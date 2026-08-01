„A murit cu zile!” Fratele maseurului de la Dinamo 2, decedat în accidentul de la Câmpulung, e furios: „Stăm și așteptăm la uși. Asta e România!”

Valentin Covaciu, antrenor de portari și fratele lui Constantin Covaciu, a vorbit despre tragedia de la Câmpulung Muscel.

Maseurul lui Dinamo 2 și-a pierdut viața în accident, iar fratele său a criticat modul în care a fost gestionată situația după impact.

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Microbuzul în care se aflau jucători și membri ai staff-ului echipei secunde a lui Dinamo a părăsit partea carosabilă și a lovit un copac.

Fratele lui Constantin Covaciu, mărturie dureroasă după accident: „A murit cu zile”

La o zi după accident, Valentin Covaciu a relatat momentele dificile prin care a trecut familia în încercarea de a descoperi unde se afla trupul fratelui său.

„Ne-au chemat la Pitești, ne-au zis că e acolo. Ne-am dus, am așteptat, ne-au zis ca e la Câmpulung. Am venit la Câmpulung, ne-au zis că e la Pitești. Stăm și așteptăm pe la uși. Asta e România!

A murit cu zile. Șoferul avea 83 de ani, a făcut 200 de metri de la hotel și a intrat în râpă.

Nimeni nu s-a întrebat cum poate un șofer de 83 de ani să mai conducă”, a declarat Valentin Covaciu, conform iamsport.ro.

Valentin Covaciu are o experiență îndelungată ca antrenor de portari. De-a lungul carierei, a activat la cluburi precum Astra Giurgiu și Unirea Urziceni, dar și în străinătate, la Vejle, Kayserispor și Al-Taawoun.

Pentru Constantin Covaciu, în vârstă de 58 de ani, intervenția salvatorilor nu a mai putut schimba deznodământul. Mai multe dintre persoanele aflate în microbuz au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Constantin Covaciu lucra ca maseur al echipei Dinamo 2 și ajunsese în cadrul formației secunde alături de fostul internațional Adrian Ropotan.

Înainte de a face parte din staff, Covaciu fusese fotbalist la Sportul Studențesc, unde i-a avut colegi, printre alții, pe Marcel Coraș și Mihail Marian. Fiul său, Daniel Covaciu, a lucrat, la rândul său, ca maseur în Academia lui Dinamo.

Constantin Covaciu și-a pierdut viața în accidentul rutier FOTO Dinamo

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