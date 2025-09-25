Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”

  • U CRAIOVA - DINAMO. Maxime Sivis (27 de ani), fundașul dreapta al „câinilor” nu se teme de liderul din Liga 1.
  • Universitatea Craiova - Dinamo va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, vineri, de la ora 21:00.

Maxime Sivis este încrezător înaintea derby-ului din Bănie și spune că Dinamo va face tot posibilul pentru a pleca cu toate cele 3 puncte.

U CRAIOVA - DINAMO. Maxime Sivis: „Știm cine suntem”

„Suntem pregătiți pentru derby-ul împotriva Craiovei. Am avut puțin timp între cele două meciuri, dar am lucrat bine.

Este un meci complicat pentru că ei sunt pe primul loc, dar abordăm acest joc cu multă seninătate pentru că suntem neînvinși de șapte meciuri. Știm cine suntem.

Este un derby, dar nu este cel mai important meci. Așa cum am spus după meciul cu Oțelul, un sezon este lung. Abordăm meciurile cu optimism.

Ne cunoaștem punctele forte și defectele. Mergem acolo pentru a câștiga”, a afirmat Maxime Sivis la conferința de presă premergătoare partidei.

Maxime Sivis: „Au mulți jucători de calitate, dar nu există vreunul care să ne sperie”

Fundașul dreapta al formației antrenate de Zeljko Kopic nu crede că Universitatea Craiova are vreun jucător care poate decide meciul pe cont propriu:

„Mergem pas cu pas. Obiectivul este playoff-ul. Craiova are mulți jucători buni, cu multe calități, dar nu există nimeni care să ne sperie.

Ne cunoaștem potențialul. Am văzut că în multe meciuri nu am primit goluri. Nu ne temem de nimeni.

Craiova este o echipă cu jucători inteligenți. Dacă au pierdut un meci nu înseamnă că au moralul la pământ.

Acum, depinde de noi să profităm de asta, pentru că și ei au un meci important care îi așteaptă după aceea (n.r. Rakow).

Trebuie să combine două competiții, campionatul și Europa. Depinde de noi să profităm de asta și să obținem un rezultat pozitiv”, a concluzionat Sivis.

7 apariții și 2 goluri
are Sivis în acest sezon pentru Dinamo

