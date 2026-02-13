Cristian Geambașu Un tricou problematic
Cristian Geambașu Un tricou problematic

13.02.2026
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 16:22
  • Ultimul scandal legat de Comitetul Internațional Olimpic pleacă de la o inițiativă cât se poate de pașnică în aparență.
  • Celebrarea celor 130 de istorie ai mișcării olimpice printr-o ediție de tricouri inscripționate cu imaginile emblematice ale tuturor edițiilor de până acum ale Jocurilor

Puțină istorie olimpică înainte să vorbim despre un tricou „aniversar”. În momentul Jocurilor Olimpice de la Berlin 1936, președintele Comitetului Internațional Olimpic era belgianul Henri de Baillet Latour.

Era al treilea președinte în succesiune istorică al Comitetului, după grecul Dimitrios Vikelas și francezul Pierre de Coubertin, cel de-al doilea fiind cunoscut ca fondatorul Jocurilor Olimpice moderne.

Omul care a dus Jocurile în Germania lui Hitler

Sub președinția contelui Henri de Baillet Latour, CIO a atribuit Germaniei naziste organizarea Jocurilor din 1936. Național Socialiștii lui Adolf Hitler câștigaseră alegerile parlamentare din 1933 (prin alegeri libere!?), preluaseră puterea și își instalaseră fuhrerul în postul de cancelar.

Coincidență, tot în 1933, De Baillet Latour era reales președinte al CIO. Belgianul încercase să excludă femeile de la Jocuri după ediția din 1928 de la Amsterdam, dar propunerea lui nu trecuse la vot. La mustață. Câștigase însă ceva mai important pentru el, să ducă cea mai mare competiție sportivă în Germania lui Hitler.

Neutralitatea politică a CIO fusese unul dintre argumentele sale. Membru de onoare în mai multe organizații ale propagandei regimului nazist, De Baillet Latour îi scria următorul mesaj unui alt membru marcant al mișcării olimpice:

Personal, nu simt o simpatie pentru evrei și pentru influența evreiască, dar nu voi permite să fie molestați în niciun fel. Henri de Baillet Latour către americanul Avery Brundage, președinte CIO între 1952 și 1972

Filmele lui Leni și propaganda

Bineînțeles că neutralitatea era o șaradă. Germania a folosit propagandistic Jocurile, iar filmele celebrei regizoare Leni Riefensthal, Triumph of the Will 1935 (Triumful Voinței) și Olympia (1938), celebrau ideologia nazistă și supremația ariană prin exemplul sportului.

Toxice ca mesaj, dar inovative din punct de vedere tehnic și puternice în plan vizual, cele două pelicule sunt considerate și acum opere cinematografice de referință.

Tot acum, pentru a celebra cei 130 de ani ai săi de existență, CIO a lansat o serie de tricouri aniversare, inscripționate cu imagini emblematice sau cu afișele Jocurilor din vechime până în prezent. Într-o serie limitată, după cum pare să se scuze purtătoarea de cuvânt a Comitetului, apare și tricoul cu Olimpiada berlineză 1936.

Stoc epuizat!

Tricoul înfățișează un chip de bărbat care poartă o coroană de lauri. Deasupra capului său se află inelele olimpice, iar sub el se văd Poarta Brandenburg și cuvintele „Germania Berlin 1936 Jocurile Olimpice”.

Și ce este provocator aici?, ne putem întreba. Sau „problematic” după cum se întreabă politicieni germani. „CIO nu reflectă suficient asupra propriei istorii”, susțin reprezentanții Partidului Ecologist.

Interesant, dar nu surprinzător, primele reacții negative legate de comercializarea tricoului (care apare ca stoc epuizat pe site-ul specializat potrivit BBC) vin chiar din Germania. Nu surprinzător pentru că dezicerea germanilor de trecutul nazist a fost și este temă obligatorie. Și sport național.

A lui Adolf sau a lui Jesse?

Membri marcanți CIO se apără, amintind că Jocurile de la Berlin au fost nu doar ale lui Hitler, cât poate mai ales ale lui Jesse Owens. Sportiv de culoare, americanul care se încorona cvadruplu campion olimpic le cam strica petrecerea lui Hitler, Goebels, Goering și ceilalți.

Avocații mult cântatei neutralități olimpice aduc astfel argumentul toleranței rasiale a organizatorilor. Cum altfel ar fi putut exista fenomenul Jesse Owens?

Deși recunoaștem problemele istorice ale propagandei naziste, vrem să reamintim că la Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 au participat 4.483 de sportivi din 49 de țări, în 149 de probe. Am pus la dispoziția publicului o colecție dedicată patrimoniului olimpic, care sărbătorește 130 de ani de artă și design olimpic. Această serie include embleme, pictograme, postere și mascote din toate edițiile Jocurilor Olimpice. Mulți dintre ei au uimit lumea cu performanțele lor sportive, inclusiv Jesse Owens. Purtător de cuvânt al CIO

Cumpărați? Nu tricoul vreau să zic, ci explicația. Deși cred că prin vâlva creată tricoul dedicat ediției 1936 va fi vândut la prețuri record.

Cât este compromis, cât este cauționare a răului și cât este istorie sau istoriografie în demersul Comitetului Olimpic Internațional prin care tricoul Jocurilor din 36 a fost piesă de colecție? O întrebare care rămâne suspendată, dar ne poate pune un pic mintea la lucru. Este că se amestecă culorile? Dar dreptatea și nedreptatea?

CIO nu face politică. Poftim?

Apropo de compromisuri. Kirsty Coventry, noua președintă CIO și succesoarea germanului Thomas Bach, fan recunoscut al reprimirii în competiții a sportivilor ruși, a încercat să îl determine să renunțe la casca „problematică” pe ucraineanul Vladyslav Hersachevych.

Nu a reușit, deși CIO făcea o mulțime de concesii și îl obliga să nu poarte casca doar în cursul probei propriu-zise.

CIO pretinde că nu face politică, dar acceptă în schimb ca sportivi ruși să participe sub drapel neutru. Și, chiar mai grav, se preface că nu vede când alți sportivi ruși se travestesc în cetățeni ai altor țări și vin curați și imaculați la Jocuri. Ia vedeți câți kazahi sunt în lotul Kazahstanului și câți ruși vopsiți în kazahi? 

