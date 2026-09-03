„Nici Spielberg nu putea regiza asta” Ce s-a întâmplat în spatele Emmei Navarro, imediat după victoria de la US Open
Tenis

„Nici Spielberg nu putea regiza asta” Ce s-a întâmplat în spatele Emmei Navarro, imediat după victoria de la US Open

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 21:33
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 21:52
  • Lois Boisson (23 de ani, #237 WTA) a avut o reacție nervoasă la finalul meciului pierdut în fața americancei Emma Navarro (25 de ani, #26 WTA), în primul tur la US Open.
  • Franțuzoaica și-a distrus racheta pe teren, la scurt timp după ce a salutat adversara și arbitrul.
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Navarro s-a impus cu 7-6(6), 6-7(1), 6-3, după un meci disputat pe parcursul a două zile din cauza ploii.

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„Nici Spielberg nu putea regiza asta”. Imagini virale de la US Open

Partida începuse duminică, iar Navarro conducea cu un set și 4-2 în momentul în care jocul a fost întrerupt.

La reluarea partidei, Boisson a reușit să egaleze situația la seturi, după ce a câștigat tie-break-ul celui de-al doilea act cu 7-1. În decisiv, Navarro a preluat din nou controlul și a închis meciul cu 6-3.

Imediat după ultimul punct, Navarro s-a îndreptat spre tribune pentru a-și celebra victoria. În același timp, în partea din spate a terenului, Boisson a început să lovească repetat cu racheta de pământ, până când a distrus-o.

Momentul a fost surprins de camerele de televiziune, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Clipurile cu momentul de sărbătoare al lui Navarro și criza de nervi a lui Boisson au strâns milioane de vizualizări pe X.

După ce și-a descărcat furia, franțuzoaica a părăsit terenul.

Pentru Boisson, eliminarea reprezintă o nouă dezamăgire la US Open, după un sezon în care a coborât în clasament până pe locul 237 mondial.

Franțuzoaica a avut însă un parcurs interesant la Roland Garros 2025, unde a ajuns până în semifinale, performanță care a propulsat-o în atenția publicului internațional.

Iată câteva din reacțiile utilizatorilor de pe rețeaua X:

  • „Ăsta e memeul anului”
  • „Imaginile astea rezumă la cele două sentimente pe care le ai atunci când practici acest sport”
  • „Momentul e absolut cinematografic în adevăratul sens al cuvântului! Regizorul și operatorul de imagine merită o mărire de salariu substanțială”
  • „Emoția victoriei. Agonia înfrângerii”
  • „Asta aș putea fi eu în fiecare weekend, doar că nu am un contract de sponsorizare pentru rachete”
  • „Nici în cele mai îndrăznețe vise ale sale, Spielberg nu și-ar fi putut imagina un cadru ca acesta!!”

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