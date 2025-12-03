Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final

UEFA și FIFA au colaborat în secret cu cluburile europene împotriva federațiilor pentru a întârzia eliberarea jucătorilor la Cupa Africii pe Națiuni.

Când și cum au aflat selecționerii naționalelor africane că termenul limită al prezenței la lot înaintea turneului final a fost amânat.

Cea de-a 35-a ediție a Cupei Africii pe Națiuni, organizată în Maroc, va începe pe 21 decembrie și va dura aproape o lună, până pe 18 ianuarie.

UEFA și FIFA au amânat data eliberării jucătorilor pentru CAN 2025

În mod normal, cluburile ar trebui să elibereze pe 8 decembrie jucătorii pentru a se alătura naționalelor înaintea turneului final.

Nu va fi cazul acum. La presiunea Asociației grupărilor europene (EFC), care a considerat că 8 decembrie ar fi mult prea devreme, în plin sezon continental, UEFA a cedat, convingând la rândul ei FIFA să amâne data la care internaționalii africani să se prezinte la loturi.

Potrivit L’Equipe, selecționerii ar putea să primească o parte dintre fotbaliști la nicio săptămână de startul competiției.

29 de zile va dura Cupa Africii pe Națiuni 2025

UEFA și FIFA au luat decizia, dar nu au informat federațiile africane

Acum, 15 decembrie este termenul limită, deși nu e încă oficial. Și mai rămân doar șase zile de pregătire pentru CAN 2025.

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, e unul dintre tehnicianii care au vorbit despre această dată.

Atunci va pleca Mohamed Salah la reprezentativa Egiptului, atunci va intra în cantonament cu „faraonii” atacantul în vârstă de 33 de ani.

Salah, căpitanul naționalei Egiptului Foto: Imago

Mai rău e că mulți selecționeri de la Cupa Africii nici nu au știut de modificarea datei la care ar trebui să aibă lotul complet.

Pentru că UEFA, FIFA și cluburile au negociat în spatele ușilor închise și tot în secret au decis, pe 29 noiembrie, forurile de la Nyon și Zurich. Fără a comunica hotărârea imediat federațiilor.

De-abia în ultimele zile au aflat și antrenorii implicați la CAN. Au descoperit după ce mai multe cluburi au informat federațiile din țările participante la acest turneu că data finală a fost fixată pe 15 decembrie.

Cupa Africii, mutată din cauza Mondialului Cluburilor

Cupa Africii ar fi trebuit să se desfășoare în acest an vara, dar Gianni Infantino nu voia să fie simultan cu Mondialul Cluburilor, pe care el îl restructurase și transformase într-o întrecere cu 32 de echipe.

Președintele FIFA a convins confederația continentală să amâne CAN. Nu ar fi fost bine nici în ianuarie-februarie 2026, pentru că ar fi afectat Liga Campionilor și s-ar fi supărat UEFA.

Așa că a fost ales un interval care nu afectează competițiile internaționale, 21 decembrie-18 ianuarie. În premieră, Cupa Africii va prinde Crăciunul și Anul Nou.

