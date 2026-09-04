Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”

- Dinamo - FCSB se va juca mâine seară, de la 20:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”
Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a vorbit despre actualitatea de la echipă, la „Fotbal Club”, de la Digi Sport.
Andrei Nicolescu despre...
- …faptul că Ionel Dănciulescu i-a numit pe „câini” favoriți în derby: „Dinamo a parcurs niște etape și a ajuns la un anumit nivel, astfel încât să fie văzută ca o echipă puternică a campionatului, indiferent cu cine ar juca. Lucruri care nu erau normale acum 2-3 ani, acum sunt. Ușor-ușor se întâmplă ce spuneam de atâta timp”
- …ce ar însemna o victorie sau o înfrângere: „3 puncte în derby înseamnă mai multă încredere pentru jucători pentru ce vrem să construim sezonul acesta, dar nu e hotărâtoare această partidă pentru niciuna dintre echipe. Pentru un boost de încredere contează mult. Cel mai important e să ne facem jocul, să nu deviem de la sistem, să respectăm ce pregătim. E posibil să nu ne iasă, dar nu va fi un capăt de țară. E mai important jocul nostru decât rezultatul”
- …Dean Zandbergen: „E în lot mâine, e și ziua lui. Nu știu dacă ne face el un cadou sau îi facem noi lui unul. A costat 500.000 de euro, e o investiție pentru ceea ce ne doream să acoperim. Ca salariu se încadrează în range-ul pe care l-am păstrat pentru toți jucătorii. Ce am calculat noi despre el pare profilul de jucător care a început mai târziu fotbalul, a jucat până la o vârstă înaintată la o categorie mai de jos, dar datorită ambiției, dăruirii și perseverenței a ajuns să joace mult mai sus și sperăm să aibă traseul profesional pe care l-a avut Jamie Vardy, ca tip de jucător. E un atacant de careu, cu simțul poziționării, ceea ce puțini au în România”
- …transferurile lui FCSB: „Nu știu dacă pentru meciul de mâine se poate pune amprenta mai mult decât mental asupra jucătorilor. Nu cred că oricare dintre ei poate să vină să facă vreo diferență mâine, dar pot exista și excepții. Nu comentez, în general, de alte echipe. Fiecare își caută armele pentru această bătălie, așa cum crede. Noi ne facem calculele în stilul nostru, așa cum am crezut noi că e mai bine”
- …George Pușcaș: „E la Săftica în fiecare zi. După pauza competițională, probabil va începe să primească minute, la începutul lunii octombrie”
- …discuțiile cu Nuno Campos despre lotul pentru meci: „Nu îl întreb pe antrenor ce schimbări are de gând să facă, nu vorbesc la nivelul ăsta. Nu, nu, nu, sub nicio formă nu avem tipul ăsta de întrebări! Doar discuții despre soluții, opțiuni, ce ne gândim să facem, dar sub nicio formă nu discutăm chestiuni de genul ăsta. N-am aceste curiozități. (n.r. dacă e tentat să dea mesaje antrenorului în timpul meciurilor) Vorbiți serios? Nu, Doamne ferește! Am opțiunile mele, mă gândesc ce ar trebui făcut. Uneori corespunde cu ce gândește antrenorul, alteori el e mult mai inspirat decât ce mă gândeam eu, dar sunt gânduri de suporter, nu mă mănâncă degetele să dau mesaje. Nu există nici ca idee măcar!”
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- …cum percepe antrenorul portughez importanța meciului: „Datorită experienței lui, lui Campos nu e necesar să-i explic ce înseamnă un derby. A trecut prin 3 țări în care a văzut rivalitatea dintre cele mai mari echipe”
- …Mamoudou Karamoko: „E doar o discuție despre transfer. Dacă va veni o ofertă acceptabilă pentru club, orice jucător e de vânzare”
- …Cătălin Cîrjan: „Din Rusia nu avem ofertă concretă pentru el, sunt doar discuții. Am avut una concretă din SUA, în ziua meciului de Cupă, dar condițiile nu au fost cele pe care le doream. Era o sumă de 3,5 milioane de dolari, condiționată de un împrumut cu obligativitate de cumpărare după 10 apariții ale jucătorului și plata transferului în 3 tranșe, dar multe alte condiții nu erau îndeplinite”
- …faptul că Istvan Kovacs va arbitra meciul: „E foarte bine că arbitrează derby-ul. Eu doar cu domnul Cătălin Popa am o mică reținere la VAR, dar nu am ce face. E o percepție personală, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar sunt prea multe întâmplări la VAR care au fost discutabile. Am avut discuțiile mele personale cu dânsul și mi-am creat o impresie. E un profesionist, îl respect, dar mi-aș dori să nu fie dânsul delegat mâine”
- …faptul că derby-ul nu e încă sold out: „Nu sunt vândute toate biletele pentru că o parte dintre spectatori au așteptat ultima zi. Mai sunt 300 de bilete, din câte știam eu azi la ora 14. S-au vândut 500 de abonamente în perioada aceasta, 2.500 în total. Cu siguranță e loc de mult mai bine, dar asta depinde foarte mult de aprecierea pe care o au suporterii asupra a ceea ce se întâmplă în club”