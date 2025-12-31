Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici” +53 foto
David Popovici FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Înot

Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.12.2025, ora 13:22
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 13:23
  • David Popovici (21 de ani), dublu campion mondial și olimpic la înot, s-a remarcat prin implicarea constantă în acțiuni umanitare.
  • Înotătorul a contribuit la strângerea a sute de mii de euro pentru programele de sprijin derulate de Fundația Hope and Homes for Children România.

În luna mai, fundația anunța că, în doar 10 zile, Popovici a reușit să mobilizeze peste 8.000 de donatori și să strângă 173.000 de euro în cadrul campaniei „Ambasador pentru Acasă”.

David Popovici a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025

Suma a fost adunată prin donarea echipamentului purtat de sportiv la festivitatea de premiere de la Jocurile Olimpice Paris 2024.

Banii strânși au fost direcționați către construcția unei case pentru 11 copii cu nevoi speciale, un proiect considerat esențial în procesul de închidere a orfelinatelor din România.

FOTO: Întoarcerea lui David Popovici în România, după JO 2024

David Popovici s-a întors în România (foto: GOLAZO.ro)
David Popovici s-a întors în România (foto: GOLAZO.ro)

Galerie foto (53 imagini)

David Popovici s-a întors în România (foto: GOLAZO.ro) David Popovici s-a întors în România (foto: GOLAZO.ro) David Popovici s-a întors în România (foto: GOLAZO.ro) David Popovici s-a întors în România (foto: GOLAZO.ro) David Popovici s-a întors în România (foto: GOLAZO.ro)
+53 Foto
labels.photo-gallery

Gesturile caritabile ale înotătorului nu s-au oprit aici. De ziua lui de naștere, pe 15 septembrie, Popovici a ales să transforme momentul într-o nouă ocazie de a ajuta.

A strâns atunci 105.900 de euro, sumă direcționată către programul „Bursele DAR”, desfășurat tot de Hope and Homes for Children România, conform hopesandhomes.ro.

David Popovici, la inaugurarea casei familiale din sectorul 5: „Sunt foarte mândru”

În mai puțin de un an de la momentul în care a început strângerea de fonduri, fundația al cărei ambasador este David Popovici a reușit să finalizeze o casă familială pentru copiii cu nevoi speciale.

Popovici a fost prezent la evenimentul de inaugurare a casei și le-a înmânat copiilor cheia noii locuințe.

„Acest proiect înseamnă extraordinar de mult, mai ales că nu este orice fel de casă, este o casă care va găzdui 12 copii care au mare nevoie de ea.

A fost și este un proiect foarte ambițios. Cu atât mai impresionant mi se pare că această casă a fost construită în decursul unui an, iar acum copiii vor petrece primul Crăciun aici”, a declarat David Popovici.

David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro)
David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro)

Galerie foto (12 imagini)

David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro)
+12 Foto
labels.photo-gallery

David Popovici și ceilalți ambasadori ai fundației Hopes and Homes for Children au primit câte un tablou din partea copiilor, gest care l-a emoționat pe campionul olimpic la natație:

„Eu nu-mi expun medaliile pe nicăieri prin casă, în schimb acest cadou înseamnă foarte mult pentru mine și are un impact mult mai mare decât medaliile de la Mondiale sau Jocurile Olimpice. Sunt foarte mândru”.

Este a 133-a casă pe care fundația o construiește. Mai sunt de construit doar 5 case până când toate orfelinatele din România vor fi închise definitiv, iar copiii vor putea avea cu adevărat o casă. Îmi doresc să mă implic pentru totdeauna în astfel de demersuri. Sunt recunoscător că am o platformă foarte mare, am mulți oameni care mă urmăresc și le mulțumesc că au ascultat îndemnul de a dona, dar îi și anunț că nu ne vom opri aici. David Popovici

Tot în 2025, sportivul s-a implicat într-o altă acțiune caritabilă inedită: a scos la licitație o oră de înot alături de el.

Licitația a pornit de la suma de 500 de euro, fondurile urmând să fie utilizate în sprijinul copiilor vulnerabili, conform as.ro.

caritate inot donatie david popovici hope and homes for children
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share