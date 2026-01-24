Gafă de zile mari FOTO. Cel mai simplu gol, după eroarea incredibilă a lui Andrei Miron cu U Craiova! Etim a rămas singur cu portarul

U Craiova - Botoșani 2-0. Andrei Miron (31 de ani), căpitanul moldovenilor, a făcut o gafă de zile mari care a dus la golul decisiv al oltenilor.

Andrei Miron, fundaș cu 331 de meciuri în Superliga și unul dintre cei mai experimentați jucători ai echipei, a comis-o în duelul cu Universitatea.

U Craiova - Botoșani 2-0 . Andrei Miron, greșeală de începător în meciul U Craiova - Botoșani

În minutul 83, la 1-0 pentru Craiova, David Matei a centrat în careu. Faza părea sub controlul echipei lui Leo Grozavu, însă căpitanul Botoșaniului, Andrei Miron, a lovit greșit balonul și l-a trimis chiar la Monday Etim.

Atacantul Craiovei se afla în ofsaid în momentul centrării, dar acest lucru n-a mai contat, fiindcă balonul a venit direct de la un adversar. Lăsat singur cu portarul la marginea careului mic, Etim n-a irosit oportunitatea și a marcat al doilea său gol pentru olteni în Liga 1.

Golul a fost verificat de VAR, însă reușita a fost validată.

Primul gol al meciului a fost marcat de Cicâldău, în minutul 65.

În urma victoriei cu Botoșani, oltenii au urcat pe înapoi pe primul loc, cu 46 de puncte.

Botoșani ocupă poziția 5, cu 38 de puncte, după 23 de meciuri.

223 de meciuri a jucat Andrei Miron la Botoșani. Fundașul a mai jucat și pentru FCSB (69 de meciuri), U Cluj (29 de meciuri), Oțelul Galați (23 de meciuri), Hapoel Haifa (5 meciuri)

Brigada de arbitri în meciul U Craiova - Botoșani:

Arbitru: Marcel Bîrsan (București - București). A1: Traian Neacșu (București - București). A2: Valentin Dumitru (Gherghița - Prahova). VAR: Rareș Vidican (Satu Mare - Satu Mare). AVAR: Valentin Porumbel (Oltenița - Călărași)

