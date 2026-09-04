Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB? Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB? Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Radu Naum: Agentul constatator Radu Naum: Agentul constatator

Cristian Geambașu: Ferran Cristian Geambașu: Ferran

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum! Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!