Mesaj pentru FCSB Malcom Edjouma, prima reacție după despărțirea de campioană: „Plec cu capul sus"
Malcom Edjouma (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Mesaj pentru FCSB Malcom Edjouma, prima reacție după despărțirea de campioană: „Plec cu capul sus"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.12.2025, ora 12:16
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 12:16
  • Malcolm Edjouma (29 de ani) a anunțat că se desparte de FCSB după patru ani petrecuți alături de campioana României.
  • Mijlocașul a ales să își ia rămas-bun printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

Despărțirea vine la scurt timp după victoria spectaculoasă a FCSB în fața lui Feyenoord, scor 4-3, meci după care Gigi Becali anunțase public că intenționează să îi prelungească înțelegerea francezului până în vară.

Malcom Edjouma pleacă de la FCSB după patru ani: „Am venit copil, plec bărbat”

Mijlocașul francez nu a fost de acord cu oferta înaintată de FCSB și și-ar fi dorit să negocieze, însă campioana a refuzat această variantă.

„Către întreaga familie FCSB. Am ajuns aici la 25 de ani, încă un copil, cu mintea plină de vise, îndoieli și dorința de a demonstra cine sunt. Astăzi plec ca un om matur, format de patru ani intenși de muncă, sacrificii, victorii, momente dificile și, mai presus de toate, lecții.

Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea acordată încă din prima zi. Staff-ului, pentru exigență, îndrumare și respect. Colegilor mei, pentru luptele purtate împreună, pe teren și în afara lui. Și, cel mai important, suporterilor, pasiunea, dragostea și energia voastră vor rămâne cu mine pentru totdeauna. M-ați împins înainte, m-ați susținut și m-ați făcut mai bun.

FCSB nu a fost doar un club pentru mine. A fost un capitol de viață. O școală. Un pas esențial în drumul meu, atât ca jucător, cât și ca om. Plec cu capul sus, recunoscător și mândru că am purtat aceste culori timp de patru ani.

Cu respect și recunoștință, Malcolm Sylas Edjouma”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

FOTO. FCSB - Feyenoord 4-3

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
labels.photo-gallery

Edjouma a ajuns la FCSB în 2022, când era transferat de la FC Botoșani în schimbul sumei de 330.000 de euro.

În 2023, acesta a fost împrumutat pentru scurt timp în Italia, la Bari, dar a revenit la gruparea campioană în vara lui 2024.

Edjouma a strâns 123 de apariții în tricoul FCSB, în care a reușit să înscrie 18 goluri și să ofere 8 pase decisive.

