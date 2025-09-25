Presa israeliană susține că federația locală a evitat la limită suspendarea din cauza războiului care a devastat Gaza.

The Times are altă variantă: UEFA doar a amânat decizia în această săptămână. Dar va lua o hotărâre săptămâna viitoare.

Semnele arată că membrii Comitetului Executiv UEFA ar fi de acord cu excluderea Israelului cât timp va fi război în Orientul Mijlociu.

Dacă la Tel Aviv se știe că Israel a scăpat în ultima clipă de suspendare, deși asedierea Gaza continuă, The Times a anunțat joi după-amiază că UEFA va lua săptămâna viitoare o decizie privind excluderea Israelului.

Și cei mai mulți membri ai Comitetului Executiv sunt în favoarea unei interdicții!

Rusia a fost exclusă și ea din fotbal. Doar că UEFA a luat atunci hotărârea chiar după invadarea Ucrainei, în februarie 2022, fiind urmată imediat de FIFA.

Conflictul Israel-Gaza durează de aproape doi ani, din octombrie 2023.

Israelienii susțin că nu vor fi suspendați. Ajutați de SUA

Primejdia era mare, iminentă. Naționala Israelului și echipele de club puteau fi excluse pe termen nelimitat de UEFA - decizie ce ar fi fost imediat confirmată de FIFA - după evenimentele din ultimele săptămâni.

Cine mărise presiunea anti-Israel la maximum

Războiul din Gaza, acuzația de genocid îndreptată de ONU împotriva autorităților de la Ierusalim după ce zeci de mii de civili palestinieni și-au pierdut viața în ultimii doi ani în conflictul din Orientul Mijlociu, amenințarea guvernului spaniol că va boicota CM 2026 dacă Israel nu va fi pedepsit și cererea ONU de suspendare, toate au apăsat asupra sediului de la Nyon al confederației continentale.

Israel nu va fi exclus din fotbalul european Foto: Imago

Presiunea a crescut la maximum după implicarea Qatarului, prin vocea lui Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, liderul Asociației Cluburilor Europene (ECA) și membru al Comitetului Executiv UEFA, urmare a atacului lansat de aviația israeliană la Doha, pe 9 septembrie, având ca țintă conducătorii Hamas ascunși în capitala qatariană.

UEFA a cedat în fața influenței SUA pro-Israel

Israel Hayom anunța pericolul unei hotărâri imediate, dar același site susține acum că federația de la Ramat Gan, Tel Aviv (IFA), a scăpat momentan de primejdie.

A fost salvată, la fel cluburile locale. Nici UEFA, nici FIFA nu vor exclude Israelul din fotbal.

Logo-ul UEFA în fața sediului de la Nyon Foto: Imago

Potrivit acestei surse, mulți diplomați israelieni și străini, șefi de federații și alți oficiali din lumea sportului au acționat în numele IFA: „Numele lor nu vor fi cunoscute mulți ani. Datorită lor, suspendarea nu mai e pe agenda UEFA”.

O singură țară a fost dezvăluită, o țară care a protejat și salvat Israelul de această furtună, „presând liderii UEFA să nu încalce actualul status-quo”. SUA! Presiunea Statelor Unite a fost mai puternică decât cea a Qatarului.

