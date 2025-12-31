Blat la Cupa Africii? Fanii au fluierat la Tanzania - Tunisia, suspectând o înțelegere pe teren: „Ce prieteni buni!”
Tunisianul Mejbri (dreapta) parcă l-a luat în brațe pe tanzanianul Msuva Foto: Imago
Blat la Cupa Africii? Fanii au fluierat la Tanzania - Tunisia, suspectând o înțelegere pe teren: „Ce prieteni buni!”

Theodor Jumătate
31.12.2025, ora 13:20
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 13:20
  • Tanzania a depășit în premieră faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni. Cu un număr de puncte nemaivăzut până acum la turneul final continental. 
  • Ce s-a întâmplat însă în ultima jumătate de oră sugerează că jucătorii ambelor echipe au fost mulțumiți cu acest scor (1-1) și au lăsat timpul să treacă așteptând finalul. Și Tanzania, și Tunisia erau calificate. 

Meci suspect la Cupa Africii pe Națiuni. Înaintea duelului Tanzania - Tunisia, se știa că ambele echipe aveau nevoie de un punct pentru calificare.

„Tanzania și Tunisia «se înțeleg» asupra remizei”

Și așa s-a întâmplat la Rabat. Magrebienii au deschis scorul spre finalul primei reprize, din penalty (Gharbi 43). Iar albaștrii au egalat imediat după pauză (Salum 48), cu un șut la care portarul adversarilor a plonjat târziu.

La 1-1, jucătorii ambelor echipe s-au oprit, nu au mai forțat, așteptând finalul fără să mai riște nimic. A părut un acord tacit pe teren între cele două tabere, acord fluierat de fanii prezenți pe stadionul Olimpic.

Nicio supărare între Mastouri (Tunisia, stânga) și Mwamnyeto (dreapta, nr. 5) Foto: Imago Nicio supărare între Mastouri (Tunisia, stânga) și Mwamnyeto (dreapta, nr. 5) Foto: Imago
Nicio supărare între Mastouri (Tunisia, stânga) și Mwamnyeto (dreapta, nr. 5) Foto: Imago

„Ce prieteni!”, a titrat Marca. „Tanzania și Tunisia «se înțeleg» asupra remizei”.

Tanzania a depășit în premieră faza grupelor CAN și va înfrunta în „optimi” echipa gazdă. Partidă împotriva Marocului, pe 4 ianuarie! Tunisia se va duela cu Mali, pe 3 ianuarie.

16 echipe
s-au calificat pentru „optimile” CAN 2025: Maroc, Mali, Egipt, Africa de Sud, Senegal, Congo, Benin, Algeria, Burkina Faso, Sudan, Cote d’Ivoire, Camerun, Mozambic, Nigeria, Tunisia și Tanzania

Tanzania, prima echipă care se califică în „optimi” cu numai două puncte!

Dacă Tunisia a terminat pe poziția secundă în seria C, cu 4 puncte, după Nigeria (9p), Tanzania a reușit ceva nemaivăzut la Cupa Africii.

S-a calificat cu numai două puncte, al 4-lea cel mai bun loc 3! Chiar dacă avea golaveraj negativ (-1).

A reușit să întreacă la limită alte locuri 3. Comore și Angola aveau tot două puncte. Prima a fost dezavantajată de golaverajul mai slab (-2), a doua avea tot -1, ca Tanzania, dar mai puține goluri marcate (doar două, față de cele trei ale Tanzaniei).

S-a întâmplat o dată la Campionatul Mondial ca două formații să treacă de faza grupelor cu două puncte:

  • Bulgaria și Uruguay, ambele la CM 1986. Naționala sud-americană a avut atunci un golaveraj foarte slab (-5), însă tot s-a calificat, pentru că Ungaria stătea și mai rău (două puncte, dar -7). 

calificare tunisia cupa africii pe natiuni tanzania
