Primarul nu vrea echipe din Israel Echipa lui Darius Olaru trebuie să găsească un alt oraș pentru meciul din Europa League

Mohamed Ridouani, primarul din orașul belgian Leuven, a interzis desfășurarea în oraș a meciului dintre Union Saint-Gilloise și echipa israeliană Hapoel Beer Sheva, invocând motive de securitate.

Partida din faza principală a Europa League este programată pe 22 octombrie, de la 19:45 (ora României).

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Union, echipă la care este legitimat românul Darius Olaru, își joacă meciurile europene de acasă pe alte stadioane, deoarece propriul stadion „Joseph Marien” nu îndeplinește standardele UEFA.

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Primarul interzice disputarea meciului Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Sheva în Leuven

Ridouani a afirmat că decizia nu e motivată de opoziția față de Israel sau de antisemitism, ci de îngrijorările legate de siguranța publică și de posibilitatea unor proteste legate de războiul din Gaza.

„Union este o echipă bună și este binevenită la Leuven pentru meciurile sale europene. Pe de altă parte, sunt consecvent în ceea ce privește meciurile împotriva echipelor israeliene.

În trecut, am refuzat deja ca «Flăcările Roșii» (n.r. - echipa națională feminină a Belgiei) să joace împotriva Israelului la Leuven, iar atunci au fost nevoite să se deplaseze în Ungaria.

Din motive de siguranță publică, am informat deja autoritățile competente, prin intermediul clubului OH Leuven, care închiriază stadionul, că meciul dintre Union și Hapoel Beer Sheva nu poate avea loc pe stadionul OHL, nici măcar cu porțile închise.

În acest din urmă caz, există totuși riscul ca suporterii să vină în orașul nostru, ceea ce ar putea duce la și mai multe tulburări”, a declarat primarul Ridouani în cadrul ședinței Consiliului Local din Leuven, potrivit hln.be.

Hapoel Beer Sheva dispută meciurile considerate pe teren propriu pe stadionul Giulești din București, din cauza conflictului militar cu Iran.

Union Saint-Gilloise va putea disputa celelalte meciuri din Europa League pe stadionul Den Dreef din Leuven. Se va mai duela cu Celtic (15 octombrie), Real Sociedad (26 noiembrie) și Lech Poznan (28 ianuarie).

„Dacă va fi nevoie de asistență, Israelul ar fi bucuros să o ofere”

Încă nu este clar unde va avea avea loc meciul de la finalul lunii octombrie. Union Saint-Gilloise a reacționat:

„Am luat act de decizia orașului Leuven de a interzice meciul nostru împotriva echipei Hapoel Beer Sheva din Europa League.

Suntem în discuții cu toate autoritățile implicate pentru a găsi o soluție. Imediat ce vor apărea noutăți, ne vom informa suporterii”, se arată în comunicatul echipei din Belgia.

Avem încredere deplină în autoritățile belgiene și în capacitatea lor de a asigura desfășurarea unui meci de fotbal în condiții de siguranță și securitate, În cazul în care va fi nevoie de asistență, Israelul ar fi bucuros să o ofere. Ambasada Israelului la Bruxelles

Pe lângă Leuven, echipa din Bruxelles a jucat anterior pe stadionul King Baudouin, pe stadionul „Constant Vanden Stock” al lui Anderlecht și, recent, la Oostende, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, împotriva lui Bodo/Glimt.

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