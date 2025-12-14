Luis Carrion (46 de ani) a fost demis de Real Oviedo, formație din La Liga la care este legitimat și internaționalul român, Horațiu Moldovan (27 de ani).

(46 de ani) Antrenorul spaniol a rezistat doar 8 meciuri pe banca echipei din La Liga.

Decizia a venit la doar câteva ore de la eșecul drastic suferit de Oviedo, scor 0-4, pe terenul celor de la Sevilla, în etapa #16 din La Liga.

Luis Carrion a fost demis de Real Oviedo

Clubul a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial al clubului.

„Real Oviedo a luat decizia de a rezilia contractul lui Luis Carrion. Antrenorul clubului asturian a eliberat deja postul.

De asemenea, staff-ul său și-a încheiat și el colaborarea cu clubul.

Real Oviedo dorește să le mulțumească lui Luis Carrion și echipei sale pentru dăruirea, profesionalismul și munca depuse în perioada petrecută la club, urându-le tot binele în cariereă”, se arată în comunicatul clubului.

Luis Carrion preluase echipe pe 9 noiembrie, după ce Veljko Paunovic a fost și el demis de Oviedo.

Șansă pentru Horațiu Moldovan?

Împrumutat în vară, pe 18 iulie, de la Atletico la Oviedo, până la sfârșitul sezonului, Horațiu Moldovan a apucat să îmbrace o singură dată tricoul formației revenite în La Liga după 24 de ani.

Atât, Paunovic cât și Carrion l-au preferat între buturi pe Aaron Escandell (30 de ani), cel care a fost titularul echipei și stagiunea trecută.

Singura partidă în care internaționalul român a jucat a fost cea cu Ourense (L3), din Cupa Spaniei, încheiată cu înfrângerea celor de la Oviedo, scor 2-4.

102 zile a avut de așteptat Horațiu Moldovan pentru a debuta la Oviedo

