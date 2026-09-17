Experiență și formă Cum arată „tricolorii” înainte ca Hagi să anunțe lotul pentru debutul în Liga Națiunilor » Ianis Hagi vs. Ianis Stoica

Gheorghe Hagi anunță vineri lotul final pentru primele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor. Selecționerul spune că experiența internațională este primul criteriu de selecție.

Lista preliminară de 48 de jucători arată însă un contrast puternic: unii dintre cei mai experimentați „tricolori” au foarte puține minute la club, în timp ce câțiva dintre cei mai productivi oameni ai începutului de sezon abia bat la porțile naționalei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gheorghe Hagi (61 de ani) spune că, în proporție de 95%, știe deja pe cine se va baza la primele patru meciuri ale României în Liga Națiunilor, cu Suedia, Bosnia, Polonia și din nou Suedia.

Lotul României pentru meciul cu Suedia din debutul Ligii Națiunilor

Vineri, cei 48 de jucători de pe lista preliminară vor fi transformați în lotul pentru meciurile cu Suedia, Bosnia și Herțegovina, Polonia și din nou Suedia. Alexandru Musi, accidentat, a ieșit din calcule.

Selecționerul a spus și care va fi criteriul de la care va porni selecția: „Experiența internațională”.

„Cu siguranță, vor fi mulți jucători cu experiență foarte mare internațională. Că ne ducem la nivel internațional și atunci clar că o să avem jucători care au experiență internațională.

Ăsta e primul criteriu. Și după aceea vom vedea tot ce mai e, indiferent că unul a jucat mai mult sau a jucat mai puțin”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința susținută miercuri, 16 septembrie.

Care sunt jucătorii cu experiență pe care se bazează selecționerul Gheorghe Hagi

În lotul preliminar sunt mai mulți fotbaliști cu zeci de selecții. Nicolae Stanciu (87), Răzvan Marin (75), Ianis Hagi (54), Nicușor Bancu (52), Andrei Burcă (46), Dennis Man și Denis Alibec câte 45, iar Andrei Rațiu (38).

Experiența la nivel internațional nu vine însă la pachet cu același ritm de joc la club.

Răzvan Marin este unul dintre „tricolorii” care joacă meci de meci la campioana Greciei, AEK Atena. Mijlocașul de 30 de ani a contribuit cu trei goluri , două în Liga Campionilor, și patru pase decisive în toate competițiile.

Fundașul dreapta Andrei Rațiu a avut, la rândul său, un început constant la Rayo Vallecano, cu aproximativ 450 de minute și un gol.

Nicolae Stanciu, formă maximă în China: 6 goluri în 11 meciuri

Nicolae Stanciu este un alt internațional cu cifre bune în această perioadă. Căpitanul naționalei a marcat șase goluri în cele 11 meciuri jucate pentru Dalian Yingbo de la sfârșitul lunii iunie și are și două pase decisive.

Campionatul Chinei se află în plină desfășurare. La cei 33 de ani, Stanciu a fost integralist în ultimele 10 apariții.

Ianis Hagi, printre „tricolorii” cu cele mai puține minute jucate de la începutul sezonului

În schimb, alți jucători cu statut important la națională au strâns puține minute la club. Denis Drăguș are doar 20 de minute pentru FCSB, la debutul după transferul de la Trabzonspor.

Ianis Hagi a adunat 88 de minute la Alanyaspor și are o pasă decisivă. A fost titular o singură dată și schimbat la pauză, în primele trei etape.

Valentin Mihăilă are 96 de minute la Rizespor, fără gol sau pasă decisivă, în timp ce Dennis Man a strâns 98 de minute la PSV, în trei meciuri de campionat și Supercupa Olandei.

Ianis Stoica, printre „tricolorii” care bat la porțile naționalei după un start bun de sezon

Ianis Stoica (23 de ani) este cazul care schimbă perspectiva. Extrema lui Estrela Amadora nu are nicio selecție la naționala României, dar a avut un start de sezon excelent în Portugalia.

În primele șase etape de campionat a marcat de patru ori și a oferit două pase decisive, în 414 minute.

Fostul internațional U21 a marcat cu Nacional, a înscris de două ori cu Braga și a punctat din nou cu Rio Ave, meci în care a oferit și un assist.

Ștefan Baiaram devine o certitudine

Ianis Stoica nu este singurul jucător tânăr din afara categoriei experimentaților la nivel internațional care a început bine sezonul.

Pe același post, extremă stângă, Ștefan Baiaram are aceleași cifre ofensive ca Ianis Stoica: patru goluri și două pase decisive.

Două dintre golurile internaționalului cu 6 selecții au fost marcate în cupele europene.

Diferența este că Baiaram a reușit aceste statistici în 16 meciuri pentru Universitatea Craiova, în toate competițiile.

Tricolori cu formă bună

Jucător (echipă) Selecții Meciuri/minute la club Goluri/pase Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) 87 11/945 6/2 Ianis Stoica (Estrela) 0 6/414 4/2 Ștefan Baiaram (Craiova) 6 16/992 4/2 Răzvan Marin (AEK) 75 8/679 3/4 Alexandru Dobre (Rapid) 7 10/789 3/0 Olimpiu Moruțan (Rapid) 18 10/671 2/4

Tricolori cu cele mai puține minute la cluburi

Jucător (echipă) Selecții Meciuri/minute la club Goluri/ pase Denis Drăguș (FCSB) 28 1/20 0 / 0 Dennis Man (PSV) 45 4/98 0 / 0 Ianis Hagi (Alanyaspor) 54 3/89 0 / 1 Valentin Mihăilă (Rizespor) 36 3/96 0 / 0

Lotul lărgit al României

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat pe 6 septembrie o listă extinsă cu 48 de jucători pentru meciurile din startul Ligii Națiunilor.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport