CIO, în mijlocul unui nou scandal Organizația e criticată dur, după ce s-a aflat că vinde tricouri cu JO din Germania nazistă » Cum se apără

Comitetul Olimpic Internațional (CIO) este în centrul unei alte controverse.

Organizația este criticată dur în Germania pentru că vinde tricouri cu design-uri care au în prim-plan ediția din 1936 a Jocurilor Olimpice, folosită de Adolf Hitler pentru a promova nazismul la nivel mondial.

După ce l-a descalificat pe skeletonistul ucrainean Vladyslav Heraskevych (27 de ani) pentru casca sa comemorativă purtată la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina, CIO este protagonista unui nou scandal.

CIO vinde tricouri cu tematică din era nazistă

Magazinul oficial online al Jocurilor Olimpice este ținta criticilor în Germania, pentru că vinde tricouri cu motive din Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936, eveniment care a fost folosit de Adolf Hitler și naziști în scopuri propagandistice.

Comitetul Olimpic Internațional își apără decizia susținând că tricourile fac parte din colecția sa Heritage, care celebrează stilurile din toate edițiile Jocurilor.

În momentul de față, stocul de tricouri imprimate cu designul original al afișului Jocurilor Olimpice de la Berlin, realizat de Franz Würbel, apare ca fiind epuizat pe site-ul oficial, scrie BBC.

Jocurile Olimpice din 1936 au fost folosite de Hitler pentru a-și promova idealurile de supremație rasială și de a glorifica Germania nazistă pe scena internațională.

Tricoul înfățișează o figură masculină care o coroană de lauri. Deasupra capului său se află inelele olimpice, iar sub el se află Poarta Brandenburg și cuvintele „Germania Berlin 1936 Jocurile Olimpice”.

Cum arată produsul în magazinul Jocurilor Olimpice

„CIO nu reflectă suficient asupra propriei sale istorii”

Klara Schedlich, purtătoarea de cuvânt pentru politici sportive a Partidului Verde din Camera Reprezentanților din Berlin a criticat dur punerea în vânzare a acestor tricouri:

„Jocurile Olimpice din 1936 au fost un instrument central de propagandă al regimului nazist. Cu siguranță, CIO nu reflectă suficient asupra propriei sale istorii. Fără context, alegerea imaginii este problematică și nepotrivită pentru un tricou”, a declarat Klara Schedlich pentru agenția de presă germană DPA.

Cum se apără CIO

Într-o reacție oferită BBC, un purtător de cuvânt al CIO a declarat:

„Deși recunoaștem problemele istorice ale propagandei naziste, vrem să reamintim că la Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 au participat 4.483 de sportivi din 49 de țări, în 149 de probe.

Am pus la dispoziția publicului o colecție dedicată patrimoniului olimpic, care sărbătorește 130 de ani de artă și design olimpic. Această serie include embleme, pictograme, postere și mascote din toate edițiile Jocurilor Olimpice.

Mulți dintre ei au uimit lumea cu performanțele lor sportive, inclusiv Jesse Owens.”

Jesse Owens, un atlet afro-american, a câștigat patru medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1936, zdrobind mitul nazist al supremației rasei ariene.

Purtătorul de cuvânt a precizat că contextul istoric al Jocurilor Olimpice de la Berlin a fost explicat la Muzeul Olimpic din Lausanne și că a fost produs și vândut un număr limitat de tricouri din 1936.

