Kopic a făcut ședință la Dinamo Cristi Mihai a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul, după cele două eșecuri consecutive

Cristi Mihai (21 de ani) a prefațat partida cu Metalul Buzău și a vorbit despre ședința pe care Zeljko Kopic a ținut-o în vestiar, în urma celor două înfrângeri consecutive.

Dinamo - Metalul Buzău se joacă joi, de la 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Câinii” vin după două eșecuri în Liga 1, 1-2 cu Rapid și 0-1 cu FC Argeș, iar tehnicianul croat a fost nevoit să strângă rândurile.

Cristi Mihai: „Am luat informațiile ca atare”

Mihai a transmis că a avut loc o ședință cu întreaga echipă, iar jucătorii au înțeles ce au de făcut în perioada următoare.

„Am avut o ședință cu Mister, tot grupul. Ne-a explicat ce am făcut greșit și unde trebuie să fim mai buni.

Am luat informațiile ca atare și de acum înainte trebuie să le aplicăm și pe teren. Atmosfera în vestiar e una bună”, a spus Cristi Mihai, la conferință, potrivit gsp.ro.

Cât despre meciul cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României, Cristi Mihai a declarat:

„Suntem favoriți. Noi abordăm meciul la victorie. Noi vrem să ne facem jocul nostru, să fim foarte agresivi, să recuperăm foarte repede mingea în treimea adversă și să înscriem cât mai repede. Pentru că știm că este destul de incomod să joci cu o echipă de Liga 2.

Atunci când joacă cu o echipă de Liga 1, ei își doresc foarte mult să câștige acel meci, au o ambiție foarte mare. Dar noi trebuie să fim calmi, să știm ce trebuie să facem și să câștigăm meciul”.

FOTO. Dinamo - FC Argeș 0-1 , ultimul meci jucat de „ alb-roșii ”

Cristi Mihai: „Obiectivul meu este să câștig un trofeu cu Dinamo”

Tânărul jucător al „câinilor” și-a exprimat dorința de a câștiga Cupa, pe care o vede drept cel mai accesibil trofeu.

„De abia acum începe greul pentru noi. Așa cum am zis, trebuie să fim focusați doar pe noi, nu pe celelalte echipe, să ne facem noi jocul și să sperăm că o vom scoate la capăt.

Obiectivul nostru, cel puțin al meu, pe care mi l-am propus de când am venit la Dinamo, este să câștig un trofeu. Cred că Cupa este cel mai accesibil trofeu, dar bineînțeles nu renunțăm nici la campionat”, a mai spus Cristi Mihai.

350.000 de euro a plătit Dinamo pentru transferul lui Cristi Mihai, de la UTA Arad, în vara lui 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport