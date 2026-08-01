Și-a vândut trofeul la licitație Campionul mondial din 2018: „Ocupa prea mult spațiu”. Ce salariu are după scandalul care i-a marcat cariera

- Benjamin Mendy (32 de ani), campion mondial cu naționala Franței în 2018, și-a vândut replica oficială a trofeului.
- Ce sumă a încasat fotbalistul și ce salariu are în prezent, după ce a fost implicat într-un scandal uriaș, mai jos în articol.
Acuzat în 2021 de opt infracțiuni de viol, tentativă de viol și agresiune sexuală, fundașul francez a fost achitat în iulie 2023.
De la revenirea pe teren, fostul jucător de la Manchester City a trecut pe la Lorient și Zurich, iar în septembrie 2025 a semnat cu gruparea poloneză Pogon Szczecin.
Benjamin Mendy a vândut trofeul primit după Cupa Mondială 2018
În timp ce încerca să-și dovedească nevinovăția în instanță, Mendy a vândut case, mașini și ceasuri de marcă, înregistrând pierderi de peste 1 milion de lire euro.
Acum, fundașul a renunțat la replica indentică a Cupei Mondiale pe care FIFA o înmânează fiecărui campion ca suvenir personal, având o înălțime de aproximativ 38 de centimetri. În 2018, Franța s-a impus cu 4-2 în finala disputată împotriva Croației.
Trofeul s-a vândut cu aproximativ 54.000 de euro în cadrul „Global Football Auction Part 2”, o licitație care a inclus și obiecte de colecție legate de nume precum Lamine Yamal, Pele și Lionel Messi și care s-a încheiat pe 25 iulie.
Replica a fost însoţită de un certificat semnat de Benjamin Mendy, care atestă autenticitatea şi provenienţa sa. Are o crăpătură la bază şi uşoare semne de uzură, notează leparisien.fr.
Decizia i-a atras lui Mendy multe critici din partea fanilor fotbalului, iar acesta a reacționat printr-o postare făcută pe contul său de Snapchat în noaptea de vineri spre sâmbătă.
„E trofeul meu sau e al vostru? E al meu. E trofeul meu. Fac ce vreau cu el. Și, în plus, ocupa prea mult spațiu în dulap”.
Ulterior, francezul a revenit cu o nouă postare: „Și, apropo, mai am și astea de vânzare”, a precizat Mendy, publicând o fotografie cu mai multe trofee din cariera sa.
În perioada petrecută la Lorient, Mendy a câștigat procesul cu Manchester City, care refuzase să-i achite salariile pe 17 luni. Clubul englez a fost obligat să-i plătească 13,2 milioane de euro.