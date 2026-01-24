„Frică mare” Iftime se teme după startul ratat de 2026 al Botoșaniului: „Dacă nu batem Galațiul, nu merităm play-off-ul”

U Craiova - FC Botoșani 2-0. Valeriu Iftime a venit cu o primă reacție după ce echipa sa a bifat un nou eșec în Liga 1.

După o primă parte de sezon foarte bună, finanțatorul se teme acum de o posibilă ratare a play-off-ului.

Botoșani a ajuns la trei eșecuri consecutive în campionat și la cinci meciuri consecutive fără gol marcat, aspect care îl sperie pe finanțatorul moldovenilor.

U Craiova - FC Botoșani 2-0 . Valeriu Iftime: „Am frică mare că nu prindem play-off -ul”

Iftime consideră acum că meciul următorul cu Oțelul va fi decisiv în privința accederii în primele 6 locuri.

„Îmi pare rău că aici suntem, dar suntem într-o zonă periculoasă. Am frică mare că nu prindem play-off-ul. Frică mare, pentru că știu că Galațiul e o echipă foarte bună.

Azi n-am fost o echipă de pluton, am fost o echipă bună. La Craiova nimeni n-a avut o prestație, poate, la fel de bună ca noi.

După cea mai bună perioadă a fotbalului botoșănean, acum suntem într-o zonă care nu ne place. Asta e, ne-am trezit, ne-am spălat cu apă rece pe față și trebuie să ne fie frică de orice zi.

Eu cred că noi suntem o echipă bună, dar avem nevoie să câștigăm. Dacă nu batem Galațiul, atunci nu merităm play-off-ul”, a spus Iftime, la Digi Sport.

Valeriu Iftime: „Craiova și Dinamo sunt favorite la titlu”

Întrebat dacă e de părere că Universitatea Craiova are prima șansă la titlu, Iftime a răspuns:

„Da, știți că am zis dintotdeauna. Craiova și Dinamo, puteți să verificați acum. A ajuns acum Moruțan în partea cealaltă (n.r. - la Rapid), dar Craiova și Dinamo sunt cele două echipe de care am spus în urmă cu șapte etape că au prima șansă.

Au cel mai bun joc și cel mai bun lot. La Dinamo e foarte interesant. E antrenorul acela... (n.r. - Zeljko Kopic) Pare extraordinar ce a făcut acolo.

Dinamo și Craiova sunt principalele favorite la titlu. Noi trebuie să ne batem la play-off și eu cred că-l putem prinde. Așa cred. Dar, în momentul ăsta, trebuie să batem Galațiul”.

