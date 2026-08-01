Și-a vândut trofeul la licitație Campionul mondial din 2018: „Ocupa prea mult spațiu”. Ce salariu are după scandalul care i-a marcat cariera

Benjamin Mendy (32 de ani), campion mondial cu naționala Franței în 2018, și-a vândut replica oficială a trofeului.

Ce sumă a încasat fotbalistul și ce salariu are în prezent, după ce a fost implicat într-un scandal uriaș, mai jos în articol.

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Acuzat în 2021 de opt infracțiuni de viol, tentativă de viol și agresiune sexuală, fundașul francez a fost achitat în iulie 2023.

De la revenirea pe teren, fostul jucător de la Manchester City a trecut pe la Lorient și Zurich, iar în septembrie 2025 a semnat cu gruparea poloneză Pogon Szczecin.

Benjamin Mendy a vândut trofeul primit după Cupa Mondială 2018

În timp ce încerca să-și dovedească nevinovăția în instanță, Mendy a vândut case, mașini și ceasuri de marcă, înregistrând pierderi de peste 1 milion de lire euro.

Acum, fundașul a renunțat la replica indentică a Cupei Mondiale pe care FIFA o înmânează fiecărui campion ca suvenir personal, având o înălțime de aproximativ 38 de centimetri. În 2018, Franța s-a impus cu 4-2 în finala disputată împotriva Croației.

Trofeul s-a vândut cu aproximativ 54.000 de euro în cadrul „Global Football Auction Part 2”, o licitație care a inclus și obiecte de colecție legate de nume precum Lamine Yamal, Pele și Lionel Messi și care s-a încheiat pe 25 iulie.

Replica a fost însoţită de un certificat semnat de Benjamin Mendy, care atestă autenticitatea şi provenienţa sa. Are o crăpătură la bază şi uşoare semne de uzură, notează leparisien.fr.

12.000 de euro este salariu lunar al lui Benjamin Mendy la Pogon Szczecin, potrivit The Sun. Și-a prelungit contractul până la finalul lunii iunie 2027

Decizia i-a atras lui Mendy multe critici din partea fanilor fotbalului, iar acesta a reacționat printr-o postare făcută pe contul său de Snapchat în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„E trofeul meu sau e al vostru? E al meu. E trofeul meu. Fac ce vreau cu el. Și, în plus, ocupa prea mult spațiu în dulap”.

Ulterior, francezul a revenit cu o nouă postare: „Și, apropo, mai am și astea de vânzare”, a precizat Mendy, publicând o fotografie cu mai multe trofee din cariera sa.

11 trofee a cucerit Benjamin Mendy cu Manchester City: Premier League (4), Cupa Angliei (1), Cupa Ligii Angliei (4) și Supercupa Angliei (2). Are în palmares și un titlu de campion al Franței, cu AS Monaco

În perioada petrecută la Lorient, Mendy a câștigat procesul cu Manchester City, care refuzase să-i achite salariile pe 17 luni. Clubul englez a fost obligat să-i plătească 13,2 milioane de euro.

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