrederea noastră” UEFA, atac frontal la Gianni Infantino » Europenii cer schimbări la vârful FIFA

UEFA a cerut schimbări la nivelul FIFA după ce forul mondial a renunțat la proiectul prin care intenționa să atragă investitori privați în activitatea comercială a principalelor sale competiții.

Organismul european a salutat retragerea propunerii, dar a transmis că acest pas nu este suficient.

UEFA a solicitat identificarea persoanelor responsabile pentru inițierea și promovarea proiectului.

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Forul continental consideră că episodul a afectat serios încrederea în conducerea lui Gianni Infantino.

UEFA, reacție dură după retragerea proiectului FIFA: „Conducerea actuală ne-a pierdut încrederea”

„UEFA salută decizia FIFA de a-și retrage planul de a vinde către investitori privați o participație din competițiile sale, inclusiv din Cupa Mondială.

Propunerea a fost respinsă în unanimitate de federațiile naționale afiliate UEFA și de numeroase alte federații și confederații de toate dimensiunile din întreaga lume, a căror misiune este aceea de a proteja fotbalul.

Nu putem continua în acest fel, cu proiecte secrete puse în aplicare în termene foarte scurte, concepute de persoane lipsite de vizibilitate și cu beneficii îndoielnice pentru fotbal. Trebuie să-i identificăm pe cei responsabili și să-i tragem la răspundere”, a transmis UEFA.

Forul continental a anunțat că va colabora cu cele 55 de federații membre și cu celelalte confederații pentru a analiza modul în care a fost pregătit proiectul și pentru a împiedica repetarea unei astfel de situații.

Analiza trebuie să fie amănunțită și fundamentală. Nicio opțiune nu trebuie exclusă. Actuala conducere a FIFA nu a pierdut doar încrederea UEFA, ci și pe cea a multor altor membri ai familiei fotbalului. UEFA, în comunicatul emis

UEFA îl acuză pe Infantino de lipsă de transparență

În comunicat, UEFA a amintit promisiunile făcute de Gianni Infantino în 2016, înainte de alegerea sa în funcția de președinte al FIFA.

„Când Gianni Infantino a cerut încrederea și voturile federațiilor membre FIFA pentru a fi ales președinte în 2016, el a spus:

«Desigur, trebuie să fim transparenți. Am fost astfel în ultimii 15 ani din viața mea la UEFA. Va trebui să aveți un rol în fiecare zi din viața FIFA», înainte de a le transmite celor prezenți:

«Banii FIFA sunt banii voștri. Nu sunt banii președintelui FIFA. Sunt banii voștri. Voi sunteți federațiile naționale, iar banii FIFA trebuie să servească dezvoltării fotbalului și nu altui scop.»

Nu și-a respectat niciuna dintre aceste două promisiuni. Acordul degradant, negociat în culise și lipsit de transparență, pe care l-a conceput și a încercat să-l impună, a fost orice, numai transparent nu.

În plus, în condițiile în care rezervele depășesc cinci miliarde de dolari, el nu a reușit să folosească banii federațiilor în beneficiul fotbalului”, a mai transmis UEFA.

20 de miliarde de dolari era valoarea estimată a companiei pe care FIFA intenționa să o înființeze pentru administrarea operațiunilor comerciale și a competițiilor sale

UEFA propune o altă variantă pentru distribuirea banilor

Forul european susține că dezvoltarea fotbalului poate fi finanțată fără vânzarea unei participații din activitatea comercială a FIFA.

„UEFA va începe imediat să lucreze cu parteneri și părți interesate din întreaga lume și din toate zonele fotbalului pentru a propune o nouă modalitate de distribuire a resurselor prin programul FIFA Forward deja existent.

Trebuie să începem să folosim o parte din acești bani care stau nefolosiți în conturile FIFA pentru a oferi impulsul de care fotbalul de bază și întregul fenomen au nevoie în fiecare dintre cele 211 țări membre FIFA. Dar nu este nevoie să vindem argintăria familiei pentru a finanța acest lucru.

Aceasta este o victorie pentru întregul fotbal. Dar nu trebuie să fie finalul poveștii. Propunerea a fost retrasă. Misiunea de a reconstrui încrederea în FIFA abia a început”, a concluzionat UEFA.

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