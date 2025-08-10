Markovic, out de la U Craiova? Formația din Liga 1 la care ar putea ajunge atacantul oltenilor

Jovan Markovic (24 de ani) nu a intrat foarte mult în planurile lui Mirel Rădoi pentru acest sezon.

Acum, atacantul Craiovei ar putea ajunge la o nouă formație din Liga 1.

Markovic nu a petrecut foarte multe momente în Bănie nici sezonul precedent, fiind împrumutat de două ori, la Hermannstadt și Oțelul Galați, iar acum ar putea fi din nou pe picior de plecare.

Jovan Markovic ar putea ajunge la Farul Constanța

Markovic a evoluat doar 14 minute cumulat în acest sezon pentru Universitatea Craiova, în trei partide, intrând de fiecare dată pe final.

Astfel, jucătorul s-ar putea despărți de gruparea din Bănie, unde nu reprezintă o opțiune pentru Mirel Rădoi.

Markovic s-ar fi înțeles deja cu Farul Constanța pentru un transfer, iar contractul ar putea fi semnat chiar duminică, potrivit fanatik.ro.

În urmă cu trei săptămâni, tehnicianul Farului, Ianis Zicu, își exprimase interesul față de transferul atacantului, în ciuda evoluției modeste din sezonul precedent.

Markovic a bifat doar 4 apariții pentru Hermannstadt și 7 apariții pentru Oțelul, reușind un singur gol, în stagiunea anterioară.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport