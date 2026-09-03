„Nici Spielberg nu putea regiza asta” Ce s-a întâmplat în spatele Emmei Navarro, imediat după victoria de la US Open

Lois Boisson (23 de ani, #237 WTA) a avut o reacție nervoasă la finalul meciului pierdut în fața americancei Emma Navarro (25 de ani, #26 WTA), în primul tur la US Open.

Franțuzoaica și-a distrus racheta pe teren, la scurt timp după ce a salutat adversara și arbitrul.

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Navarro s-a impus cu 7-6(6), 6-7(1), 6-3, după un meci disputat pe parcursul a două zile din cauza ploii.

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Partida începuse duminică, iar Navarro conducea cu un set și 4-2 în momentul în care jocul a fost întrerupt.

La reluarea partidei, Boisson a reușit să egaleze situația la seturi, după ce a câștigat tie-break-ul celui de-al doilea act cu 7-1. În decisiv, Navarro a preluat din nou controlul și a închis meciul cu 6-3.

Imediat după ultimul punct, Navarro s-a îndreptat spre tribune pentru a-și celebra victoria. În același timp, în partea din spate a terenului, Boisson a început să lovească repetat cu racheta de pământ, până când a distrus-o.

Momentul a fost surprins de camerele de televiziune, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Clipurile cu momentul de sărbătoare al lui Navarro și criza de nervi a lui Boisson au strâns milioane de vizualizări pe X.

Lois Boisson was not a happy camper. 😳



The French tennis player was seen smashing and throwing her tennis racket after her loss to American Emma Navarro.



Read more: https://t.co/x2UIGTJDK9 pic.twitter.com/NTSRiKzMWk — New York Post Sports (@nypostsports) September 1, 2026

După ce și-a descărcat furia, franțuzoaica a părăsit terenul.

Pentru Boisson, eliminarea reprezintă o nouă dezamăgire la US Open, după un sezon în care a coborât în clasament până pe locul 237 mondial.

Franțuzoaica a avut însă un parcurs interesant la Roland Garros 2025, unde a ajuns până în semifinale, performanță care a propulsat-o în atenția publicului internațional.

Iată câteva din reacțiile utilizatorilor de pe rețeaua X:

„Ăsta e memeul anului”

„Imaginile astea rezumă la cele două sentimente pe care le ai atunci când practici acest sport”

„Momentul e absolut cinematografic în adevăratul sens al cuvântului! Regizorul și operatorul de imagine merită o mărire de salariu substanțială”

„Emoția victoriei. Agonia înfrângerii”

„Asta aș putea fi eu în fiecare weekend, doar că nu am un contract de sponsorizare pentru rachete”

„Nici în cele mai îndrăznețe vise ale sale, Spielberg nu și-ar fi putut imagina un cadru ca acesta!!”

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