Primarul nu vrea echipe din Israel Echipa lui Darius Olaru trebuie să găsească un alt oraș pentru meciul din Europa League
Darius Olaru (Foto: IMAGO)
Europa League

Primarul nu vrea echipe din Israel Echipa lui Darius Olaru trebuie să găsească un alt oraș pentru meciul din Europa League

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 12:41
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 12:41
  • Mohamed Ridouani, primarul din orașul belgian Leuven, a interzis desfășurarea în oraș a meciului dintre Union Saint-Gilloise și echipa israeliană Hapoel Beer Sheva, invocând motive de securitate.
  • Partida din faza principală a Europa League este programată pe 22 octombrie, de la 19:45 (ora României).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Union, echipă la care este legitimat românul Darius Olaru, își joacă meciurile europene de acasă pe alte stadioane, deoarece propriul stadion „Joseph Marien” nu îndeplinește standardele UEFA.

A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Citește și
A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Citește mai mult
A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club

Primarul interzice disputarea meciului Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Sheva în Leuven

Ridouani a afirmat că decizia nu e motivată de opoziția față de Israel sau de antisemitism, ci de îngrijorările legate de siguranța publică și de posibilitatea unor proteste legate de războiul din Gaza.

„Union este o echipă bună și este binevenită la Leuven pentru meciurile sale europene. Pe de altă parte, sunt consecvent în ceea ce privește meciurile împotriva echipelor israeliene.

În trecut, am refuzat deja ca «Flăcările Roșii» (n.r. - echipa națională feminină a Belgiei) să joace împotriva Israelului la Leuven, iar atunci au fost nevoite să se deplaseze în Ungaria.

Din motive de siguranță publică, am informat deja autoritățile competente, prin intermediul clubului OH Leuven, care închiriază stadionul, că meciul dintre Union și Hapoel Beer Sheva nu poate avea loc pe stadionul OHL, nici măcar cu porțile închise.

În acest din urmă caz, există totuși riscul ca suporterii să vină în orașul nostru, ceea ce ar putea duce la și mai multe tulburări”, a declarat primarul Ridouani în cadrul ședinței Consiliului Local din Leuven, potrivit hln.be.

Hapoel Beer Sheva dispută meciurile considerate pe teren propriu pe stadionul Giulești din București, din cauza conflictului militar cu Iran.

  • Union Saint-Gilloise va putea disputa celelalte meciuri din Europa League pe stadionul Den Dreef din Leuven. Se va mai duela cu Celtic (15 octombrie), Real Sociedad (26 noiembrie) și Lech Poznan (28 ianuarie).

„Dacă va fi nevoie de asistență, Israelul ar fi bucuros să o ofere”

Încă nu este clar unde va avea avea loc meciul de la finalul lunii octombrie. Union Saint-Gilloise a reacționat:

„Am luat act de decizia orașului Leuven de a interzice meciul nostru împotriva echipei Hapoel Beer Sheva din Europa League.

Suntem în discuții cu toate autoritățile implicate pentru a găsi o soluție. Imediat ce vor apărea noutăți, ne vom informa suporterii”, se arată în comunicatul echipei din Belgia.

Avem încredere deplină în autoritățile belgiene și în capacitatea lor de a asigura desfășurarea unui meci de fotbal în condiții de siguranță și securitate, În cazul în care va fi nevoie de asistență, Israelul ar fi bucuros să o ofere. Ambasada Israelului la Bruxelles

Pe lângă Leuven, echipa din Bruxelles a jucat anterior pe stadionul King Baudouin, pe stadionul „Constant Vanden Stock” al lui Anderlecht și, recent, la Oostende, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, împotriva lui Bodo/Glimt.

Citește și

Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare
Campionate
10:18
Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare
Citește mai mult
Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare
„Îl iubesc pe Mirel” Becali a anunțat când va reveni Rădoi la FCSB
Superliga
09:19
„Îl iubesc pe Mirel” Becali a anunțat când va reveni Rădoi la FCSB
Citește mai mult
„Îl iubesc pe Mirel” Becali a anunțat când va reveni Rădoi la FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Incursiune în lumea preoților care îl susțin pe Călin Georgescu. „Chiar credeți balivernele astea?”
Incursiune în lumea preoților care îl susțin pe Călin Georgescu. „Chiar credeți balivernele astea?”
Incursiune în lumea preoților care îl susțin pe Călin Georgescu. „Chiar credeți balivernele astea?”
israel europa league hapoel beer sheva darius olaru union saint-gilloise leuven
Știrile zilei din sport
„Acum sunt acasă”  VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
Superliga
18:29
„Acum sunt acasă” VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
Citește mai mult
„Acum sunt acasă”  VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
19:14
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta
Superliga
16:56
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului. Ce număr va purta
Citește mai mult
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta
CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro
Superliga
16:11
CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro
Citește mai mult
CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:46
„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo
„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo
20:52
Radu Naum Cealaltă Simona
Radu Naum Cealaltă Simona
21:01
Jackpot pentru Cîrstea Cel mai bun an din carieră: a trecut de 2 mil. $ după victoria cu Paolini de la US Open
Jackpot pentru Cîrstea Cel mai bun an din carieră: a trecut de 2 mil. $ după victoria cu Paolini de la US Open
20:34
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”
Superliga
14:56
Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”
Citește mai mult
Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”
Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România
Superliga
12:49
Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România
Citește mai mult
Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România
„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
Campionate
12:36
„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
Citește mai mult
„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
VIDEO | Dl. Ciucu, mesaj împăciuitor către cluburile de fotbal, iar PMB anunță că se schimbă gazonul pe Arena Națională. Costă 2 milioane, bani de la organizatorii de evenimente pe stadion
B365
06:38
VIDEO | Dl. Ciucu, mesaj împăciuitor către cluburile de fotbal, iar PMB anunță că se schimbă gazonul pe Arena Națională. Costă 2 milioane, bani de la organizatorii de evenimente pe stadion
Citește mai mult
VIDEO | Dl. Ciucu, mesaj împăciuitor către cluburile de fotbal, iar PMB anunță că se schimbă gazonul pe Arena Națională. Costă 2 milioane, bani de la organizatorii de evenimente pe stadion

Echipe/Competiții

fcsb 107 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 34 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share