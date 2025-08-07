Cine transmite U Craiova - Trnava Meciul din Conference League începe la 21:30, e liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmis la TV de două posturi

Meciul Universitatea Craiova - Spartak Trnava, din turul 3 preliminar al Conference League, începe la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și e transmis de două posturi TV.

La aceeași oră, începe și duelul dintre FCSB și Drita, din turul 3 preliminar al Europa League.

Universitatea Craiova - Spartak Trnava, transmis de două posturi TV

Universitatea Craiova își continuă aventura europeană, după ce a reușit să elimine pe FK Sarajevo.

În tur, în Bosnia, gazdele s-au impus, 2-1. Returul a consemnat calificarea oltenilor, după ce au câștigat, 4-0, pe „Ion Oblemenco”.

Meciul tur al „dublei” cu Spartak Trnava se dispută pe „Ion Oblemenco” și duelul este transmis pe posturile TV Digi Sport și Prima Sport.

Duelul trupei pregătite de Mirel Rădoi va putea fi urmărit și pe GOLAZO.ro, în format liveTEXT.

Universitatea Craiova - Spartak Trnava, echipe probabile

Universitatea Craiova: Isenko – Mogoș, Screciu, Romanchuk – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al Hamlawi

Isenko – Mogoș, Screciu, Romanchuk – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al Hamlawi Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Spartak Trnava: Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Moistsrapishvili, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo

Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Moistsrapishvili, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo Antrenor: Michal Scasny

Michal Scasny Stadion : „Ion Oblemenco” (Craiova)

: „Ion Oblemenco” (Craiova) Arbitru: Joonas Jaanovits. Asistenți: Aron Härsing, Jaan Roos. Arbitru VAR: István Vad. Asistent VAR: Marko Liiva.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

În cazul în care Universitatea Craiova câștigă „dubla” împotriva slovacilor de la Spartak Trnava, trupa pregătită de Mirel Rădoi va juca în play-off-ul Conference League, împotriva câștigătoarei dintre Viking (Norvegia) și Bașakșehir (Turcia).

Trupa pregătită de Cagdaș Atan este favorită la calificare, grație lotului mai valoros. Efectivul formației turce valorează 61 de milioane de euro, în timp ce cotele de piață a jucătorilor lui Viking însumnează 27 de milioane de euro.

De asemenea, echipa lui Bașakșehir este mai valoroasă decât orice formație din Superliga României.

Dacă Spartak Trnava elimină pe Universitatea Craiova, parcursul european al oltenilor ia sfârșit.

