Unai Emery. Foto: Imago
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului

  • Unai Emery (54 de ani), antrenorul celor de la Aston Villa, a ajuns în centrul unui val de critici pentru că nu i-a strâns mâna lui Mikel Arteta (43 de ani), la finalul partidei Arsenal - Aston Villa 4-1.

„Tunarii” au făcut spectacol în repriza a doua, în care au marcat de patru ori și au obținut o victorie importantă în lupta la titlu, în fața echipei lui Emery, care a văzut astfel întreruptă o serie de 11 victorii consecutive în Premier League.

Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după meciul Arsenal - Aston Villa 4-1

La finalul partidei, Arteta, cel care l-a înlocuit pe Emery pe banca lui Arsenal în decembrie 2019, a izbucnit de fericire alături de staff-ul său, chiar la marginea terenului.

În acel moment, camerele TV l-au surprins pe antrenorul lui Aston Villa care privea dezamăgit către banca londonezilor, iar apoi cum s-a îndreptat direct spre tunel.

Până când Arteta a încheiat îmbrățișările cu colegii săi din staff, Emery dispăruse deja la vestiare, iar antrenorul lui Arsenal a fost văzut căutându-și compatriotul, vizibil nedumerit.

Unai Emery pleacă la vestiare înainte să dea mâna cu Mikel Arteta. Foto: Captură „X”
Unai Emery pleacă la vestiare înainte să dea mâna cu Mikel Arteta. Foto: Captură „X”

Întrebat despre întâmplare după meci, Unai Emery și-a explicat gestul și a insistat că nu există un conflict.

„Este simplu. Puteți vedea. După ce se termină meciul, rutina mea este mereu aceeași: dau mâna cu antrenorul advers și apoi merg cu staff-ul și jucătorii mei la vestiar.

Dacă el nu face același lucru, nu pot aștepta, pentru că era frig. El era fericit, desigur că era fericit. Era cu staff-ul lui. Și am decis să intru. Dar, nu am nicio problemă”, a spus Emery pentru Sky Sports.

78 de meciuri
a stat Unai Emery pe banca lui Arsenal, din 2018 până în 2019, timp în care a adunat 43 de victorii, 15 remize și a suferit 20 de înfrângeri

Arteta, care a lăudat prestația „extraordinară” a echipei sale după meci, nu a părut la fel de deranjat de gestul lui Emery precum o parte dintre suporterii lui Arsenal.

„Ați văzut, dar este în regulă. Totul este bine. Face parte din joc și nu este ceva neobișnuit”, a declarat Arteta.

Arsenal - Aston Villa 4-1

Presiunea era foarte mare pe Arsenal, care avea nevoie de această victorie în lupta pentru primul titlu din Premier League după mai bine de două decenii.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, însă partea a doua a adus un cu totul alt scenariu.

Gabriel (minutul 48), Martin Zubimendi (minutul 52), Leandro Trossard (minutul 69) și Gabriel Jesus (minutul 78) au înscris pe rândd, ucând scorul la 4-0, înainte ca Ollie Watkins să marcheze golul de onoare al oaspeților, în minutul 90+4.

În ciuda acestei înfrângeri clare, Aston Villa își păstrează locul 3. Arsenal se distanțează la șase puncte de formația lui Emery și la cinci peste Manchester City.

Fanii au reacționat după ce Emery a ales să nu dea mâna cu Arteta

Explicațiile tehnicianului spaniol nu i-au convins însă pe fanii lui Arsenal din mediul online, care l-au ironizat.

„Omul a stat în frig 90 de minute, dar nu a putut aștepta încă 10 secunde, lol”, a scris cineva pe X, conform dailymail.co.uk.

Un alt suporter a comentat: „A fost greu de privit. Mi-a fost jenă. De ce nu poate fi sincer? Putea spune pur și simplu că l-au copleșit emoțiile. Aș fi înțeles. Așa? Fără coloană vertebrală. Atât de stânjenitor.”

Un al treilea fan a catalogat scuza lui Emery drept „o prostie” și a adăugat că „ar fi stat liniștit acolo, sorbind un ceai, dacă echipa lui ar fi câștigat”.

