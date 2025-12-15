Umit Akdag (22 de ani), fundașul celor de la Alanyaspor, se află în vizorul celor de la Galatasaray.

Galatasaray dorește să își întărească compartimentul defensiv și pregătește mai multe mutări în perioada de transferuri din ianuarie.

Umit Akdag, pe lista lui Galatasaray

Clubul de pe RAMS Park și-ar fi îndreptat atenția către fostul internațional de tineret al României, Umit Akdag, care a avut prestații solide pentru Alanyaspor, potrivit publicației turce ajansspor.com.

Fundașul s-ar afla pe lista extinsă de transferuri și este monitorizat de scouterii celei mai titrate echipe din Turcia.

Umit Akdag ar fi atractiv pentru Galatasaray datorită vârstei sale, fiind o posibilă investiție pe termen lung pentru echipa din Istanbul, conform sursei menționate.

900.000 de euro este cota de piață a lui Umit Akdag, conform Transfermarkt

În acest sezon, Umit Akdag a jucat în 16 partide pentru echipa de club, reușind să marcheze o dată, împotriva celor de la Gotzepe, 1-0.

Umit Akdag, dorit de rivala lui Galatasaray

Fundașul celor de la Alanyaspor se află și în vizorul celor de la Beșiktaș.

„Vulturii” ar dori să demareze negocierile în fereastra de transferuri din iarnă, susținea, la sfârșitul lunii noiembrie, aspor.com.

Pe lista echipei lui Sergei Yalcin se află și un coechipier al lui Umit Akdag. Este vorba despre mijlocașul defensiv angolez Maestro (24 de ani).

Fundașul ar prefera naționala Turciei

Fundașul central a reprezentat România la Campionatul European U21 din vara acestui an.

La finalul turneului final pentru tineret, jucătorul a fost indecis dacă va alege să reprezinte România sau Turcia la nivel de seniori.

Mircea Lucescu a mers în Turcia pentru a-l convinge pe Umit Akdag să joace pentru România, însă decizia jucătorului nu a fost schimbată.

„Am vorbit cu Akdag să-l conving să vină. Nu l-am convins. I-am zis să se mai gândească. El tot speră să îl ia în echipa Turciei.

În echipa Turciei va fi greu să debuteze, pentru că acolo sunt jucători care au debutat cu mine”, a spus Mircea Lucescu, în luna octombrie.

Noi îl așteptăm (n.r. - la naționala României), suntem obligați, e un jucător foarte bun Mihai Stoichiță, director tehnic FRF

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport