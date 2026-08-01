Fanii Stelei protestează Ce se va întâmpla pe Ghencea, la primul meci din Liga 2: „Am fost mințiți! Jucăm acasă ca în deplasare”
Fanii Stelei. foto: Sport Pictures
Liga 2

Fanii Stelei protestează Ce se va întâmpla pe Ghencea, la primul meci din Liga 2: „Am fost mințiți! Jucăm acasă ca în deplasare”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 17:05
  • Suporterii Stelei au anunțat o acțiune de protest la partida cu CSM Slatina, primul meci al formației bucureștene în noul sezon al Ligii 2.
  • Meciul se joacă mâine, de la ora 16:00, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Fanii au transmis că peluza va rămâne goală pe durata primei reprize. Suporterii intenționează să aștepte în zona intermediară a tribunei și în apropierea barului, urmând să intre în peluză după pauză.

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Suporterii Stelei au transmis un mesaj războinic înaintea primului meci din Liga 2: „Soldați ai unei singure cauze”

În mesajul publicat înaintea partidei, suporterii reclamă lipsa unei soluții, a unui dialog public și a unui grup de lucru dedicat viitorului secției de fotbal.

Suporterii protestează pentru că Steaua nu are drept de promovare în Superligă. Clubul aparține Ministerului Apărării și, în actuala formă, nu poate urca în primul eșalon nici în sezonul 2026-2027.

„Mâine ne întâlnim în peluză: Steaua – Slatina, primul meci al sezonului, ora 16:00. Vă rugăm să respectați decizia peluzei: peluza rămâne goală în prima repriză! Nu intrăm pe scaune, rămânem în zona intermediară, în zona barului.

  • Sunt 9 ani în care se refuză promovarea Stelei.
  • Sunt 9 ani în care se refuză exemplul Craiovei.
  • Sunt 9 ani în care se refuză dialogul public.
  • Sunt 9 ani în care se refuză un grup de lucru pentru Steaua.

Am trecut prin ani de chin. Am fost mințiți sistematic. Am fost trădați din interior. Jucăm acasă ca în deplasare, sub privirea unora care ne consideră dușmani. Și, totuși, am rămas. Am luptat când alții s-au ascuns. Am ținut steagul sus când alții l-au vândut”, au notat steliștii, în comunicatul emis.

Aceștia au lansat și un apel războinic către fani, cerându-le să li se alăture și să respecte indicațiile organizatorilor protestului.

„Astăzi o spunem limpede: sus, în minister, ne așteaptă potrivnici. Din față ne bate, zi de zi, aceeași minciună oficială: armata nu vrea.

De aceea vă chemăm alături de noi în peluză. Nu ca spectatori, ci ca soldați ai unei singure cauze. Locul vostru e acolo unde se strigă adevărul, unde se ține linia. Un singur glas. Un singur ritm. O singură comandă.

Cine vine lângă noi respectă întocmai indicațiile noastre. Fără abateri. Fără compromis. Peluza s-a luptat mereu pentru dreptate. E timpul să redevenim ce am fost. Până la capăt”, se arată la finalul mesajului.

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