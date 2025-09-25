Lamine Yamal îl îngrijorează Boris Becker știe ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Riscă. Are nevoie de doi, trei oameni serioși în jurul lui”
Lamine Yamal îl îngrijorează Boris Becker știe ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Riscă. Are nevoie de doi, trei oameni serioși în jurul lui"

Publicat: 25.09.2025, ora 14:05
  • Boris Becker (57 de ani), fost mare jucător de tenis, i-a acordat un sfat lui Lamine Yamal (18 ani) pentru a nu-și ruina cariera.

Lamine Yamal a debutat la Barcelona la doar 15 ani și a avut parte de un succes rapid. Acesta a cucerit deja EURO cu Spania în 2024 și a câștigat trofee importante cu Barcelona.

Ca cineva care a avut el parte de succes de la o vârstă fragedă, Boris Becker a simțit nevoia să-i dea câteva sfaturi starului catalanilor.

Becker este și în ziua de azi cel mai tânăr jucător de tenis care a câștigat Wimbledon, la doar 17 ani.

Boris Becker, îngrijorat pentru Lamine Yamal: „Trebuie să-și aleagă prietenii”

Fostul jucător de tenis l-a sfătuit pe Lamine Yamal să-și aleagă cu grijă persoanele cu care petrece timp pentru că i-ar putea ruina cariera.

„Lamine este minunat, câștigă totul. Este cel mai bun jucător tânăr din lume în acest moment. Îmi amintește de mine când aveam 17 ani. Mă îngrijorează.

Uitați-vă doar la ce se întâmplă cu Lamine Yamal în aceste zile. Cred că riscă foarte mult să se confrunte cu anumite dificultăți peste 10 sau 15 ani.

El provine dintr-o familie foarte modestă, iar acum el și întreaga lui familie sunt bogați și mulți oameni se vor apropia de el din interes. Și-a pierdut toată intimitatea.

Are nevoie de doi sau trei oameni serioși în jurul lui. Trebuie să-și aleagă prietenii, să aibă încredere în familia sa și să-și construiască o plasă de siguranță”, a declarat Boris Becker într-un interviu pentru TalkSport, citat de as.com.

Trofeele câștigate de Lamine Yamal până acum:

  • 1X EURO cu Spania
  • 2X La Liga
  • 1X Cupa Spaniei
  • 1X Supercupa Spaniei
  • 2X Trofeul Kopa
200 de milioane de euro
valorează Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Boris Becker, despre ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Încercam să mă maturizez”

Boris Becker a avut succes de copil, exact ca Yamal. Germanul a cucerit Wimbledon la doar 17 ani:

„Când am câștigat Wimbledon la 17 ani, încă încercam să mă maturizez și să-mi găsesc locul în lume. După ce câștigi, orice ai face, devine o știre mondială și ocupă prima pagină a ziarelor.

Sunt fericit că am câștigat trei turnee la Wimbledon, dar poate că la 17 ani eram prea tânăr. Eram încă un copil”, a concluzionat Boris Becker.

Boris Becker a câștigat 6 titluri de Grand Slam:

  • Wimbledon: 1985, 1986 și 1989
  • US Open: 1989
  • Australian Open: 1991, 1996
Boris Becker când a câștigat Wimbledon în 1985 la doar 17 ani Boris Becker când a câștigat Wimbledon în 1985 la doar 17 ani
Boris Becker când a câștigat Wimbledon în 1985 la doar 17 ani

