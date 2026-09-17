Care e situația lui Cosmin Matei Dioszegi a anunțat când va reveni căpitanul lui Sepsi: „Ne bazăm pe el de atunci” +10 foto
Cosmin Matei
Superliga

Care e situația lui Cosmin Matei Dioszegi a anunțat când va reveni căpitanul lui Sepsi: „Ne bazăm pe el de atunci”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 20:32
  • Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi OSK, a venit cu noi detalii despre situația lui Cosmin Matei (34 de ani).
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Căpitanul covăsnenilor a fost suspendat timp de 9 luni pentru dopaj, după decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv în urmă cu mai bine de o lună.

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Laszlo Dioszegi: „Cosmin Matei poate reveni la antrenamente în februarie”

La momentul suspendării, finanțatorul clubului transmitea, pentru GOLAZO.ro, că va opta pentru un înlocuitor al lui Cosmin Matei doar dacă antrenorul Ovidiu Burcă va solicita acest lucru.

Acum, Dioszegi a informat că veteranul de la Sepsi va reveni în februarie la antrenametele echipei, ambele părți fiind de acord pentru continuarea colaborării.

„Cosmin Matei nu are dreptul de a se antrena decât singur până în februarie. Din februarie, poate să revină la antrenamente. Ne bazăm pe el de atunci, sigur, este un om de nota zece.

Dacă toţi ar fi ca el, altfel ar fi fost situaţia noastră. Nu a vrut să plece, nici noi nu am vrut”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit primasport.ro.

Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (10 imagini)

Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+10 Foto
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Cosmin Matei a ajuns la Sepsi în 2022 și a fost unul dintre oamenii de bază ai formației covăsnene, alături de care a reușit să câștige Cupa României.

A fost unul dintre jucătorii care au rămas alături de echipă după retrogradarea în Liga 2, promovând din nou în primul eșalon la finalul sezonului trecut.

În actuala stagiune, jucătorul a bifat 3 apariții și a marcat în partida cu Corvinul Hunedoara, 1-1, înainte de a primi suspendarea.

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