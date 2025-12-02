UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Soldații israelieni încă fac victime în rândurile populației palestiniene Foto: Imago
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele

Publicat: 02.12.2025, ora 20:28
  • UEFA intenționează să pedepsească fotbalul israelian chiar și după armistițiul din 10 octombrie în războiul care a distrus Gaza. 
  • Forul de la Nyon nu vrea să acționeze prin votul Comitetului său Executiv.
  • Care este planul organizației continentale de a suspenda Israelul. 

În septembrie, când războiul din Gaza nu se încheiase, Israel a scăpat ca prin urechile acului de suspendare. Susținerea SUA a convins FIFA să nu acționeze.

Câți oameni au murit în războiul din Gaza. UEFA a amânat votul după armistițiu

Iar UEFA, care plănuia excluderea printr-un vot al Comitetului Executiv, a amânat. Și, după armistițiul din 10 octombrie, oficialii de la Nyon au părut să abandoneze planul de pedepsire a Ierusalimului.

Numai că palestinienii tot au murit în Gaza, victime ale atacurilor armatei israeliene.

70.100 de oameni
și-au pierdut viața în Gaza de la începutul războiului (7 octombrie 2023), inclusiv 354 după acordul de încetare a focului din octombrie, potrivit ministerului sănătății din Gaza

Irlanda și Elveția vor să acuze Israel de încălcări ale dreptului internațional. UEFA așteaptă

UEFA nu ar fi renunțat însă definitiv la ideea sancționării Israelului, susține The Athletic, care dezvăluie că forul european a avut mai multe reuniuni secrete cu reprezentanții organizației Game Over Israel căutând mecanisme juridice pentru a bloca formațiile israeliene să mai evolueze în competițiile continentale.

1994 este anul
în care Israel a devenit membru UEFA. Naționala și echipele sale de club participă în competițiile europene

Nu se ia în calcul suspendarea în Comitetul Executiv UEFA. Totuși, poate profita de acțiunile în justiție plănuite de două federații:

  • Asociația Irlandeză a votat pentru depunerea unei moțiuni de revizuire a participării Israelului pentru două posibile încălcări ale statutului antidiscriminare UEFA și organizarea cluburilor în teritoriile ocupate fără acordul unei alte federații de fotbal. 
  • O acțiune similară în justiție se pregătește în cantonul elvețian Vaud. 

Dacă se constată încălcări ale dreptului internațional, din aceste două dosare, UEFA ar putea sancționa Israelul.

