Lamine Yamal îl îngrijorează Boris Becker știe ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Riscă. Are nevoie de doi, trei oameni serioși în jurul lui”

Boris Becker (57 de ani), fost mare jucător de tenis, i-a acordat un sfat lui Lamine Yamal (18 ani) pentru a nu-și ruina cariera.

Lamine Yamal a debutat la Barcelona la doar 15 ani și a avut parte de un succes rapid. Acesta a cucerit deja EURO cu Spania în 2024 și a câștigat trofee importante cu Barcelona.

Ca cineva care a avut el parte de succes de la o vârstă fragedă, Boris Becker a simțit nevoia să-i dea câteva sfaturi starului catalanilor.

Becker este și în ziua de azi cel mai tânăr jucător de tenis care a câștigat Wimbledon, la doar 17 ani.

Boris Becker, îngrijorat pentru Lamine Yamal: „Trebuie să-și aleagă prietenii”

Fostul jucător de tenis l-a sfătuit pe Lamine Yamal să-și aleagă cu grijă persoanele cu care petrece timp pentru că i-ar putea ruina cariera.

„Lamine este minunat, câștigă totul. Este cel mai bun jucător tânăr din lume în acest moment. Îmi amintește de mine când aveam 17 ani. Mă îngrijorează.

Uitați-vă doar la ce se întâmplă cu Lamine Yamal în aceste zile. Cred că riscă foarte mult să se confrunte cu anumite dificultăți peste 10 sau 15 ani.

El provine dintr-o familie foarte modestă, iar acum el și întreaga lui familie sunt bogați și mulți oameni se vor apropia de el din interes. Și-a pierdut toată intimitatea.

Are nevoie de doi sau trei oameni serioși în jurul lui. Trebuie să-și aleagă prietenii, să aibă încredere în familia sa și să-și construiască o plasă de siguranță ”, a declarat Boris Becker într-un interviu pentru TalkSport, citat de as.com.

Trofeele câștigate de Lamine Yamal până acum:

1X EURO cu Spania

2X La Liga

1X Cupa Spaniei

1X Supercupa Spaniei

2X Trofeul Kopa

200 de milioane de euro valorează Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Boris Becker, despre ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Încercam să mă maturizez”

Boris Becker a avut succes de copil, exact ca Yamal. Germanul a cucerit Wimbledon la doar 17 ani:

„Când am câștigat Wimbledon la 17 ani, încă încercam să mă maturizez și să-mi găsesc locul în lume. După ce câștigi, orice ai face, devine o știre mondială și ocupă prima pagină a ziarelor.

Sunt fericit că am câștigat trei turnee la Wimbledon, dar poate că la 17 ani eram prea tânăr. Eram încă un copil”, a concluzionat Boris Becker.

Boris Becker a câștigat 6 titluri de Grand Slam:

Wimbledon : 1985, 1986 și 1989

: 1985, 1986 și 1989 US Open : 1989

: 1989 Australian Open: 1991, 1996

Boris Becker când a câștigat Wimbledon în 1985 la doar 17 ani

