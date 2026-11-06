„Batjocură brutală” Basarab Panduru, criticat dur de albanezi după ce i-a făcut „grași” pe jucătorii Egnatiei: „Usturător”

U Craiova - Egnatia 2-0. Albanezii au reacționat dur după declarația făcută de Basarab Panduru la finalul meciului din Conference League.

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Fostul jucător al Stelei s-a legat de fizicul jucătorilor oaspeți și a contestat kilogramele în plus pe care păreau să le aibă unii dintre ei, fiind rapid „taxat” de albanezi.

Basarab Panduru, luat în vizor după criticile față de jucătorii Egantiei

„Batjocură brutală din România. Înfrângerea de pe teren nu a fost suficientă, întrucât analiștii și mass-media din România au transformat eșecul echipei Egnatia într-un spectacol de batjocură.

După victoria cu 2-0 a Universității Craiova contra echipei din Rrogozhina în Conference League, fostul fotbalist și internațional român Basarab Panduru a făcut remarci usturătoare și ironice cu privire la condiția fizică și prestația echipei albaneze.

Ironia lui Panduru provine dintr-un videoclip amuzant publicat pe pagina oficială a echipei Egnatia în momentul coborârii echipei din avion la Craiova, unde, prin intermediul unui filtru, jucătorii păreau să danseze pe muzică românească.

Potrivit fostului atacant, acel videoclip nu a fost doar un moment de umor, ci un avertisment cu privire la modul în care aceștia urmau să evolueze pe teren.

​În timp ce jucătorii au fost criticați pentru condiția fizică, singurul care a primit laude a fost portarul Mario Dajsinani. Prin intervențiile sale decisive, el a reușit să împiedice o înfrângere mult mai grea și mai umilitoare pentru campioana Egnatia”, au notat cei de la albaniasoccer.com.

Declarațiile făcute Basarab Panduru

„Mulţi slabi, nu toţi, că unii erau şi graşi. Alergau exact cum au coborât din avion. Aşa aveai impresia că aleargă în seara asta.

Aşa erau şi pe teren, credeam că e trucaj, dar aşa alergau şi pe teren. Se apropiau de stilul ăla”, a declarat Panduru, potrivit primasport.ro.

Programul ultimelor 3 meciuri ale oltenilor:

joi, 26 noiembrie, ora 19:45: Brighton - Universitatea Craiova

joi, 10 decembrie, ora 17:30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova

joi, 17 decembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga

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