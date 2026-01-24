„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta” +4 foto
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Stranieri

„Gălăgie venită și din partea prietenilor" Ce a spus Chivu după „săgețile" trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 21:59
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 21:59
  • Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul Interului, i-a dat un răspuns calm lui Jose Mourinho (62 de ani), fostul său tehnician, acum aflat pe banca Benficăi.
  • Portughezul criticase numirea tehnicienilor fără experiență la echipe importante din Europa.

Chivu, care a adunat 59 de meciuri sub comanda lui Mourinho, se numără acum printre antrenorii de la echipe mari, însă înainte de numirea la Inter mai fusese antrenor principal doar la Parma, pentru 13 meciuri.

Cristi Chivu, răspuns pentru Mourinho: „Băieții cred în ceea ce facem, în ciuda gălăgiei”

După victoria lui Inter cu Pisa (6-2), Chivu a oferit un răspuns subtil la declarațiile lui „The Special One”.

„Băieții cred în ceea ce facem, în ciuda gălăgiei venite nu doar din partea rivalilor, ci și a prietenilor. Reacția lor a fost minunată, dar nu aveam dubii.

Experiența mea îmi spune că un meci durează 100 de minute.

Chiar dacă experiența mea e din sectorul de tineret și cineva o poate contesta”, a spus Chivu.

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago

Galerie foto (4 imagini)

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
+4 Foto
labels.photo-gallery

Ce a spus Jose Mourinho: „Sunt surprins când văd un antrenor fără experiență”

Înaintea meciului Juventus - Benfica, câștigat de italieni cu 2-0, Jose Mourinho a fost întrebat despre numirea lui Luciano Spalletti la Juventus, din octombrie anul trecut, când l-a înlocuit pe Igor Tudor. Portughezul a răspuns::

„Dacă aș avea ocazia în viitor, aș veni pe banca Juventus. Eu sunt surprins când văd un antrenor fără experiență la cârma unui club important, nu dacă Max (n.r. - Allegri) merge la Milan, Luciano (n.r. - Spalletti) semnează cu Juventus sau Gasp (n.r. - Gasperini) ajunge la Roma…”, a declarat Jose Mourinho, conform gazzetta.it.

Cariera lui Cristi Chivu

Fostul fundaș român a jucat pentru formația milaneză între 2007 și 2014. La Inter, românul a câștigat „tripla” în sezonul 2009/2010, alături de alte două titluri în Serie A, o Cupă și două Supercupe ale Italiei.

Ca jucător, Chivu a fost antrenat de nume mari precum Luciano Spalletti, Ronald Koeman, Roberto Mancini, Rafael Benitez, Fabio Capello, Claudio Ranieri sau Gian Piero Gasperini.

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, actualul antrenor al celor de la Inter a fost analist UEFA între 2017 și 2018.

Apoi, a trecut la academia Inter, unde în 2019 a preluat echipa U17, obținând 15 victorii în 19 partide.

Chivu alături de colegul său, Zanetti / FOTO: Imago
Chivu alături de colegul său, Zanetti / FOTO: Imago

Galerie foto (16 imagini)

Chivu alături de Balotelli / FOTO: Imago Chivu în duel cu Benzema / FOTO: Imago Chivu față-n față cu Del Piero / FOTO: Imago Chivu în duel cu Gattusso / FOTO: Imago Cristi Chivu cu steagul Romaniei / FOTO: Imago
+16 Foto
labels.photo-gallery

În sezonul 2020-2021, a condus Inter U18, unde a fost eliminat din semifinalele campionatului, terminând cu 12 victorii, 5 egaluri și 4 înfrângeri în 21 de meciuri.

Din 2021, Chivu a antrenat Inter U19, cu care a cucerit titlul în campionatul de tineret și a adunat un total de 112 meciuri, alături de care a înregistrat 55 victorii, 34 egaluri și 23 înfrângeri.

De asemenea, a pregătit echipa în Youth League din 2021 până în 2024, dar nu a reușit să depășească play-off-urile pentru șaisprezecimi.

În sezonul 2024-2025 a preluat Parma, unde a stat doar 13 meciuri: a obținut 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri, suficiente pentru a salva echipa de la retrogradare și pentru a le atrage atenția nerazzurrilor.

35 de meciuri
a adunat Chivu pe banca lui Inter, echipă pe care a preluat-o după înfrângerea usturătoare cu PSG, 0-5, în Liga Campionilor

Inter a ajuns la 52 de puncte după 22 de etape în Serie A și are un avans de 6 puncte față de Milan și 9 față de Napoli, care au însă un meci mai puțin disputat.

Situația este bună și în Liga Campionilor: Inter a acumulat 12 puncte după șapte partide, în ciuda înfrângerii cu 1-3 în fața celor de la Arsenal. Momentan, nerazzurri se află pe locul 14 în Liga Campionilor.

Citește și

Jose Mourinho serie a Inter Milano Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share