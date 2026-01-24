U Craiova - Botoșani 2-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și Alexandru Cicâldău (28 de ani), marcatorul echipei, au vorbit despre victoria care i-a readus pe olteni pe primul loc.

Coelho este de părere că modificările tactice făcute la pauză au ajutat echipa să marcheze de două ori în repriza a doua, după o primă repriză modestă.

U Craiova - Botoșani 2-0 . Filipe Coelho: „Nu înțeleg cartonașul galben, dar trebuie să accept decizia”

„E un scor bun, dar mai importante sunt punctele. Azi am câștigat trei puncte, chiar dacă prima repriză nu a fost atât de bună pe cât ne așteptam. Jucătorii au înțeles bine ce trebuie să facem în repriza a doua și cred că rezultatul este unul corect.

Avem sisteme diferite de joc. Depinde de adversar, depinde de caracteristicile meciului. Pentru repriza a doua am încercat această soluție pe care am lucrat-o dinainte.

Cred că a fost o soluție bună și am jucat mult mai bine în a doua repriză. Toți jucătorii muncesc, azi a fost rândul lui Nsimba și Cicâldău să fie în formă. Mulți jucători evoluează bine și asta e un lucru bun pentru antrenor.

Eu trebuie să iau decizii împreună cu staff-ul tehnic. E bine să avem astfel de jucători”, a spus tehnicianul Craiovei, la Digi Sport.

Întrebat despre cartonașul galben primit în minutul 30, tehnicianul portughez a răspuns:

„Arbitrul a zis că e fault la Baiaram. Și singurul lucru pe care l-am întrebat a fost de ce nu a lăsat jocul să continue. Iar dacă e fault sau nu, îl pot anula.

Ăsta este singurul lucru pe care l-am spus. Dar am primit cartonaș galben. Chiar dacă nu înțeleg, trebuie să accept. Poate am greșit eu cu ceva și face parte din joc. Dar, sincer, eu nu cred că am greșit”, a mai spus Coelho.

46 de puncte are Universitatea Craiova, echipa care conduce clasamentul. Pe locul 2 se află Dinamo, cu 44 de puncte, iar pe 3 Rapid, cu 42 de puncte, dar cu un meci în minus

Cicâldău: „E mai puțin important că am ieșit omul meciului”

Cicâldău, marcatorul primului gol al meciului, consideră că echipa a obținut trei puncte importante în fața unei adversare puternice.

„ Este mai puțin important că am ieșit omul meciului, ne bucurăm că am reușit să luăm cele trei puncte. Am jucat împotriva unei echipe bune.

Nu putem să câștigăm toate meciurile din prima repriză, fiecare meci este diferit. Am întâlnit o echipă bună, foarte bine așezată în teren.

Noi încercăm să ne facem treaba zi de zi la antrenamente, iar la meci să punem în practică ce pregătim. Ne bucură acest lucru, sper să o ținem așa. Nu primim goluri și reușim să marcăm.

Mă bucur că mă simt bine după acea perioadă lungă de accidentare. Am căpătat multe meciuri, mă simt bine fizic și sper să o simt tot așa”, a spus mijlocașul.

În seara asta trebuie să ne bucurăm de această victorie, am revenit pe primul loc, dar mai sunt destule meciuri până la sfârșit. Alexandru Cicâldău

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport